کد خبر: 1389129
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۵
جامعه » اخبار كلی
ال‌نینو در ۲۵ استان ایران خودی نشان داد

ایران غرق در آب حیات

س باران به ایران حیات تر‌و‌تازه داد. سال‌ها بود که این‌چنین ریزه‌ریزه، دو سه روزه و پیوسته بر سر ایران باران نباریده بود. شرح پیروزی خر‌ها بر فیل‌ها در سرزمین یانکی‌ها دیگر در سرخط خبر‌ها و اسکرول گوشی‌ها جایی ندارد. آماده‌باش‌های ستاد مدیریت بحران و رفع آب‌گرفتگی از فلان مسیر و بهمان روستا در کنار تصاویر و ویدئو‌های رود‌های خروشان‌شده در خبر‌ها جا خوش کرده است. در پس همه اینها، یک ایران دل‌شاد است. این خاصیت حیات‌بخش آب است که همه چیز را می‌شورد و می‌برد؛ دل‌های غم‌زده و ذهن‌های ترسو شده. همه چیز به برکت باران نعمت الهی، صاف شده‌است؛ مثل آینه. باید مراقبت کرد تا زنگار‌ها دوباره بر آینه ننشیند. ایران نیازمند تداوم صافی و یک‌رنگی است، در روز‌هایی که نفاق و افراط مشغول راهزنی از دستاورد‌های عظیم ملتی بزرگند که حالا خدا هم به روی آنها لبخند می‌زند. 
محمدصادق فقفوری

جوان آنلاین: دو سه ماه پیش بود که خبر‌هایی از ال‌نینو آمد. از همان اواخر تابستان دستگاه‌های مسئول اعلام کردند که باید آماده بارش‌های سنگین و کم‌سابقه در پاییز بود. حالا انگار آن پیش‌بینی‌ها لااقل تا این‌جای کار درست از آب درآمده‌است. دو، سه روزی است که بیش‌از ۲۵ استان ایران غرق در نعمت الهی شده‌است. گویا این روند ادامه‌دار است. 

ال‌نینو در ۲۵ استان

حسین ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به گسترش بارش‌های مرتبط با پدیده ال‌نینو اعلام کرد: ۲۵ استان کشور تحت تأثیر این بارش‌ها قرار گرفت؛ به‌طوری‌که پنج استان در وضعیت قرمز و سایر استان‌ها در وضعیت نارنجی قرار دارند و ۴۱هزار تیم امدادی برای مقابله با حوادث احتمالی اعلام آمادگی کرده‌اند. 

ساجدی‌نیا با تشریح اقدامات انجام‌شده برای مقابله با بارش‌های پیش‌بینی‌شده اظهار کرد: از خردادماه امسال و پس از اعلام پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی درباره فعالیت پدیده ال‌نینو و احتمال بارش‌های قابل توجه در ماه‌های مهر و آبان و تا پایان سال، قرارگاهی در سازمان مدیریت بحران کشور تشکیل شد. 

وی با اشاره به وضعیت هشدار در استان‌ها تصریح کرد: پنج استان کشور از جمله تهران از روز گذشته در وضعیت قرمز و سایر استان‌ها در وضعیت نارنجی قرار دارند و در مجموع ۲۵ استان تحت تأثیر بارش‌های ناشی پدیده ال‌نینو خواهند بود. 

وی درباره ظرفیت‌های امدادی کشور نیز گفت: ۴۱هزار تیم امدادی از سوی دستگاه‌های مختلف در سراسر کشور اعلام آمادگی کرده‌اند که از این تعداد، ۱۸ هزار تیم وارد عمل شده‌اند. همچنین بیش از ۴۰ هزار دستگاه و تجهیزات امدادی در حالت آمادگی قرار دارند و حدود ۲۶ هزار دستگاه نیز در روز‌های اخیر فعال بوده‌اند. 

درخواست امداد و نجات در ۵ استان

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به برخی حوادث روز‌های گذشته بیان کرد: در استان لرستان برق حدود ۱۰۰ روستا قطع شد که با اقدام سریع مجموعه وزارت نیرو، برق این مناطق برقرار شد. وی همچنین از مسدود شدن چند مسیر ریلی در محدوده استان‌های لرستان و خوزستان به دلیل ریزش کوه، سیلاب و مشکلات مسیر خبر داد و گفت: خوشبختانه آسیبی به مسافران وارد نشد و با انتقال مسافران از طریق اتوبوس و انجام اقدامات لازم، مسیر‌ها بازگشایی شدند. 

ساجدی‌نیا در پایان با تأکید بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای روز‌های آینده خاطر نشان کرد: تمامی دستگاه‌ها در سراسر کشور در حالت آماده‌باش قرار دارند و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های موجود، خسارات و آسیب‌های احتمالی به حداقل برسد. در همین رابطه، مجتبی خالدی سخنگوی جمعیت هلال‌احمر با اشاره به صدور هشدار قرمز هواشناسی از ۲۴ ساعت گذشته تصریح کرد: در پی این هشدار، جمعیت هلال‌احمر در آماده‌باش کامل قرار گرفته و تمامی مراکز عملیات اضطراری، ۵۲۵ شعبه امدادی و ۶۵۵ پایگاه ثابت و سیار این جمعیت آمادگی ارائه خدمات امدادی را دارند. وی خاطرنشان کرد: تمامی تیم‌های واکنش سریع، مدیریت سیلاب، ارزیابی صحنه و گروه‌های تخصصی جست‌و‌جو و نجات نیز در آماده‌باش کامل هستند. 

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر با اشاره به مناطق متأثر از بارندگی‌ها گفت: تاکنون استان‌های البرز، مازندران، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان درخواست دریافت خدمات امداد و نجات داشته‌اند. 

آماده‌باش صددرصدی دستگاه‌ها

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران نیز گفت: بیش از دو ماه گذشته، سازمان هواشناسی کشور و همچنین ۱۵ تا ۱۶ سازمان بین‌المللی هواشناسی پیش‌بینی‌هایی درباره این شرایط جوی ارائه کرده بودند که اکنون شاهد تحقق این پیش‌بینی‌ها هستیم. استاندار تهران با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطر سیلاب خاطرنشان کرد: یکی از نقاط آسیب‌پذیر در زمان وقوع سیلاب، رودخانه‌ها هستند؛ به همین دلیل از حدود ۴۵ روز گذشته دستگاه‌های مسئول را موظف کردیم اقدامات لازم برای پاکسازی و لایروبی رودخانه‌ها را انجام دهند. وی با اشاره به آمادگی صد درصدی دستگاه‌ها برای مقابله با این پدیده جوی گفت: شهرداری تهران و سایر شهرداری‌های استان اقدامات مناسبی برای لایروبی رودخانه‌های داخل محدوده شهری انجام داده‌اند. همچنین در زمینه پاکسازی کانال‌های انتقال آب، آماده‌سازی مسیر‌های هدایت روان‌آب‌های سطحی و ایجاد سد‌ها و بند‌های انحرافی موقت نیز اقدامات خوبی از سوی شرکت آب منطقه‌ای انجام شده است. 

وی افزود: بر اساس بانک اطلاعاتی نقاط حادثه‌خیز استان، از روز جمعه گذشته تجهیزات و امکانات مورد نیاز از جمله ماشین‌آلات، گروه‌های امدادی و نیرو‌های عملیاتی در این مناطق مستقر شدند. پایگاه‌های راهداری، هلال‌احمر، اورژانس و آتش‌نشانی نیز در شرایط عادی در این مناطق حضور دارند، اما با توجه به شرایط هشدار قرمز، ظرفیت و امکانات دستگاه‌ها را تا حدود دو برابر افزایش دادیم. 

استاندار تهران ادامه داد: در این زمینه از ظرفیت همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و همچنین نیرو‌های مسلح در نقاط مورد نیاز استفاده و هماهنگی‌های لازم انجام شده است تا در صورت وقوع حادثه، نیرو‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شوند و مدیریت شرایط را بر عهده بگیرند. 

تعطیلی مدارس فقط در نقاط حادثه‌خیز

استاندار تهران در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تعطیلی مدارس و ادارات در پی بارندگی‌ها گفت: در این زمینه توصیه‌ها و هشدار‌های لازم به فرمانداران و مسئولان مربوطه داده شده‌است تا مدارسی که در مسیر رودخانه‌ها یا مناطق آسیب‌پذیر قرار دارند، مورد بررسی قرار گیرند. 

وی افزود: در حال حاضر تصمیمی برای تعطیلی سراسری مدارس و ادارات نداریم، اما چنانچه در منطقه‌ای خاص نگرانی یا خطری برای دانش‌آموزان، کارکنان ادارات یا مردم وجود داشته باشد، تصمیم‌گیری درباره تعطیلی به صورت موردی انجام خواهد شد و این اختیار به فرمانداران داده شده‌است. 

آبگرفتگی گسترده و تلفات گزارش نشد

تا لحظه تنظیم این گزارش، در هیچ‌یک از مناطق درگیر پدیده ال‌نینو، به‌رغم صدور هشدار قرمز برای برخی از استان‌ها، آبگرفتگی گسترده یا تلفات جانی در هیچ‌یک از شهر‌ها گزارش نشده‌است. 

علیرضا جعفری، مدیر کل خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به آماده‌باش کامل سامانه ۱۳۷ و نیرو‌های خدمات شهری و ماشین‌آلات مناطق تهران از سه روز گذشته گفت: آبگرفتگی گسترده‌ای در سطح شهر تهران گزارش نشده و موارد جزئی آبگرفتگی در برخی معابر مرکزی، از جمله منطقه ۱۲، با حضور نیرو‌های خدمات شهری برطرف شده‌است. جعفری با اشاره به لایروبی کانال‌های بزرگ شهر تهران نیز گفت: حتی کانال‌های بزرگی مانند کانال بلوار ابوذر و سایر کانال‌های مشابه نیز پیش از این، یک مرحله لایروبی شده‌اند. این کانال‌ها مسیر‌های بزرگی هستند که آب را به‌صورت ویژه از شمال تهران به جنوب تهران منتقل می‌کنند و در واقع نقش رودخانه را دارند. بر اثر شدت بارش‌ها و طغیان رودخانه‌ها، در برخی از روستا‌های غربی، راه‌های مواصلاتی، برق و شبکه‌های مخابراتی برای مدتی قطع شدند که با تلاش امدادگران این اختلالات جزئی برطرف شده است. 

همه خوشحال

بارش نعمت الهی جامعه ایرانی را خوشحال کرده‌است. حالا دیگر این فقط کشاورزان نیستند که از باران نم‌نم دو، سه‌روزه خرسندند. تقریباً همه ایران، حتی استان‌های پربارش شمالی در تابستان مشکل آب دارند. فرونشست که از نتایج گریز‌ناپذیر کم‌آبی است، در همه‌جای ایران فراگیر شده‌است. 

این بارش‌ها می‌تواند مرهمی باشد بر خاک پرگهر ایران. حتماً باز هم زمستان که بگذرد، صحبت از تنش‌های آبی و کم‌آبی به نطق مسئولان و پس‌از آن به اخبار رسانه‌ها بازخواهد گشت. اشکالی ندارد، اما فرصت‌های این‌روز‌ها را باید غنیمت دانست. می‌توان و باید آب‌های باریده از آسمان را هدایت کرد. آبخیزداری و هدایت مسیل‌ها به آن‌جا‌هایی که می‌تواند به‌جای تخریب‌گری، نافع باشد، لازمه قدردانی از نعمت ارزانی‌شده الهی است. گزارش‌ها از تداوم پدیده ال‌نینو در پاییز و زمستان امسال حکایت دارد. آمادگی دستگاه‌ها می‌تواند شیرینی بارش نعمت الهی را در کام مردم ایران مضاعف کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: بارش ، آب و هوا ، بارندگی
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