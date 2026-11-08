کد خبر: 1389259
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۷
اقتصاد » اخبار کلی

لایحه بودجه ۱۴۰۶ اول دی‌ماه به مجلس می‌رود

بودجه بر اساس برنامه زمان‌بندی بودجه ۱۴۰۶، دستگاه‌های اجرایی تا ۲۰ آبان برای ارائه پیشنهادهای بودجه‌ای فرصت دارند و دولت باید لایحه بودجه سال آینده را اول دی‌ماه به مجلس تقدیم کند.

جوان آنلاین: فرآیند تدوین و بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور طبق برنامه زمان‌بندی ابلاغ‌شده، از مردادماه آغاز شده و قرار است پس از طی مراحل بررسی در دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه، اول دی‌ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

به گزارش مهر، بر اساس برنامه زمان‌بندی پیوست بخشنامه بودجه، بخشنامه و دستورالعمل‌های تهیه بودجه سال آینده ۱۲ آبان‌ماه از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. پیش از آن نیز تدوین دستورالعمل‌ها و جمع‌بندی اولیه الزامات منابع و مصارف در دستور کار قرار داشت.

طبق این برنامه، دستگاه‌های اجرایی باید بررسی برنامه‌ها، زیربرنامه‌ها و شاخص‌های ارزیابی خود را انجام داده و بودجه پیشنهادی‌شان را حداکثر تا ۲۰ آبان‌ماه به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.

بررسی پیشنهادهای بودجه‌ای دستگاه‌ها در بخش‌های تخصصی سازمان برنامه و بودجه تا ۲۵ آبان‌ماه ادامه دارد و بررسی و تأیید برش استانی اعتبارات نیز برای بازه ۳۰ آبان تا ۱۰ آذرماه پیش‌بینی شده است. همچنین تصویب بودجه دستگاه‌های اجرایی و بررسی و تصویب منابع آنها باید تا ۱۰ آذرماه به پایان برسد.

در بخش شرکت‌های دولتی نیز تهیه و تصویب بودجه و ارسال پیشنهادهای شرکت‌ها و مجامع عمومی آنها تا ۲۰ آبان‌ماه تعیین شده است. بررسی بودجه این شرکت‌ها در سازمان برنامه و بودجه نیز در مراحل بعدی تا ۵ و ۱۰ آذرماه ادامه خواهد داشت.

در مرحله پایانی، بررسی و تصویب کلیات لایحه بودجه در هیئت وزیران برای ۲۵ آذرماه برنامه‌ریزی شده و تدوین نهایی و چاپ لایحه نیز به‌ترتیب در ۲۷ و ۲۸ آذرماه انجام می‌شود.

بر این اساس، اول دی‌ماه ۱۴۰۵ به‌عنوان زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.

برچسب ها: لایحه بودجه ، مجلس شورای اسلامی ، بودجه‌ریزی
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