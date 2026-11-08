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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۰
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امدادرسانی هلال‌احمر در ۱۴ استان؛ ۷۰۶ نفر خدمات امدادی دریافت کردند

هلال‌احمر سخنگوی جمعیت هلال‌احمر از امدادرسانی در ۱۴ استان کشور طی حوادث و شرایط جوی اخیر خبر داد و گفت: در این عملیات‌ها ۷۰۶ نفر از خدمات امدادی بهره‌مند شدند و ۷۰ باب منزل مسکونی نیز تخلیه آب شد.

جوان آنلاین: مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال‌احمر، در گفتگو با مهر با اشاره به گزارش عملیات امدادی این جمعیت در پی حوادث و شرایط جوی اخیر، از امدادرسانی در ۱۴ استان کشور خبر داد و گفت: در جریان این عملیات‌ها، ۷۰۶ نفر از خدمات امدادی جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شدند.

وی افزود: بر اساس گزارش مرکز هوشمند رصد و داده‌کاوی جمعیت هلال‌احمر، عملیات امدادرسانی از ساعت ۱۸ روز ۱۴ آبان تا ساعت ۲۳ روز ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در استان‌های اصفهان، البرز، ایلام، تهران، چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه‌وبویراحمد، لرستان، مازندران و مرکزی انجام شده است.

به گفته خالدی؛ در این بازه زمانی، ۳۳ نقطه عملیاتی درگیر عملیات امدادرسانی بوده و ۳۲ شعبه جمعیت هلال‌احمر در این عملیات مشارکت داشته‌اند.

وی ادامه داد: طبق آمار اعلام‌شده، پنج نفر در خوزستان اسکان اضطراری داده شدند، یک عملیات نجات فنی در استان کرمان انجام شد و یک مصدوم نیز در استان کهگیلویه‌وبویراحمد به مرکز درمانی منتقل شد. همچنین یک مورد فوتی در همین استان ثبت شده است.

به گفته خالدی؛ در بخش دیگری از این عملیات‌ها، ۷۰ باب منزل مسکونی در استان‌های ایلام، خوزستان، لرستان، مازندران و مرکزی تخلیه آب شد. همچنین ۱۰۱ نفر در استان‌های اصفهان، چهارمحال‌وبختیاری و لرستان به مناطق امن انتقال یافتند.

وی افزود: در حوادث طبیعی نیز دو دستگاه خودرو در استان چهارمحال‌وبختیاری رهاسازی شدند و ۴۲۳ نفر اقلام امدادی دریافت کردند.

برای اجرای این عملیات‌ها، ۷۷ تیم عملیاتی با ۲۶۲ نیروی امدادی به‌کارگیری شدند. همچنین ۱۱ دستگاه آمبولانس، ۷ دستگاه خودروی نجات، ۳۹ دستگاه خودروی کمک‌دار و ۷ دستگاه خودروی عملیاتی دیگر در کنار ۶۴ دستگاه خودروی ناوگان ترابری در عملیات‌ها مشارکت داشتند.

برچسب ها: هلال احمر ، امداد و نجات ، سیل
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