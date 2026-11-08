پلیس راهور: تا سه روز آینده از سفرهای غیرضروری خودداری کنید

جانشین پلیس راهور فراجا از صدور هشدار هواشناسی سطح قرمز برای پنج استان کردستان، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

جوان آنلاین: سردار احمد کرمی‌اسد با اشاره به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی اظهار کرد: بارش باران از روز گذشته در استان‌های شمالی، شمال‌غربی و غرب کشور آغاز شده و فعالیت این سامانه بارشی تا روز دوشنبه ۱۸ آبان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: برای امروز تا فردا در پنج استان کردستان، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد هشدار هواشناسی سطح قرمز صادر شده است و با توجه به شدت بارش‌ها، احتمال آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن سیلاب و اختلال در ترددهای شهری و جاده‌ای وجود دارد.

جانشین پلیس راهور فراجا با اعلام آماده‌باش نیروهای پلیس راه و راهور در سراسر کشور گفت: دستورات لازم برای افزایش هوشیاری و آمادگی عملیاتی به همه مقرهای پلیس راه و یگان‌های راهور ابلاغ شده و هماهنگی‌های لازم با مسئولان استانی نیز انجام شده است. نیروهای پلیس با آمادگی حداکثری در محورهای مواصلاتی و معابر شهری حضور دارند تا از بروز حوادث ناشی از آبگرفتگی و سیلاب پیشگیری کنند.

سردار کرمی‌اسد با تأکید بر ضرورت پرهیز از سفرهای غیرضروری در روزهای آینده ادامه داد: از هموطنان درخواست می‌کنیم در سه روز آینده از انجام سفرهای غیرضروری، چه در محدوده شهرها و چه در محورهای برون‌شهری، خودداری کنند. در سفرهای ضروری شهری نیز توصیه پلیس استفاده بیشتر از ناوگان حمل‌ونقل عمومی است تا شهروندان کمتر در معرض مخاطرات ناشی از شرایط جوی قرار بگیرند.

وی با اشاره به وقوع آب‌گرفتگی و سیلاب در برخی محورهای کشور طی روز گذشته اظهار کرد: بارش‌های ناگهانی در برخی مناطق موجب آبگرفتگی و جاری شدن سیلاب شد که با هوشیاری و اقدام به‌موقع نیروهای پلیس، از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شد.

جانشین پلیس راهور فراجا با بیان اینکه بارش‌های پیش‌رو در برخی مقاطع زمانی کوتاه شدت زیادی خواهند داشت، افزود: این شرایط می‌تواند در مدت کوتاهی موجب جاری شدن سیلاب در معابر شهری و جاده‌ای شود؛ بنابراین رانندگان نباید شدت و سرعت وقوع این شرایط را دست‌کم بگیرند و لازم است هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های پلیس را جدی بگیرند.

سردار کرمی‌اسد درباره ضرورت آمادگی فنی خودروها برای سفرهای ضروری نیز گفت: رانندگانی که ناچار به استفاده از خودروی شخصی هستند، پیش از حرکت از آماده‌به‌کار بودن وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کنند. سلامت سیستم روشنایی خودرو و برف‌پاک‌کن‌ها در شرایط بارندگی اهمیت ویژه‌ای دارد و باید پیش از آغاز سفر از عملکرد صحیح این تجهیزات مطمئن شوند.

وی با اشاره به احتمال بارش برف و تگرگ در برخی گردنه‌های برون‌شهری خاطرنشان کرد: رانندگان باید تجهیزات زمستانی موردنیاز را به همراه داشته باشند و پیش از ورود به محورهای کوهستانی، از وضعیت راه و شرایط جوی مسیر اطلاع پیدا کنند.

جانشین پلیس راهور فراجا تأکید کرد: مدیریت سفر، پرهیز از عجله و شتاب و توجه به هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های پلیس، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و حفظ ایمنی شهروندان در روزهای پیش‌رو دارد.