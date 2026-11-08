سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به حوادث احتمالی ناشی از بارندگی، نسبت به خطر پارگی کابل‌های برق و اتصالی در معابر هشدار داد و از شهروندان خواست از نزدیک شدن و دست زدن به کابل‌های برق آسیب‌دیده خودداری کنند.

جوان آنلاین: جلال ملکی در توضیح بیشتر اظهار کرد: یکی از حوادثی که در زمان بارندگی ممکن است رخ دهد، پارگی کابل‌های برق یا اتصالی ناشی از نفوذ آب است که می‌تواند به جرقه زدن کابل‌ها یا سقوط و افتادن آن‌ها در معابر منجر شود.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده چنین مواردی به هیچ عنوان به محل حادثه نزدیک نشوند؛ چراکه به دلیل رطوبت محیط، احتمال برق‌گرفتگی و وقوع حوادث جدی وجود دارد. همچنین لازم است ضمن حفظ ایمنی محیط و جلوگیری از نزدیک شدن افراد، موضوع را به اداره برق یا سازمان آتش‌نشانی اطلاع دهند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران تأکید کرد: شهروندان به هیچ عنوان با دست یا هیچ وسیله‌ای، به‌ویژه ابزارهای رسانای برق، برای جابه‌جایی یا برداشتن کابل‌های آسیب‌دیده اقدام نکنند و از هرگونه تماس با این کابل‌ها به‌شدت خودداری کنند.

ملکی با بیان اینکه اقدامات به‌ موقع شهرداری در پاکسازی مسیرها، کانال‌ها و جوی‌های آب در کاهش آب‌گرفتگی‌ها مؤثر بوده است، اظهار کرد: به دلیل انجام این اقدامات، آب در مسیرهای پیش‌بینی‌شده در بارش‌ها جریان داشت و مشکل گسترده‌ای در این زمینه گزارش نشد.

ملکی در پایان با اشاره به وقوع مواردی از پارگی کابل‌های برق و سقوط درختان در پی بارندگی‌ها، گفت: وقوع چنین حوادثی در زمان بارش‌های شدید دور از انتظار نیست و شهروندان باید با رعایت نکات ایمنی، از نزدیک شدن به موارد خطرآفرین خودداری کنند.