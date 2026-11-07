جوان آنلاین: سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اعلام برداشته شدن محدودیت برد موشک‌های ایران تأکید کرد که نیرو‌های مسلح برای پاسخ به هرگونه تهدید، محدودیت جغرافیایی ندارند. سردار محبی با تشریح دستاورد‌های راهبردی نیروی هوافضا، از تداوم تولید موشک و پهپاد در تأسیسات زیرزمینی حتی زیر بمباران دشمن، ناکامی سامانه‌های پدافندی پیشرفته امریکا و سرنگونی بیش از ۲۶۰ هدف هوایی خبر داد و هشدار داد که در صورت وقوع موج بعدی نبرد، سامانه‌ها و توانمندی‌های جدیدی در میدان عملیات رونمایی خواهد شد.

سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در نشست خبری به مناسبت هفته هوافضای سپاه، در تشریح دستاورد‌های این نیرو در حوزه‌های موشکی، پهپادی، پدافندی، جنگ الکترونیک و فناوری فضایی با اشاره به توان نفوذ موشک‌های ایرانی از لایه‌های پدافندی مدرن دشمن گفت: موشک‌های نقطه‌زن ایران با برخورداری از فناوری‌های پیشرفته، سرعت بالا و مانورپذیری دقیق، سامانه‌های پدافندی نظیر «تاد» را ناکارآمد کردند و تجهیزات سامانه «پاتریوت» نیز در مقابله با پرتابه‌های ایرانی با ناکامی مواجه شدند. محبی فناوری کاهش سطح مقطع راداری و رادارگریز کردن موشک‌ها و پهپاد‌ها را از دیگر دستاورد‌های هوافضای سپاه دانست و افزود: موشک‌های بالستیک و نقطه‌زن ایران توانسته‌اند از شبکه‌های پدافندی تودرتو عبور کنند و اهداف تعیین‌شده را با دقت منهدم سازند.

سرنگونی بیش از ۲۶۰ هدف هوایی دشمن

سخنگوی سپاه با اشاره به رشد توان پدافندی این نیرو پس از تحولات دفاعی اخیر اظهار کرد: در جریان درگیری‌های دفاعی اخیر توانستیم افزون بر ۲۶۰ فروند از اهداف هوایی دشمن را سرنگون کنیم. وی گفت: این آمار شامل جنگنده‌های F-۳۵، F-۱۸، F-۱۶ و F-۱۵ و پهپاد‌های راهبردی و شناسایی از جمله MQ-۹، MQ-۱، RQ- ۴، اوربیتر، لوکاس و سایر ریزپرنده‌هاست. این آمار صرفاً مربوط به عملکرد پدافندی نیروی هوافضای سپاه است و جدا از عملکرد نیروی هوایی ارتش ثبت شده است. محبی همچنین از به دست گرفتن کنترل هفت فروند پهپاد شناسایی MQM-۱۷۰ دشمن خبر داد و گفت: متخصصان جنگ الکترونیک سپاه در هفته‌های اخیر توانستند این پهپاد‌ها را به‌طور کامل در اختیار بگیرند و سالم به زمین بنشانند.

تولید موشک در شهر‌های زیرزمینی

سردار محبی تداوم تولید تسلیحات حتی زیر بمباران سنگین دشمن را از دستاورد‌های مهم نیروی هوافضا برشمرد و تصریح کرد: تاب‌آوری صنایع موشکی و پهپادی کشور به سطحی رسیده است که امکان ادامه ساخت سلاح در شرایط حمله و بمباران نیز فراهم شده است. محبی تصریح کرد: رزمندگان ما توانستند شلیک‌های برنامه‌ریزی‌شده و پیوسته خود را علیه اهداف و سرمایه‌های نظامی دشمن به اجرا درآورند، بدون آنکه هجوم هوایی حریف بتواند در سازمان رزم و اراده آتش ایران وقفه‌ای ایجاد کند که این استقامت عملیاتی، برتری موازنه قدرت و غلبه نهایی در میدان را تثبیت کرده است. وی افزود: همان‌طور که شهر‌های موشکی برای نگهداری، دفاع و پرتاب ایمن موشک‌ها ایجاد شده‌اند، خطوط تولید موشک و پهپاد نیز به اعماق زمین و تونل‌های زیرزمینی منتقل شده‌اند تا چرخه تأمین قدرت دفاعی در هر شرایطی پایدار بماند. سخنگوی سپاه با اشاره به محاسبات دشمن درباره تعداد موشک‌های شلیک‌شده اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با شمارش موشک‌های شلیک‌شده می‌تواند زمان پایان ذخایر دفاعی ایران را تخمین بزند، اما از این موضوع غافل بود که تولید موشک و پهپاد در تأسیسات زیرزمینی ادامه دارد و فرایند ساخت همگام با عملیات پیش می‌رود.

از خودکفایی تا صادرات تجهیزات دفاعی

محبی پیوند دانش دانشگاهی با صنایع دفاعی و تولید انبوه تجهیزات نظامی را از دیگر دستاورد‌های هوافضای سپاه دانست و گفت: موشک‌های بالستیک، پهپاد ۳۵۸ و سامانه پدافند هوایی متحرک سوم خرداد از جمله محصولاتی هستند که متقاضیان بین‌المللی دارند و به بازار‌های صادراتی عرضه می‌شوند. وی با تأکید بر اینکه توان موشکی و تسلیحاتی هوافضای سپاه بر پایه دانش و نبوغ متخصصان ایرانی شکل گرفته است، افزود: این توانمندی‌ها متکی به واردات خارجی یا مهندسی معکوس تجهیزات غنیمتی نیست و نیاز کشور به کارشناسان خارجی، مستشاران نظامی، خرید سلاح و تأمین قطعات یدکی را برطرف کرده است.

سخنگوی سپاه، ارتباط با مراکز علمی، دانشگاهی، پژوهشی و صنعتی را از دیگر دستاورد‌های این نیرو عنوان کرد و گفت: تربیت مستمر نیرو‌های مؤمن، متعهد و متخصص از ارکان اصلی ارتقای توان دفاعی کشور است و نیروی هوافضا با برخورداری از دانشکده‌ها و مراکز آموزشی متعدد، کادرسازی و توانمندسازی نیروی انسانی را دنبال می‌کند. وی ورود مستقل به عرصه فناوری فضایی را نیز دستاوردی راهبردی دانست و اظهار کرد: طراحی و تولید ماهواره‌بر‌ها و ماهواره‌های بومی، جهشی در پژوهش‌های علمی فضایی کشور ایجاد کرده است. پرتاب و عملیاتی شدن ماهواره‌بر‌های قاصد و قائم ۱ و ماهواره‌های نور ۱، ۲ و ۳ از جمله این دستاوردهاست. محبی همچنین ارتقای سرمایه اجتماعی و همراهی مردم با نیروی هوافضا را از پشتوانه‌های پیشرفت‌های دفاعی کشور برشمرد و گفت: پیوند عاطفی و همدلی مردم با رزمندگان این نیرو به بالاترین سطح رسیده است. وی سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، را نماد پیوند و همبستگی میدان و خیابان توصیف کرد.

شگفتی‌های جدید برای موج بعدی نبرد

سردار محبی با اشاره به آماده‌سازی سامانه‌های جدید برای مواجهه احتمالی با موج بعدی نبرد گفت: این تجهیزات در صورت وقوع تقابل مجدد، در صحنه عملیات رونمایی خواهند شد و اقداماتی را رقم خواهند زد که موجب شگفتی ناظران نظامی جهان می‌شود. وی افزود: در صورت اقتضا، بخش‌هایی از این دستاورد‌ها در طول هفته هوافضا به‌صورت مقدماتی معرفی خواهد شد، در غیر این صورت، میدان عملیات عرصه رونمایی واقعی از آنها خواهد بود.

سخنگوی سپاه با اشاره به نقش هدایتگر رهبر شهید انقلاب در شکل‌گیری دستاورد‌های هوافضا اظهار کرد: راهنمایی‌ها، بازدید‌های میدانی و نظارت‌های مستمر ایشان، مسیر اصلی این تحول بوده است. اعتماد به جوانان و دانشمندان هوافضا و تأکید بر استقلال تسلیحاتی، صنایع دفاعی کشور را به سمت تولید بومی و قطع وابستگی به خرید خارجی سوق داد. محبی ارتقای دقت اصابت و نقطه‌زنی موشک‌های ایرانی را نیز از نتایج این رویکرد دانست و گفت: برد موشک‌ها در مقاطع مختلف و متناسب با مقتضیات زمانی و موازنه‌های راهبردی مدیریت می‌شد.

وی با اشاره به افق‌های نوین ترسیم‌شده در رکاب رهبری خاطرنشان کرد: پیرو بیانات و تدابیر نورانی رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، در دیدار با فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح، نیروی هوافضا وارد مرحله نوینی از دکترین دفاعی خود شده است؛ پیامی که جان تازه‌ای به پیکره سازمان رزم بخشید و محدودیت‌های جغرافیایی را در پاسخ به تهدیدات از میان برداشت. اکنون آسمان پهناور و فضای بیکران، بدون کوچک‌ترین قید و مرز جغرافیایی، در تسخیر کامل موشک‌ها و تجهیزات دفاعی کشور قرار دارد تا از تمامیت ارضی، هویت تاریخی و تمدن دیرینه ایرانی- اسلامی پاسداری شود. محبی با هشداری صریح به جبهه استکبار تأکید کرد: نیرو‌های مسلح در انجام فرامین و مأموریت‌های ابلاغی رهبری لحظه‌ای درنگ و کوتاهی نخواهند کرد؛ هر نقطه‌ای که احساس شود کانونی برای تهدید علیه موجودیت جمهوری اسلامی است، هدف مستقیم عملیات نامتقارن قرار خواهد گرفت. امریکا و رژیم صهیونیستی باید بدانند که سیلی‌های پیشین تنها آغاز ماجرا بوده و در صورت هرگونه خطای محاسباتی مجدد، ضرباتی فراتر از تصور و سال‌ها تاوان سنگین نظامی، سیاسی و اقتصادی در انتظار آنان خواهد بود.

محدودیت برد موشکی برداشته شده است

سخنگوی سپاه همچنین در حاشیه این نشست، درباره اتفاقات جمعه شب گذشته در تنگه هرمز اظهار کرد: شلیک‌هایی داشتیم که بیشتر انفجار‌ها مربوط به شلیک‌های پدافندی بود و اتفاق دیگری در پی نداشت. در جریان این شلیک‌ها یک هواگرد امریکایی نیز مورد اصابت قرار گرفت. وی درباره توان پاسخگویی نیرو‌های مسلح به تهدیدات دشمن گفت: نبرد ما نامتقارن است و ابزار‌های زیادی برای زمین‌گیر کردن دشمن در اختیار داریم. می‌توانیم در نقطه‌ای به دشمن ضربه بزنیم که تصورش را نمی‌کند و از داشته‌های مادی و غیرمادی او علیه خودش استفاده کنیم. سردار در پاسخ به پرسش ایسنا درباره اینکه با توجه به بیانات اخیر رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت پاسخ فوری و اثرگذار به هر سطح و نوعی از تهدید، بدون محدودیت جغرافیایی، آیا محدودیت برد موشک‌های ایران برداشته شده است، تصریح کرد: این محدودیت برای ما برداشته شده است، اما باید در عمل از این قابلیت‌ها رونمایی کنیم و پیش از آن نباید صرفاً شعار بدهیم؛ چراکه وظیفه ما این است که توانمندی‌های خود را در میدان عمل نشان دهیم. سردار محبی با اشاره به عملکرد نیرو‌های مسلح در جنگ اخیر گفت: همان‌طور که در این جنگ نیز اتفاق افتاد، ما در عمل دشمن را زمین‌گیر کردیم. تصور دشمن این بود که می‌تواند طی دو تا سه روز ایران را وادار به تسلیم و تجزیه کند و نظام را تغییر دهد، اما در عمل دید که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. همین چند روز پیش نیز شنیدید که ترامپ اعلام کرد ایران کشور بسیار قدرتمندی است و تصور نمی‌کرده که ایران چنین قدرتی داشته باشد؛ این موضوع به راهبرد ما برای نشان دادن توانمندی‌ها در میدان عمل بازمی‌گردد.