جوان آنلاین: در یکی، دو سال اخیر ورود زنان بی‌حجاب به مسجد، امامزاده، حسینیه و اماکن مذهبی به بهانه حضور در مراسم ختم عادی شده است. برخی مساجد سالن‌های مخصوص برای مراسم ختم دارند که آن را کرایه می‌دهند. برخی سالن‌ها کاملاً بخشی از مسجد یا امامزاده است. اکنون اگر در ترکیه یا فرانسه زنی بی‌حجاب بخواهد مثلاً در قامت یک توریست وارد مسجد شود، به او روسری می‌دهند و «متولی» مسجد و امامزاده «حرمت» آن را نگه می‌دارد و می‌گوید ورود به مسجد قانون خودش را دارد.

متأسفانه متولی‌های مساجد و امامزاده‌ها این «حداقل» را نیز رعایت نمی‌کنند. دلایل هم مادی یا مزخرف است. یا، چون پول خوب برای کرایه می‌گیرند، حرمت مسجد و امامزاده را خود زیرپا می‌گذارند یا مزخرفاتی می‌بافند که مثلاً «اگر از ابتدا بگوییم بدون حجاب نیایید، می‌روند سالن می‌گیرند و مسجد از همین آمد و شد مسلمین هم خالی می‌شود»!

اینها بهانه‌های بدترکیب است، بدترکیب درست مثل ترکیب چهره و آرایش و لباس برخی که فقط آن ترکیب خاص را برای مراسمات عزا درمی‌آوردند. هنرمندان بزرگی از دنیا می‌روند که متأسفانه نه مردم و نه حتی همبازی‌های آنان در فیلم‌ها و دوستان نزدیک‌شان کمتر به مراسم عزای آنان می‌آیند تا جایی که یک هنرمند بزرگ که اسطوره سینما بوده با چند دسته و گروه بیست، سی‌تایی مراسم‌ختمش بسته می‌شود و تمام! ولی همین گروه اندک، حتماً عینک دودی می‌زنند (در اصل تا همه را برانداز کنند و معلوم نشود که چشمان‌شان به کدام سو می‌رود!) و حتماً آخرین مدل‌های وارداتی و تقلیدی را هم به‌روز می‌کنند (خلق را تقلیدشان بر باد داد/‌ای دو صد لعنت بر این تقلید باد).

ارزش مسجد و امامزاده به پول‌درآوردن از ختم با عبور از ارزش دینی و عرف و سنت نیست. این پول‌ها به کار آخرت کسی که نمی‌آید، دنیای شما را هم خراب می‌کند. مسجد و امامزاده متولی دارد. حرمت را باید متولی حفظ کند.