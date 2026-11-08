کد خبر: 1389233
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۰
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تقویت خطوط پرتردد اتوبوسرانی تهران در پی بارندگی‌های اخیر

ق مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از تقویت خطوط دارای ازدحام بیشتر مسافر در روزهای بارانی خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تأخیر در رسیدن اتوبوس‌ها به حداقل برسد.

جوان آنلاین: بارش باران در تهران طی روزهای گذشته، علاوه بر ایجاد آبگرفتگی در برخی معابر، بر وضعیت ترافیکی پایتخت و عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز تأثیر گذاشته است؛ به‌طوری‌که افزایش ترافیک، به‌ویژه در محدوده مرکزی شهر، موجب طولانی‌تر شدن زمان سفر و تأخیر در رسیدن اتوبوس‌ها به ایستگاه‌ها شده است. در این شرایط، افزایش تقاضای سفر و ازدحام مسافران در برخی خطوط نیز ضرورت تقویت ناوگان اتوبوسرانی را بیشتر کرده و این پرسش را مطرح می‌کند که شرکت واحد برای کاهش زمان انتظار شهروندان در روزهای بارانی چه اقداماتی انجام داده است.

مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأخیر اتوبوس‌ها در پی بارندگی‌های اخیر اظهار کرد: با توجه به بارش‌هایی که از روز گذشته در تهران داشتیم، ترافیک به‌ویژه در نقاط مرکزی شهر افزایش یافت و همین موضوع باعث تأخیر در حرکت اتوبوس‌ها، به‌خصوص در خطوط مرکزی شد.

وی افزود: تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا شهروندان در زیر باران معطل نمانند و در مسیرهایی که ازدحام مسافر بیشتر بود، با تقویت خطوط، خدمات‌رسانی بهتری انجام شود.

علیزاده با اشاره به تأثیر ترافیک بر زمان رسیدن اتوبوس‌ها تصریح کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند که بارندگی موجب ایجاد ترافیک شده و این موضوع خارج از اختیار اتوبوسرانی است؛ با این حال بابت تأخیرهای ایجادشده در رسیدن اتوبوس‌ها از مردم عذرخواهی می‌کنیم و تمام تلاشمان این است که این تأخیرها را به حداقل ممکن برسانیم.

با این توضیحات، هرچند بارندگی و ترافیک ناشی از آن بر نظم حرکت اتوبوس‌ها تأثیر گذاشته است، شرکت واحد اتوبوسرانی از تقویت خطوط پرتردد و تلاش برای کاهش زمان انتظار مسافران خبر می‌دهد؛ اقداماتی که باید در روزهای بارانی ادامه یابد تا شهروندان برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی با معطلی کمتری مواجه شوند.

برچسب ها: اتوبوسرانی ، ناوگان اتوبوسرانی ، باران
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