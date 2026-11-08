کد خبر: 1389249
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۶
جامعه » اخبار كلی

ضرب‌الاجل سازمان بازرسی به وزارت جهاد برای اعلام نرخ گندم

سازمان بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در پیامی به وزیر جهاد کشاورزی، نسبت به تأخیر در تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ هشدار داد.

جوان آنلاین: هاشم کارگر، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی این سازمان در نامه‌ای خطاب به وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آغاز سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ و شروع عملیات آماده‌سازی زمین در برخی مناطق کشور و ضرورت تعیین به‌موقع نرخ خرید تضمینی گندم، نسبت به تاخیر در تعیین و ابلاغ قیمت این محصول راهبردی هشدار داد.

به گزارش مهر، در این نامه با استناد به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تأکید شده است که جلسات شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی باید حداقل سه ماه پیش از آغاز سال زراعی برگزار و قیمت‌های تضمینی حداکثر تا پایان تیرماه تعیین شود. همچنین مصوبات شورا باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تصویب، برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلام شود.

معاون سازمان بازرسی کل کشور در ادامه، با اشاره به جایگاه راهبردی گندم در تأمین امنیت غذایی کشور، شرایط تحریمی و محدودیت‌های مرتبط با واردات و صادرات محصولات کشاورزی و همچنین نارضایتی گندم‌کاران از نحوه پرداخت مطالبات در سال زراعی گذشته، بر ضرورت تعیین هرچه سریع‌تر قیمت خرید تضمینی متناسب با هزینه واقعی تولید و سود متعارف کشاورزان تأکید کرده است.

در این نامه همچنین خاطرنشان شده است که تعیین به‌موقع قیمت خرید تضمینی و سیاست‌های حمایتی، علاوه بر تأثیر مستقیم بر سطح زیر کشت و میزان تولید گندم در سال آینده، در رعایت الگوی کشت، تأمین پایدار امنیت غذایی و دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی نقش مؤثری دارد.

در پایان، با استناد به بند «ج» ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (۴۲) آیین‌نامه اجرایی آن، از وزیر جهاد کشاورزی خواسته شد دستور لازم برای تسریع در تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی گندم و انجام اقدامات مقتضی را صادر و نتیجه را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند.

برچسب ها: سازمان بازرسی کل کشور ، قیمت گندم ، وزارت جهاد کشاورزی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

توهم دانایی پسینی!

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

بمباران روانی میز مذاکره!

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

مهران مدیری در بن‌بست تکرار

ایران در امریکا انتخابات را برد!

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

شاخ امریکا را خواهیم شکست

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

مشق مقاومت

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

طبق وصیت پدرم دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!

آب در خوابگه شیطان!

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
بمب ساعتی در خزانه‌داری امریکا
خداحافظی، رونالدو؟ اینجوری هرگز
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار