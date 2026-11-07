کد خبر: 1389122
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۵
جامعه » حوادث | انتظامی

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

س مرد ۵۰ ساله در جریان درگیری خانوادگی در افسریه، همسر ۴۵ ساله‌اش را با چهار ضربه چاقو به قتل رساند و دقایقی بعد با بریدن رگ دستش اقدام به خودکشی کرد. او در حالی که بر اثر خونریزی شدید در آستانه مرگ قرار داشت، به بیمارستان منتقل شد. تحقیقات پلیسی درباره این قتل خانوادگی در جریان است. 
غلامرضا مسکنی

جوان آنلاین: ساعت ۱۰ صبح امروز، صدای مشاجره و درگیری زن و مردی از طبقه چهارم یک ساختمان مسکونی در محله افسریه به گوش همسایه‌ها رسید. شدت درگیری لحظه‌به‌لحظه بیشتر می‌شد و فریاد‌های زن و مرد فضای ساختمان را پر کرده بود. همسایه‌ها که به شنیدن مشاجره‌های این زوج عادت داشتند، ابتدا تصور کردند این‌بار هم اختلاف آنها مانند دفعات قبل با گذشت مدتی پایان می‌یابد، اما ناگهان فریاد دلخراش زن، سکوت ساختمان را شکست. 

ساکنان ساختمان سراسیمه از خانه‌هایشان بیرون آمدند، اما این بار دیگر صدای درگیری شنیده نمی‌شد. در آپارتمان طبقه چهارم نیمه‌باز بود و صدای ناله‌های ضعیفی از داخل آن به گوش می‌رسید. همسایه‌ها با نگرانی وارد خانه شدند و با صحنه‌ای هولناک روبه‌رو شدند. وسایل خانه به هم ریخته بود و مرد ۵۰ ساله خانواده در حالی که غرق خون بود، در گوشه‌ای از پذیرایی افتاده‌بود. از همسرش خبری نبود تا اینکه همسایه‌ها با جست‌و‌جو در اتاق خواب، پیکر خونین زن میانسال را روی تخت پیدا کردند. 

همسایه‌ها بلافاصله با اورژانس و پلیس تماس گرفتند. دقایقی بعد مأموران کلانتری افسریه در محل حاضر شدند و مرد مجروح را که بر اثر بریدن رگ دستش خون زیادی از دست داده بود و در وضعیت وخیمی قرار داشت، برای درمان به بیمارستان منتقل کردند. بررسی‌های اولیه نیز نشان داد زن ۴۵ ساله به قتل رسیده است. 

قتل با ۴ ضربه چاقو 

با اعلام این حادثه به بازپرس کشیک قتل، قاضی سالار صنعتگر، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در محل حاضر شد و تحقیقات جنایی را آغاز کرد. تیم جنایی در بررسی صحنه قتل با جسد زن ۴۵ ساله‌ای به نام مریم روبه‌رو شد. معاینات اولیه نشان می‌داد او با چهار ضربه چاقو به قتل رسیده است. از سوی دیگر، شواهد به‌دست‌آمده حکایت از آن داشت که شوهر ۵۰‌ساله مقتول عامل این قتل است که پس از قتل همسرش اقدام به خودزنی کرده و برای نجات جانش به بیمارستان انتقال یافته‌است. 

یکی از همسایه‌ها که موضوع را به پلیس اطلاع داده‌بود، گفت: «این زوج سال‌هاست همراه دو فرزند جوانشان در طبقه چهارم ساختمان زندگی می‌کنند. مدتی بود صدای مشاجره و درگیری آنها را می‌شنیدیم و متوجه شده بودیم اختلاف خانوادگی دارند. به نظر می‌رسید اختلافشان روزبه‌روز بیشتر می‌شود، چون تقریباً هر روز صدای دعوا و مشاجره آنها به گوش می‌رسید.»

وی ادامه داد: «صبح امروز هم مثل همیشه صدای درگیری آنها را شنیدیم. فریادهایشان هر لحظه بلندتر می‌شد، اما تصور نمی‌کردیم این مشاجره به چنین حادثه هولناکی ختم شود. ناگهان صدای فریاد دلخراش زن همسایه را شنیدیم و همه از خانه‌هایمان بیرون آمدیم. وقتی وارد آپارتمان شدیم، مرد همسایه را غرق خون روی زمین دیدیم. او رگ دستش را زده‌بود و به دلیل خونریزی شدید توان حرف زدن نداشت. بلافاصله با اورژانس و پلیس تماس گرفتیم. وقتی سراغ همسرش را گرفتیم و پاسخی نشنیدیم، به اتاق خواب رفتیم و مریم را خونین روی تخت پیدا کردیم.»

درخواست طلاق به اختلاف‌ها دامن زد 

هم‌زمان با انتقال جسد مقتول به پزشکی قانونی، بررسی‌های کارآگاهان درباره زندگی خصوصی این زوج نشان داد آنها از مدت‌ها قبل با یکدیگر اختلاف داشتند و مشاجره‌هایشان به‌تدریج شدت گرفته‌بود. این اختلاف‌ها تا جایی پیش رفته‌بود که زن میانسال برای پایان دادن به زندگی مشترکشان در دادگاه درخواست طلاق داده بود. تحقیقات اولیه همچنین نشان می‌دهد صبح حادثه، پس از رفتن دو فرزند خانواده، مشاجره زن و شوهر از سر گرفته شده و در نهایت به حادثه خونین انجامیده است. در حال حاضر، تحقیقات قضایی و پلیسی برای روشن شدن جزئیات این حادثه ادامه دارد و تیم پزشکی نیز برای نجات جان مرد ۵۰ ساله تلاش می‌کند. کارآگاهان در انتظار بهبود وضعیت متهم هستند تا با بازجویی از او، انگیزه و جزئیات قتل همسرش را مشخص کنند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: خودکشی ، پلیس ، همسر
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