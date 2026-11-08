معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به فعالیت بیش از پنج هزار و ۷۰۰ زن در جایگاه‌های مدیریتی دولت چهاردهم، گفت: این مدیران در روزهای دشوار و زیر آتش، دوشادوش همکاران خود فعالیت کردند و در این میان، زنان شاغل در وزارت اقتصاد، گمرک، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها با وجود شرایط دشوار، به فعالیت خود ادامه دادند.

جوان آنلاین: زهرا بهروزآذر روز یکشنبه در نشست برنامه‌ریزی و هماهنگی برگزاری مراسم گرامیداشت مقام زن و روز مادر تبلیغات اسلامی با اشاره به جایگاه زنان در تمدن ایران، اظهار کرد: بررسی الواح گلی تخت جمشید نشان می‌دهد که زنان از ۲۵۰۰ سال پیش در ایران مسئولیت مدیریت مجموعه‌های بزرگ و کارگاه‌های مختلف، از جمله کارگاه‌های نساجی را بر عهده داشته‌اند. همچنین در آن دوران، برای زنان باردار و مادران شیرده، جیره غذایی و حق‌الزحمه بیشتری در نظر گرفته می‌شد که نشان‌دهنده توجه هم‌زمان به حضور اجتماعی و فعالیت اقتصادی زنان و جایگاه مادری در تمدن ایران است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: با ورود اسلام و نگاه مترقی آن به زنان، این رویکرد توسعه بیشتری یافت. حضرت خدیجه(س) به‌عنوان نخستین زن کارآفرین اسلام و حضرت فاطمه زهرا(س) با مدیریت باغ فدک، از الگوهای برجسته زنان در تاریخ اسلام هستند. همچنین حضرت زینب(س) با روایتگری واقعه عاشورا، این الگو را توسعه دادند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دوران سازندگی تصریح کرد: زنان ایران در تمامی این مقاطع نقش ماندگاری داشته‌اند و در یک سال گذشته، به‌ویژه در ۹ ماه اخیر، نیز نقش‌آفرینی آنان در شرایط دشوار کشور بی‌نظیر بوده است.

بهروزآذر با بیان اینکه نقش خانواده‌های نیروهای مسلح در دوران جنگ نباید نادیده گرفته شوند، گفت: همسران نیروهای مسلح با مدیریت خانه و خانواده و حمایت روحی از همسران خود، زمینه حضور و فعالیت آنان را فراهم کردند. بسیاری از این نیروها هفته‌ها و حتی ماه‌ها امکان حضور در کنار خانواده‌هایشان را نداشتند و این زنان بودند که با مسئولیت‌پذیری، امور خانواده را مدیریت کردند.

وی ادامه داد: در عرصه تولید محصولات دفاعی، فناوری و نوآوری نیز زنان نقش مؤثری داشتند و بخش قابل توجهی از اختراعات و نوآوری‌های این حوزه حاصل تلاش آنان بوده است. زنان همچنین در عرصه‌های علمی، فناوری و خدمات‌رسانی به مردم حضور مؤثری داشته‌اند و نقش آنان در این حوزه‌ها تشریفاتی و تزئینی نبوده است.

بهروزآذر با اشاره به حضور یک زن باردار در منطقه آزاد شلمچه برای ترخیص کالا گفت: با وجود دستورالعمل‌های متعدد برای دورکاری این افراد، برخی از زنان به دلیل احساس تعهد نسبت به مسئولیت تخصصی خود، ترجیح دادند در محل کار حضور داشته باشند و معتقد بودند اگر آنان در آن شرایط حضور نداشته باشند، چه کسی باید کالاها را ترخیص کند و به دست مردم برساند.

وی به حضور مستمر زنان و دختران در اجتماعات مردمی اشاره کرد و افزود: از زمان انتشار خبر شهادت رهبر معظم انقلاب، اعضای خانواده ایشان، فرماندهان و جمعی از شهروندان، زنان در میدان‌ها حضور پیدا کردند و تاکنون این عرصه را خالی نگذاشته‌اند.

به گفته وی، بیش از ۷۰ درصد جمعیت حاضر در این اجتماعات را زنان و دختران تشکیل می‌دهند.

بهروزآذر با تأکید بر ضرورت بازنمایی همه ابعاد حضور زنان ایرانی گفت: زنان کارآفرین در بخش خصوصی، ورزشکاران، دانشمندان، پژوهشگران، پزشکان، پرستاران، معلمان، هنرمندان و فعالان اجتماعی، هر یک در جایگاه خود نقش‌آفرینی کرده‌اند و باید روایتگر تلاش‌ها و دستاوردهای آنان باشیم.

وی با اشاره به شرایط متفاوت برگزاری مراسم روز زن در سال جاری اظهار کرد: امسال نخستین سالی است که از حضور رهبر شهید که همواره مراسم روز زن با حضور ایشان برگزار می‌شد، محروم هستیم و در عین حال، رهبر جوان و رشید کشور حضور دارند. ما به‌عنوان فعالان حوزه زنان موظفیم اندیشه‌ها و دیدگاه‌های رهبر شهید درباره جایگاه زنان را برای جامعه، به‌ویژه نسل جدید، بازگو کنیم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به تأکید رهبر شهید بر حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: ایشان حدود سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ از نخستین افرادی بودند که موضوع حمایت از زنان در برابر خشونت را مطرح کردند و تا آخرین روزها نیز این دغدغه را داشتند. تأکید ایشان این بود که زن باید در محیط خانه احساس امنیت کند و بداند که مورد حمایت قرار دارد و نباید احساس تنهایی کند.

بهروزآذر افزود: موضوع استقلال زنان در جریان تدوین قانون اساسی و هنگام تدوین اصل ۲۱، با حضور خانم گرجی مطرح شده بود. این دیدگاه‌ها باید برای نسل جدید روایت شود تا با اندیشه‌های رهبر شهید درباره زنان بیگانه نباشد.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت زنان پیشرو و الهام‌بخش کشور، اظهار کرد: باید از ظرفیت زنان در عرصه‌های گوناگون، از جمله دانشمندان، پژوهشگران، پزشکان، پرستاران، معلمان، زنان شاغل و کارآفرین، هنرمندان، ورزشکاران، فعالان اجتماعی و همچنین زنان خانه‌دار و مادران استفاده کنیم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به نقش مادران و زنان در استمرار آموزش کودکان در شرایط بحرانی گفت: خانواده‌ها در کنار معلمان طی ۹ ماه گذشته تلاش کردند تا روند آموزش کودکان استمرار داشته باشد. زنان، چه شاغل و چه خانه‌دار، دوشادوش یکدیگر فعالیت کردند تا حقی از کودکان در زمینه آموزش تضییع نشود و این نقش تربیتی باید به‌طور ویژه مورد توجه و تکریم قرار گیرد.

بهروزآذر تأکید کرد: نباید میان زن خانه‌دار و زن شاغل دوگانه‌سازی کنیم. هر دو گروه محترم هستند و انتخاب هر یک از این مسیرها باید مورد احترام قرار گیرد. زنی که برای شکوفایی استعدادها و استفاده از ظرفیت‌های علمی خود اشتغال را انتخاب کرده و زنی که تصمیم گرفته است خانه‌دار باشد، هر دو شایسته تکریم و توجه هستند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت گرامیداشت یاد زنان شهید و ایثارگر گفت: در دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس هشت‌ساله، حدود ۱۷ هزار زن شهید، جانباز و آزاده داشتیم که کمتر مورد توجه و روایت قرار گرفته‌اند. متأسفانه در یک سال گذشته نیز زنان و مادران بیشتری به شهادت رسیده‌اند و باید در برنامه‌های امسال به‌طور ویژه به آنان پرداخته شود.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور افزود: در گذشته، تصویر رایج از مادر شهید، زنی میانسال یا کهنسال بود، اما امروز مادران جوان ۲۰ و ۲۵ ساله‌ای داریم که فرزندان خردسال خود را از دست داده‌اند. همچنین در حمله به مسجدی در دهکده المپیک، دو زن باردار هنگام فعالیت به شهادت رسیدند که باید نام، روایت و تجربه آنان بازگو شود.

بهروزآذر با تأکید بر ضرورت روایت دقیق حوادث اخیر در عرصه بین‌المللی خطاب به فعالان رسانه‌ای و روایتگران این حوزه گفت: نباید آنچه در کشور ما اتفاق افتاد، صرفاً یک حمله نظامی معرفی شود. حوادث مدرسه میناب، لامرد، حمله به ناو دنا و سایر نقاط کشور، اقدامات تروریستی بودند و حتی فراتر از جنایت جنگی قرار می‌گیرند. باید این حوادث را به‌عنوان اقدامات تروریستی روایت کنیم تا مردم ایران و جهانیان از ابعاد آن آگاه شوند.

وی با اشاره به شهادت دو زن در یک حمله تروریستی در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: باید برای این زنان نیز برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شود و روایت زندگی و شهادت آنان مورد توجه قرار گیرد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به مسئولیت فعالان رسانه‌ای در بازتاب صدای زنان کشور گفت: شما نماینده و بازتاب‌دهنده صدای حدود ۴۰ میلیون زن ایرانی هستید و باید شنونده همه این صداها باشید. در معرفی زنان موفق، دانشمند، برجسته و الهام‌بخش باید تلاش کنید تصویری جامع از همه زنان ایران ارائه شود و هیچ‌کس از قلم نیفتد.

بهروزآذر با اشاره به تدوین تقسیم کار ملی و استانی برای برگزاری مراسم گرامیداشت مقام زن و روز مادر گفت: شیوه‌نامه اجرایی این برنامه تدوین شده و از شورای هماهنگی خدمات و همکاران این مجموعه قدردانی می‌کنم. این تقسیم کار در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت و پیشنهادهای فعالان این حوزه نیز دریافت می‌شود تا بتوانیم پوشش ویژه‌ای در سطح ملی، استانی و شهرستانی داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌های گرامیداشت روز مادر باید در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و حتی دهیاری‌ها و روستاها برگزار شود تا این مناسبت که در خانه‌های ایرانیان نیز با تکریم مادران گرامی داشته می‌شود، در سراسر کشور مورد توجه قرار گیرد.

نخستین جشنواره زن و رسانه برگزار می‌شود

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از برگزاری نخستین جشنواره زن و رسانه خبر داد و گفت: فعالان رسانه‌ای در شناسایی دقیق مسائل زنان، انتقال صدای گروه‌های مختلف زنان به مسئولان و ارائه روایتی مؤثر از جامعه زنان ایران نقش مهمی دارند.

بهروزآذر در تشریح برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر اظهار کرد: در یک سال اخیر به‌خوبی شاهد بودیم که فعالان رسانه‌ای تا چه اندازه در شناخت دقیق مسائل زنان و انتقال صدای آنان به مسئولان تأثیرگذار بوده‌اند.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در حل مسائل حوزه زنان افزود: در موضوعاتی مانند مهریه، برخی خبرگزاری‌ها با شنیدن صدای جامعه ذی‌نفعان و متخصصان و انتقال دیدگاه‌های آنان، کمک مؤثری به پیشبرد مباحث و حل مسائل کردند؛ از این رو امسال برای نخستین بار جشنواره زن و رسانه برگزار خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور امور زنان و خانواده با تأکید بر ضرورت اختصاص هفته بزرگداشت مقام زن به مسائل و دستاوردهای زنان تصریح کرد: در طول سال ۵۱ هفته برای پرداختن به موضوعات مختلف وجود دارد که بسیاری از آن‌ها نیز در قالب جلسات تخصصی و شوراهای مربوطه بررسی می‌شوند؛ بنابراین درخواست ما این است که این یک هفته به زنان اختصاص داشته باشد و به موضوعات، شایستگی‌ها و دستاوردهای زنان ایرانی پرداخته شود.

بهروزآذر با بیان اینکه بازنمایی واقعیت زندگی و دستاوردهای زنان باید با نگاهی امیدآفرین و الهام‌بخش صورت بگیرد، ادامه داد: باید با حفظ وحدت و انسجام اجتماعی، ظرفیت‌های جامعه زنان را معرفی کنیم و اجازه دهیم این هفته به‌طور ویژه به زنان اختصاص داشته باشد.

وی همچنین از اجرای پویش «بانوی بی‌نشان» با محوریت زنان خیر و فعال در حوزه وقف خبر داد و گفت: با توجه به تقارن برنامه‌ها با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پویش دیدار با خانواده‌های شهدا نیز در این هفته برگزار می‌شود و تکریم خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای دل و شهدای جنگ رمضان به‌طور ویژه در دستور کار قرار دارد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از پیش‌بینی برنامه‌ای ویژه برای زنان اهل سنت برای نخستین بار خبر داد و اظهار کرد: امروز در کشور دو فرماندار زن اهل سنت مشغول فعالیت هستند و حضور زنان اهل سنت تنها به این مسئولیت‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه زنان دهیار، شهردار، پزشک، وکیل و فعال در عرصه‌های تخصصی نیز نقش‌آفرینی می‌کنند. بر همین اساس، امسال با همکاری مجمع تقریب مذاهب، برنامه‌ای ویژه برای زنان اهل سنت خواهیم داشت.

بهروزآذر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی خاطرنشان کرد: مسئله زنان باید به موضوعی انسجام‌بخش در جامعه تبدیل شود. هر اقدامی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی باید با توجه به پیوست انسجام اجتماعی انجام شود.

وی تأکید کرد: هر سخن ناامیدکننده، تضعیف‌کننده انگیزه‌های ملی و عمومی و هرگونه دوقطبی‌سازی موهوم باید مورد توجه قرار گیرد و از اقداماتی که به وحدت و انسجام اجتماعی آسیب می‌زند، پرهیز شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از فعالان حوزه زنان و رسانه خواست با معرفی ظرفیت‌ها و روایت‌های واقعی از زنان ایرانی، به تقویت امید و انسجام اجتماعی کمک کنند و اجازه دهند هفته بزرگداشت مقام زن به موضوعات مرتبط با زنان اختصاص یابد.