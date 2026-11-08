کد خبر: 1389197
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۶
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هلال‌احمر به ۸۰ ربات هوشمند برای عملیات امداد و نجات مجهز شد

هلال‌احمر رئیس جمعیت هلال‌احمر از به‌ کارگیری ۷۰ تا ۸۰ ربات هوشمند خبر داد.

جوان آنلاین: پیرحسین کولیوند در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به حرکت هلال‌احمر به سمت هوشمندسازی فعالیت‌ها و مأموریت‌ها اظهار کرد: هر زمان توانسته‌ایم از فناوری‌های نوین استفاده کنیم، عملکرد موفق‌تری داشته‌ایم؛ به همین دلیل، توسعه تجهیزات هوشمند در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در جریان جنگ رمضان و با توجه به تهدیدهایی که امدادگران با آن مواجه بودند، تلاش کردیم از پهپادها و ربات‌های هوشمند برای انجام عملیات امداد و نجات استفاده کنیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به قابلیت‌های این ربات‌ها گفت: این تجهیزات می‌توانند در ساختمان‌های آسیب‌دیده و مناطق مورد اصابت قرارگرفته حضور یابند، نشت گاز را شناسایی کنند و ارزیابی اولیه‌ای از شرایط محیط ارائه دهند. همچنین برخی از آن‌ها قابلیت انتقال امکانات به محل حادثه را دارند.

کولیوند با بیان اینکه این فناوری‌ها می‌توانند در نجات افراد گرفتار زیر آوار نقش مؤثری داشته باشند، تصریح کرد: در جنگ گذشته بیش از ۷ هزار و ۲۵۰ نفر را زنده از زیر آوار نجات دادیم و استفاده از ربات‌ها و پهپادها می‌تواند توان عملیاتی نیروهای امدادی را افزایش دهد.

وی ادامه داد: حفظ جان امدادگران در محیط‌های پرخطر، افزایش سرعت عملیات، ارتقای کیفیت امدادرسانی و کاهش هزینه‌ها از مهم‌ترین مزایای استفاده از این تجهیزات است؛ چراکه در برخی مناطق، احتمال ریزش مجدد آوار و تهدید جان نیروهای امدادی وجود دارد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به در اختیار داشتن حدود ۷۰ تا ۸۰ دستگاه از این تجهیزات خاطرنشان کرد: امیدواریم با توسعه ساخت و تولید این فناوری‌ها، ناوگان امدادی کشور را بیش از پیش تجهیز کنیم؛ چراکه معتقدیم مردم شایسته دریافت بهترین خدمات امدادی هستند.

برچسب ها: هلال احمر ، هلال‌احمر ، هوشمندی
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