آوار ۵.۶ همتی بر روی فروشندگان بورس

ورود ۵.۶ همت پول حقیقی، افزایش قدرت خریداران و خروج ۳.۶ همت نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت، نشانه‌هایی از تغییر رفتار سرمایه‌گذاران و تقویت تقاضا در بازار سهام است.

جوان آنلاین: بورس تهران هفته سوم آبان را با صعود قدرتمند شاخص‌ها آغاز کرد. شاخص کل با رشد ۱۷۰ هزار و ۹۳۲ واحدی به ارتفاع ۸ میلیون و ۸۳ هزار و ۶۷۳ واحد رسید و بار دیگر از مرز روانی ۸ میلیون واحد عبور کرد. شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۳۱ هزار و ۷۵ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۸۶۹ واحد ایستاد.

این صعود در شرایطی رقم خورد که بازار طی روز‌های ابتدایی آبان با فشار فروش و خروج نقدینگی مواجه بود. اکنون رشد همزمان شاخص‌ها و بازگشت پول حقیقی، نشانه‌ای از تغییر فضای معاملات است؛ هرچند پایداری این روند به استمرار تقاضا در روز‌های آینده وابسته خواهد بود.

بزرگان بورس پیشتاز شدند

شاخص کل بورس تهران با رشد ۲.۱۶ درصدی، عملکرد بهتری نسبت به شاخص هم‌وزن با افزایش ۱.۳۹ درصدی ثبت کرد. این اختلاف نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز نقش پررنگ‌تری در صعود بازار داشته‌اند.

این ارقام در کنار رشد شاخص‌ها نشان می‌دهد معاملات امروز با مشارکت قابل‌توجه سرمایه‌گذاران همراه بوده است.

فرابورس نیز با رشد ۹۴۹ واحدی شاخص کل به ارتفاع ۶۷ هزار و ۹۶۳ واحد رسید و شاخص هم‌وزن آن ۵ هزار و ۴۱۲ واحد افزایش یافت. رشد همزمان بورس و فرابورس نشان می‌دهد تقاضا به چند نماد بزرگ محدود نبوده و بخش گسترده‌تری از بازار را دربر گرفته است.

تغییر جهت نقدینگی به سود سهام

مهم‌ترین تحول معاملات امروز، ورود ۵ هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی بود.

از این میزان، ۳ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان به شرکت‌های بزرگ و یک هزار و ۷۶۶ میلیارد تومان به شرکت‌های کوچک‌تر اختصاص یافت؛ بنابراین حدود ۶۸ درصد نقدینگی واردشده جذب شرکت‌های بزرگ شده است.

سهم حقیقی‌ها از خرید‌ها به ۷۹ درصد رسید، در حالی که سهم آنها از فروش‌ها ۶۲ درصد بود.

این اختلاف نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران حقیقی برخلاف روز‌های نزولی گذشته، در سمت خرید حضور پررنگ‌تری داشته‌اند و بخشی از عرضه حقوقی‌ها را جذب کرده‌اند.

همزمان، ۳ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های قابل معامله با درآمد ثابت خارج شد.

همزمانی این اتفاق با ورود سنگین نقدینگی به سهام، نشانه‌ای از افزایش تمایل به پذیرش ریسک است؛ هرچند نمی‌توان تمام منابع خارج‌شده از صندوق‌های درآمد ثابت را مستقیماً واردشده به بورس دانست.

نشانه‌های تقویت تقاضا

ارزش معاملات خرد سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی به ۳۳ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان رسید و ۴۳ درصد از ارزش کل ۷۸ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومانی معاملات را تشکیل داد. میانگین ارزش معاملات خرد هفته سوم آبان نیز در نخستین جلسه به همین میزان، معادل حدود ۱۲۶ میلیون دلار، ثبت شد.

سرانه خرید هر نماد ۹۰.۸ میلیون تومان و سرانه فروش ۶۳.۶ میلیون تومان بود؛ بنابراین قدرت خرید در این معیار حدود ۱.۴۳ برابر فروش ثبت شد.

همچنین سرانه خرید به ازای هر کد حقیقی ۸۷.۷ میلیون تومان و سرانه فروش ۳۷.۸ میلیون تومان بود که از برتری محسوس خریداران حکایت دارد.

اهمیت این داده‌ها در همراهی افزایش تقاضا با ورود واقعی نقدینگی است. رشد شاخص در شرایط خروج پول می‌تواند شکننده باشد، اما مثبت شدن تراز نقدینگی حقیقی و برتری سرانه خرید، پشتوانه معاملاتی قوی‌تری برای حرکت صعودی ایجاد می‌کند.

تثبیت بالای ۸ میلیون شرط ادامه صعود

بازگشت شاخص کل به بالای ۸ میلیون واحد از نظر روانی اهمیت دارد، اما عبور از این مرز به‌تنهایی به معنای تثبیت روند صعودی نیست.

شاخص اکنون حدود ۸۳ هزار واحد بالاتر از این محدوده قرار دارد و حفظ آن در معاملات آینده می‌تواند به تقویت انتظارات مثبت کمک کند. در مقابل، بازگشت سریع به زیر این سطح، نشانه‌ای از شکنندگی تقاضا خواهد بود.

از منظر بنیادی، تداوم رشد شرکت‌های بزرگ به چشم‌انداز سودآوری، نرخ ارز، قیمت‌های جهانی، هزینه انرژی و شرایط صادرات وابسته است.

ورود ۳.۸ همت نقدینگی به این شرکت‌ها نشانه مثبتی است، اما برای تداوم صعود باید با چشم‌انداز قابل‌قبول درآمد و سود بنگاه‌ها همراه شود.

سهام جذاب‌تر از دارایی‌های کم‌ریسک شد؟

خروج ۳.۶ همت نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت در کنار ورود ۵.۶ همت پول به سهام، مهم‌ترین نشانه تغییر رفتار سرمایه‌گذاران در معاملات امروز است.

این اتفاق می‌تواند از افزایش ریسک‌پذیری حکایت داشته باشد، اما برای تأیید تغییر پایدار ترجیحات سرمایه‌گذاران، استمرار این جریان ضروری است.

در بازار صندوق‌های طلا و نقره نیز معاملات با کاهش قیمت همراه بود. ارزش معاملات صندوق‌های طلا به ۱۳ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان و صندوق‌های نقره به ۴۵۶ میلیارد تومان رسید.

این وضعیت نشان می‌دهد در روز صعود بورس، ابزار‌های مختلف سرمایه‌گذاری عملکرد یکسانی نداشتند.

از منظر کارشناسی، سه عامل برای ادامه حرکت صعودی اهمیت بیشتری دارند: استمرار ورود پول حقیقی، حفظ برتری قدرت خریداران و گسترش تقاضا در صنایع مختلف. اگر این سه عامل همزمان تقویت شوند، احتمال تثبیت روند صعودی افزایش خواهد یافت.

آیا صعود بورس ادامه‌دار است؟

علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری گفت: مهم‌ترین تفاوت معاملات امروز با برخی رشد‌های مقطعی گذشته، همراهی صعود شاخص‌ها با تقویت تقاضای حقیقی است.

به اعتقاد وی، عبور از مرز ۸ میلیون واحد زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که رشد قیمت‌ها به چند نماد بزرگ محدود نباشد. افزایش همزمان شاخص هم‌وزن و فرابورس نشان می‌دهد بازار از این منظر نشانه‌های امیدوارکننده‌ای دارد.

این کارشناس در ادامه، خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت را نشانه‌ای از تغییر نسبی رفتار سرمایه‌گذاران ارزیابی می‌کند و توضیح می‌دهد که بخشی از فعالان بازار احتمالاً در حال افزایش سهم دارایی‌های پرریسک در سبد سرمایه‌گذاری خود هستند.

با این حال، این کارشناس معتقد است: ورود پول در یک جلسه معاملاتی برای تأیید بازگشت پایدار اعتماد کافی نیست و باید مشخص شود آیا تقاضای حقیقی در روز‌های آینده نیز توان جذب عرضه‌های احتمالی را خواهد داشت یا خیر.

آزمون اصلی بورس پس از فتح قله ۸ میلیونی

بورس تهران معاملات ۱۶ آبان را با مجموعه‌ای از نشانه‌های مثبت پشت سر گذاشت.

رشد ۱۷۰ هزار واحدی شاخص کل، ورود ۵.۶ همت پول حقیقی و برتری قدرت خریداران نشان می‌دهد بازار پس از نوسانات اخیر توانسته بخشی از تقاضای ازدست‌رفته را بازیابی کند.

با این حال، آزمون اصلی بورس از معاملات آینده آغاز می‌شود. تثبیت شاخص بالاتر از ۸ میلیون واحد، استمرار ورود نقدینگی و حفظ تقاضا در شرکت‌های بزرگ و کوچک تعیین خواهد کرد که صعود امروز به آغاز یک حرکت پایدار تبدیل می‌شود یا صرفاً یک بازگشت کوتاه‌مدت بوده است.