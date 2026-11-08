کد خبر: 1389262
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۵
اقتصاد » اخبار کلی

بورس از شتاب افتاد

بورس بورس تهران در دومین روز معاملاتی هفته به روند صعودی روز گذشته ادامه داد، اما از شتاب رشد شاخص‌ها کاسته شد؛ به‌ طوری‌ که شاخص کل حدود ۶۰۰۰ واحد افزایش یافت.

جوان آنلاین: شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز (یکشنبه) با رشد 6372 واحدی به رقم هشت میلیون و ۸۹ واحد رسید. شاخص کل هم‌ وزن نیز با افزایش ۱۶۱ واحدی در سطح دو میلیون و ۲۵۹ هزار واحد ایستاد.

به گزارش ایسنا، بررسی روند معاملات نشان می‌دهد بازار سهام پس از جهش قابل توجه روز گذشته، امروز با سرعت کمتری به مسیر صعودی خود ادامه داده است. کاهش محسوس شتاب رشد شاخص کل در مقایسه با روز قبل، می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل هیجان خرید و ورود بازار به مرحله‌ای محتاطانه‌تر باشد.

با این حال، عبور تعداد معاملات از یک میلیون فقره و ثبت یک میلیون و ۱۳۶ هزار معامله، در کنار ارزش معاملاتی معادل ۴۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، از تداوم تحرک و حضور فعال معامله‌گران در بازار حکایت دارد.

در معاملات امروز، نمادهای فلملی، فارس، فولاد، تابان، وغدیر، پارسان و شبندر از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس بودند.

در سوی دیگر بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با رشد ۱۴۴ واحدی به رقم ۶۸ هزار و ۱۰۶ واحد رسید.

تعداد معاملات فرابورس به ۹۶۲ هزار و ۹۷۵ فقره رسید و ارزش این معاملات نیز ۳۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان ثبت شد. نمادهای آریا، مارون، فزر، شرانل، ومپنا، فکور و کگهر بیشترین اثرگذاری را بر شاخص کل فرابورس داشتند.

مجموع ارزش معاملات ثبت‌شده در بورس و فرابورس در روز جاری به حدود ۸۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که در کنار نزدیک به ۲.۱ میلیون فقره معامله در دو بازار، بیانگر سطح بالای فعالیت معاملاتی است.

در مجموع اگرچه بازار سهام همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کند، اما رشد محدودتر شاخص‌ها در مقایسه با روز گذشته نشان می‌دهد برای ارزیابی پایداری این روند باید رفتار بازار در روزهای آینده، میزان ورود و خروج نقدینگی و گستردگی نمادهای مثبت و منفی را نیز زیر نظر گرفت. به‌ویژه آنکه رشد شاخص کل به‌تنهایی نمی‌تواند بیانگر بهبود وضعیت همه گروه‌ها و نمادهای بورسی باشد.  

برچسب ها: شاخص بورس ، رشد بورس ، بازار بورس
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