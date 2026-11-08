کد خبر: 1389203
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۰
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معابر تهران لغزنده است

ف رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به لغزنده بودن معابر پایتخت، از رانندگان خواست با احتیاط و دقت لازم، رانندگی کنند.

جوان آنلاین:سرهنگ علی اصغر شریفی، از شروع ترافیک پرحجم و سنگین در برخی از معابر داخل شهری و بزرگراه های پایتخت در صبح یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در پی بارش زیبای باران خبر داد و گفت: در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدراز بلوار کامرانیه تا مدرس، ترافیک پرحجم و سنگین است.

وی افزود: در مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگینی هستیم.

سرهنگ شریفی گفت: بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا قبل از پل جلال آل احمد، بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه شهید محلاتی و بزرگراه آیت الله سعیدی از یافت آباد تا خیابان هاشمی نیز پرحجم و سنگین است.

وی در خصوص رانندگی در روزهای بارانی با توجه به وضعیت جوی و اعلام سازمان هواشناسی در ارتباط با ریزش نزولات آسمانی در پایتخت به شهروندان تهرانی تاکید کرد: در روزهای بارانی باید با سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب رانندگی نمایید و موضوع مهم دیگر توصیه به موتور سواران است که از تردد در هوای بارانی خودداری نمایند، زیرا احتمال تصادف، واژگونی و سُر خوردن بسیار بالا است.

برچسب ها: تهران ، ترافیکی ، پلیس راهور
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