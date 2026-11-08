کد خبر: 1389185
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تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۵
جامعه » اخبار كلی

تداوم عملیات هلال احمر در ۱۴ استان متاثر از پدیده جوی

ث نیروهای جمعیت هلال احمر در ۱۴ استان متاثر از پدیده جوی، در حال خدمات‌رسانی به شهروندان و متاثرین از بارندگی‌ها هستند.

جوان آنلاین: در ۴۸ ساعت گذشته، استان های اصفهان، البرز، ایلام، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مازندران و مرکزی تحت تأثیر سوانح جوی قرار گرفته اند که برای امدادرسانی به متاثرین از حوادث جوی، ۲۹ شعبه هلال احمر در ۳۳ منطقه عملیاتی در حال کمک رسانی به مردم هستند.تاکنون ۶۷۹ نفر از خدمات هلال احمر در ۴۸ ساعت اخیر بهره مند شده اند.

در این بازه زمانی یک نفر بر اثر سیل در استان کهگیلویه و بویراحمد جان خود را از دست داده و یک نفر نیز مصدوم شده است. همچنین یک نفر در استان کرمان توسط نیروهای هلال احمر از مرگ حتمی نجات یافت.در استان خوزستان نیز برای ۵ نفر از متاثرین سیلاب اسکان اضطراری ایجاد شد. در سراسر مناطق متاثر از سیلاب نیز آب از ۵۲ منزل تخلیه و شرایط برای زیست مجدد در این واحدهای مسکونی برای شهروندان فراهم شد.

همچنین ۹۴ نفر از شهروندان که در معرض سیلاب در استان های اصفهان، لرستان و چهارمحال و بختیاری قرار داشتند، توسط نیروهای هلال احمر به مناطق امن منتقل شدند. همچنین ۲ خودروی گرفتار در آبگرفتگی چهارمحال و بختیاری رهاسازی شدند.در ۴۸ ساعت اخیر اقلام امدادی و زیستی میان ۴۱۶ نفر از متاثرین سیلاب توزیع شده است و ارزیابی ها در مناطق درگیر حوادث جوی ادامه دارد.

بر اساس بررسی‌های صورت‌ گرفته، بالاترین حجم خدمات‌ رسانی شبکه امداد و نجات با درگیری ۷ شعبه در استان خوزستان است. در همین راستا، عملیات امدادرسانی نیروهای عملیاتی در مناطق درگیر با قدرت ادامه دارد و کلیه مراکز عملیاتی در استان‌های تحت‌ تأثیر و استان‌های معین نیز با تمام ظرفیت و تجهیزات تخصصی در آماده‌ باش کامل به سر می‌برند.

برچسب ها: هلال احمر ، باران ، سیل
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