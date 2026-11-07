کد خبر: 1389120
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۵
جامعه » اخبار كلی

روز‌های بارانی ایمن برانیم

محمدرضا هداوند سوری

این روز‌ها و همزمان با شدت گرفتن بارش باران، توجه به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از جمله اینکه همزمان با بارش باران میزان ترافیک افزایش پیدا می‌کند و توجه به پیوست‌های ترافیکی باید مورد توجه قرار گیرد. در چنین شرایطی عواملی مانند سرعت بالا، اصطکاک اندک سطح جاده و ترمز‌های عمل‌نکرده باعث می‌شوند تا امکان وقوع تصادف در جاده‌ها افزایش یابد و به دنبال آن خسارت‌های مالی و جانی هم زیادتر شود. با وجود آنکه رانندگان وسایل نقلیه ملزم به رعایت قوانین رانندگی در تمام طول سال هستند، اما در فصل‌های سرد رعایت این قوانین از اهمیت دوچندانی برخوردار می‌شود. سالم بودن برف‌پاک‌کن، داشتن چراغ‌های مه‌شکن، زنجیرچرخ، بخارگیر شیشه و آینه و بخاری سالم از جمله ملزوماتی است که برای یک رانندگی ایمن مورد نیاز است. 
بررسی کارشناسان پلیس راهور فراجا نشان می‌دهد برای یک رانندگی ایمن در شرایط بارندگی، خصوصاً مناطق کوهستانی و برف‌گیر، استفاده از لاستیک‌های مناسب با آج کافی اولین و مهم‌ترین اقدام برای رانندگی ایمن در شرایط لغزنده است، چراکه این اقدام باعث چسبندگی بهتر خودرو روی جاده می‌شود و احتمال تصادف را کاهش می‌دهد. 
همچنین چراغ‌های جلو، عقب و مه‌شکن باید سالم و روشن باشند تا راننده دید مناسبی نسبت به مقابل خود و جاده داشته باشد و توسط سایر خودرو‌ها دیده شود. همچنین بررسی تیغه‌های برف‌پاک‌کن و تعویض آنها در صورت نیاز از نکات ضروری است. 
علاوه بر آن، سلامت ترمزها، رعایت فاصله ایمن با خودروی جلویی و داشتن سرعت مناسب برای کنترل خودرو‌ها در تمامی شرایط لازم است. 
در کنار این امکانات، وجود ضدیخ رادیاتور و مایع شیشه‌شوی خودرو در شرایط بارانی و برفی نقش مهمی در جلوگیری از یخ‌زدگی موتور خودرو و تمیزی شیشه خودرو‌ها از هرگونه ناپاکی دارد. همچنین یکی از نکاتی که باید در تمامی زمان رانندگی مورد نظر قرار بگیرد، آرامش و صبوری است، که این مهم در طول فصل زمستان و بارش‌ها از اهمیت دوچندانی برخوردار می‌شود، چراکه به دلیل ایجاد ترافیک و همچنین بسته شدن مسیر عبور، این ویژگی نقش مهمی در سلامت عبور و مرور دارد؛ لذا جای دارد قبل از وقوع حوادث ناگوار یا جلوگیری پلیس از حرکت خودرو‌های دارای نقص فنی، رانندگان نسبت به رفع این نواقص اقدام کنند، تا جلوی هرگونه حوادث ناگواری که موجب آسیب رسیدن به خود یا دیگران می‌شود، گرفته شود. به عبارتی دیگر، علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: راهنمایی ، زنجیر چرخ ، زمستان
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