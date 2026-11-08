سال تحصیلی بدون مشکل آغاز شد؛ اجرای دو برنامه جدید در دوره ابتدایی

معاون آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش از آغاز سال تحصیلی بدون مشکل خاص و استقبال دانش‌آموزان از مدارس خبر داد و گفت: امسال دو برنامه مدرسه‌محوری و جشنواره هویت ایرانی ـ اسلامی اجرایی می‌شود.

جوان آنلاین: رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش در گفتگو با مهر، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: خوشبختانه سال تحصیلی را بدون مشکل خاصی آغاز کردیم و استقبال خانواده‌ها و دانش‌آموزان از مدارس بسیار خوب بوده است.

وی با اشاره به واگذاری اختیار تصمیم‌گیری درباره تعطیلی سراسری مدارس به وزارت آموزش‌وپرورش بر اساس مصوبه دولت افزود: امیدواریم شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که نیازی به تعطیلی مدارس نباشد و در صورت بروز شرایط خاص، تصمیم‌گیری‌ها صرفاً به مناطق درگیر محدود شود و دیگر شاهد تعطیلی سراسری مدارس نباشیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه برنامه‌های مهارت‌آموزی دوره ابتدایی به‌خوبی در حال اجراست، گفت: امسال دو برنامه اصلی را در دستور کار داریم که نخستین آن، رویکرد مدرسه‌محوری و تفویض اختیارات به مدیران مدارس است.

حکیم‌زاده ادامه داد: در همین راستا، برنامه توانمندسازی معلمان تحت عنوان «مدرسه توانا» به مدیران مدارس واگذار شده است.

وی درباره دومین برنامه این معاونت توضیح داد: جشنواره هویت ایرانی ـ اسلامی دانش‌آموزان دوره ابتدایی نیز با هدف تقویت هویت ملی و ایجاد تعلق بیشتر در میان دانش‌آموزان برنامه‌ریزی شده است.

حکیم‌زاده افزود: در این جشنواره تلاش می‌شود دانش‌آموزان با ایران عزیزمان، ریشه‌ها، تاریخ، تمدن و مفاخر کشور بیشتر آشنا شوند و این برنامه ان‌شاءالله اجرا خواهد شد.