رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به سهم بالای استفاده از خودروهای شخصی در سفرهای شهری گفت: متأسفانه هنوز استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی در تهران به میزان مطلوب گسترش پیدا نکرده است.

جوان آنلاین: مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به سهم بالای استفاده از خودروهای شخصی در سفرهای شهری گفت: متأسفانه هنوز استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی در تهران به میزان مطلوب گسترش پیدا نکرده و بخش قابل توجهی از سفرها با خودروهای شخصی انجام می‌شود.

وی افزود: رایگان کردن مترو و اتوبوس به‌تنهایی موجب افزایش استفاده از حمل‌ونقل عمومی نمی‌شود، بلکه مردم زمانی به استفاده از این وسایل ترغیب می‌شوند که خدمات مناسب، واگن و اتوبوس کافی، فاصله زمانی کوتاه حرکت قطارها و شرایط مطلوبی در ایستگاه‌ها فراهم باشد.

چمران با تأکید بر ضرورت کاهش فاصله حرکت قطارهای مترو اظهار کرد: اگر مردم مجبور نباشند برای رسیدن قطار چندین نوبت منتظر بمانند و ناوگان اتوبوسرانی نیز به اندازه کافی در دسترس باشد، قطعاً استقبال از حمل‌ونقل عمومی افزایش خواهد یافت.

رئیس شورای شهر تهران همچنین درباره فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و ضرورت نظارت بر عملکرد آنها گفت: نمی‌توان اجازه داد هر خودرویی با هر شرایطی از هر شهری وارد تهران شود و بدون نظارت و کنترل لازم به فعالیت بپردازد. باید مشخص باشد راننده چه کسی است، خودرو چه شرایطی دارد و چه نهادی بر فعالیت آن نظارت می‌کند.

انتخاب مهندس ناظر ساختمان بر عهده مالک است

چمران در پاسخ به پرسشی درباره حذف ارجاع نظارت مهندسی و واگذاری انتخاب مهندس ناظر به مالک گفت: موضوع نظارت بر ساخت‌وساز از مباحث قدیمی حوزه مهندسی است و اصل نظارت بر ساختمان‌ها باید حفظ شود.

وی توضیح داد: پیش از این، سامانه به‌صورت نوبتی مهندس ناظر را انتخاب و به مالک معرفی می‌کرد، اما اکنون انتخاب مهندس ناظر بر عهده مالک گذاشته شده است.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: پیشنهاد من این است که سامانه انتخاب مهندس ناظر همچنان حفظ شود تا مالکانی که مهندس مورد نظر خود را نمی‌شناسند، بتوانند از طریق این سامانه مهندس ناظر انتخاب کنند.

آب‌گرفتگی معابر تهران در بارندگی‌های اخیر

چمران در پاسخ به پرسشی درباره آب‌گرفتگی معابر تهران با وجود پیش‌بینی بارندگی‌ها و آماده‌باش نیروهای خدمات شهری گفت: نیروهای امدادی و خدمات شهری از مدت‌ها قبل در آماده‌باش بودند و تجهیزات و امکانات لازم نیز فراهم شده بود.

وی افزود: با شهرداران مناطق مختلف در ارتباط بودم و پیش از بارندگی و در جریان آن نیز وضعیت مناطق را پیگیری کردم. نیروها و تجهیزات آماده بودند و در مواردی که مشکلاتی به وجود آمد، تلاش شد در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

چمران با اشاره به عملکرد مسیرهای اصلی هدایت آب‌های سطحی اظهار کرد: نهرها و مسیرهای اصلی انتقال آب در بیشتر نقاط به‌خوبی جریان داشتند، هرچند در برخی مناطق مشکلات مقطعی ایجاد شد که برای رفع آنها اقدام شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره آخرین وضعیت مدیریت یکپارچه شهری گفت: این موضوع هنوز به قانون تبدیل نشده و تا زمانی که قانون در مجلس تصویب نشود، امکان اجرای آن وجود ندارد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در دوره‌های گذشته افزود: در دولت قبل جلسات و بررسی‌های متعددی در کمیسیون‌های مربوطه انجام شد، اما به نتیجه نرسیدیم. پس از آن نیز نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کردند که اشکالات متعددی داشت و این ایرادات در جلسات مختلف مطرح شد.

چمران تأکید کرد: برای تحقق مدیریت یکپارچه یا هماهنگ شهری باید طرح با دقت بازنگری شود؛ به‌گونه‌ای که ضمن ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها، شهرداری نیز بی‌دلیل بزرگ‌تر نشود و بتواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد.

پیشنهاد ایجاد انبارهای کوچک و ایمن سوخت در نقاط مختلف تهران

چمران در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت جابه‌جایی انبار نفت تهران گفت: جابه‌جایی انبار نفت تاکنون اجرا نشده و مسئولان وزارت راه نیز در این زمینه درست می‌گویند.

وی با اشاره به دشواری انتقال کامل تأسیسات سوخت‌رسانی به خارج از شهر اظهار کرد: تأمین سریع سوخت مورد نیاز تهران اهمیت زیادی دارد و اگر انبار سوخت در فاصله بسیار دوری از شهر قرار بگیرد، مشکلاتی در زمینه حمل‌ونقل و تأمین سوخت ایجاد خواهد شد.

رئیس شورای شهر تهران افزود: پیشنهادم این است که به‌جای تمرکز بر یک انبار بزرگ، در نقاط مختلف شهر انبارهای کوچک و کاملاً ایمن ایجاد شود تا در مواقع نیاز بتوان از آنها استفاده کرد و تانکرهای سوخت مجبور نباشند برای تأمین سوخت از یک نقطه شهر به نقطه دیگر تردد کنند.

ضرورت ساماندهی موتورسیکلت‌سواران در تهران

چمران با انتقاد از وضعیت تردد موتورسیکلت‌ها در پایتخت گفت: متأسفانه وضعیت موتورسیکلت‌سواران در تهران مطلوب نیست و بیشترین آسیب ناشی از حوادث رانندگی نیز متوجه خود موتورسواران است.

وی افزود: بسیاری از موتورسواران تجهیزات ایمنی کافی ندارند و در زمان وقوع تصادف، آسیب‌های جدی می‌بینند. ساماندهی این وضعیت از وظایف پلیس راهور است و همه دستگاه‌های مسئول، از جمله شهرداری و شورای شهر، باید در این زمینه همکاری کنند.

چمران با اشاره به ایرادات طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک تهران اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که به طرح جامع ترافیک وارد شد، بی‌توجهی به موضوع موتورسیکلت‌سواران بود. این طرح باید اصلاح و متناسب با شرایط امروز شهر به‌روزرسانی شود.

وی تأکید کرد: برای ساماندهی موتورسیکلت‌ها باید همه دستگاه‌ها در کنار یکدیگر قرار بگیرند و اقدامات مقطعی پلیس به‌تنهایی پاسخگوی مشکلات موجود نخواهد بود.

درباره زمان انتخابات شوراها گمانه‌زنی نکنید

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره زمان برگزاری انتخابات شوراها گفت: هنوز زمان انتخابات مشخص نیست و از همه درخواست می‌کنم افرادی که از موضوع اطمینان ندارند، درباره آن اظهارنظر نکنند