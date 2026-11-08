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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۷
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شگرد عجیب گردنبندقاپ تهرانی؛ طلاهای سرقتی را در دهانش پنهان می‌کرد!

سرقتی سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری فاتب از شناسایی سارق حرفه‌ای گردنبندقاپی خبر داد که برای پنهان کردن اموال مسروقه هنگام تعقیب پلیس، گردنبندها را داخل دهان خود قرار می‌داد.

جوان آنلاین: سرهنگ کیانوش نظری، سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری فاتب، از شناسایی یک سارق حرفه‌ای گردنبندقاپ خبر داد که تاکنون ۵۰ فقره سرقت از سوی وی شناسایی شده است.

این سارق با پرسه‌زنی در معابر و رصد شهروندان، افرادی را که گردنبندشان بیرون از روسری قرار داشت، شناسایی کرده و در فرصتی مناسب اقدام به سرقت می‌کرد.

سرهنگ نظری در تشریح شگرد این متهم گفت: سارق هنگام تعقیب از سوی پلیس، برای پنهان کردن آثار جرم، گردنبندهای سرقتی را داخل دهان خود قرار می‌داد تا مأموران متوجه سرقت نشوند.

وی افزود: متهم به‌تنهایی و با استفاده از موتورسیکلتی که تغییراتی در آن ایجاد کرده بود، اقدام به سرقت می‌کرد. وی به‌گونه‌ای سیستم گاز و کلاچ موتورسیکلت را تغییر داده بود که بتواند با یک دست موتور را هدایت کرده و با دست دیگر گردنبند شهروندان را سرقت کند.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری فاتب با اشاره به سوابق متهم اظهار کرد: این فرد دارای ۱۳ سال سابقه سرقت بوده و حدود یک سال و نیم پیش از زندان آزاد شده بود، اما مجدداً فعالیت مجرمانه خود را از سر گرفته بود.

بر اساس اعلام پلیس، تاکنون ۵۰ فقره سرقت مرتبط با این متهم شناسایی شده است.

برچسب ها: سرقت ، فراجا ، کلاهبرداری
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