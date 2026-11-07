کد خبر: 1389118
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۵
جامعه » حوادث | انتظامی

مهم‌ترین مسیر خشکاندن رانت 

4 هر اقتصادی برای رشد به کسانی نیاز دارد که تولید و نوآوری کنند و ریسک بپذیرند، اما در کنار آنها گروهی هستند که سودشان از تلاش و خلاقیت نمی‌آید، بلکه از نزدیکی به قدرت، اطلاعات محرمانه یا امتیاز‌های انحصاری به دست می‌آید. این گروه که به آنها رانت‌خوار می‌گوییم، مثل شارلاتان‌هایی عمل می‌کنند که ثروت را جابه‌جا می‌کنند و ثروتی نمی‌آفرینند. 
سرهنگ علی‌صباحی‌فر

جوان آنلاین: هر اقتصادی برای رشد به کسانی نیاز دارد که تولید و نوآوری کنند و ریسک بپذیرند، اما در کنار آنها گروهی هستند که سودشان از تلاش و خلاقیت نمی‌آید، بلکه از نزدیکی به قدرت، اطلاعات محرمانه یا امتیاز‌های انحصاری به دست می‌آید. این گروه که به آنها رانت‌خوار می‌گوییم، مثل شارلاتان‌هایی عمل می‌کنند که ثروت را جابه‌جا می‌کنند و ثروتی نمی‌آفرینند. 

در علم اقتصاد، رانت درآمدی است که بدون تلاش به دست می‌آید. رانت‌خواری یعنی تلاش برای کسب چنین درآمدی از راه امتیاز ویژه، نه از راه تولید یا رقابت. این امتیاز می‌تواند شکل‌های گوناگونی از قبیل دسترسی به ارز ارزان، مجوز واردات انحصاری، وام ترجیحی، اطلاعات پیش از دیگران، یا معافیت‌های خاص داشته باشد. 

رانت در جایی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها چندگانه، تصمیم‌ها غیرشفاف و دسترسی به منابع محدود و گزینشی باشد. هر جا میان قیمت رسمی و بازار فاصله بیفتد، کسی که به قیمت رسمی دسترسی دارد، می‌تواند بدون تلاش و زحمت سود ببرد. نظارت ضعیف و نبود پاسخگویی هم این فرصت را تقویت می‌کند. اغلب بحث رانت به بازار ارز محدود می‌شود، اما رانت در بخش‌های مختلف اقتصاد، از خودرو و صنایع تولیدی تا نظام بانکی و بازار پول، نقش مخرب داشته است. هر جا قیمت دستوری، تخصیص گزینشی یا انحصار وجود دارد، خطر رانت هم هست. 

اینکه رانت‌خواران چه ضرباتی به اقتصاد می‌زنند، شامل موارد زیر است:

۱. تضعیف تولید و رقابت. وقتی سود از نزدیکی به قدرت بیاید، سرمایه به جای کارخانه و نوآوری، سراغ کسب امتیاز می‌رود. تولیدکننده‌ای که بی‌رانت کار می‌کند، با رقیبی روبه‌رو می‌شود که منابع ارزان‌تر در اختیار دارد و کسب و کار او را ناعادلانه حذف می‌کند. 

۲. انحراف سرمایه و استعداد. جوان تحصیل‌کرده وقتی ببیند ثروت از رابطه می‌آید نه از دانش، یا مهاجرت می‌کند یا به رابطه‌سازی روی می‌آورد و این‌گونه است که اقتصاد خلاق‌ترین نیروهایش را از دست می‌دهد. 

۳. گسترش فساد. رانت و فساد دو روی یک سکه‌اند. امتیاز ویژه معمولاً با رشوه، تبانی یا نفوذ به دست می‌آید و نهاد‌های نظارتی را فرسوده می‌کند. 

۴. تورم و گرانی. هزینه رانت در نهایت به قیمت‌ها منتقل می‌شود. کالایی که قرار بود با ارز ارزان وارد شود تا ارزان‌تر به دست مردم برسد، اغلب با قیمت بازار عرضه می‌شود و تفاوت قیمت به جیب واسطه می‌رود. 

۵. فرسایش اعتماد اجتماعی. شاید سنگین‌ترین آسیب همین باشد، زیرا وقتی مردم می‌بینند افراد قانونمند و قانونمدار عقب می‌مانند و رانت‌خوار بالا می‌رود، به عدالت و عملکرد نهاد‌های رسمی بی‌اعتماد می‌شوند. این بی‌اعتمادی همکاری اجتماعی و مشارکت اقتصادی را تضعیف می‌کند. 

چگونه با رانت‌خواری مقابله کنیم؟

حذف فاصله میان نرخ رسمی و بازار، مهم‌ترین راه خشکاندن رانت است. این موضوع از سوی دولتمردان و نمایندگان با گرایش‌های مختلف تأکید شده است. برخی کارشناسان تک‌نرخی کردن ارز را مهم‌ترین راهکار کاهش رانت می‌دانند. 

از سوی دیگر، انتشار عمومی اطلاعات در خصوص تخصیص منابع، فهرست دریافت‌کنندگان ارز و وام، و قرارداد‌های دولتی، رانت را در معرض دید می‌گذارند. هرچه موانع ورود به بازار کمتر باشد، امتیاز انحصاری کمتر می‌شود. همچنین نهاد‌های نظارتی باید مستقل باشند و برخورد با تخلف بدون استثنا و بدون توجه به نفوذ افراد انجام شود. 

در جمع‌بندی این مطلب باید گفت که رانت‌خواری اقتصاد را از مسیر تولید به بیراهه می‌برد، منابع را هدر می‌دهد و اعتماد عمومی را از بین می‌برد. مقابله با آن با شعار ممکن نیست؛ باید ریشه‌ها را برید: قیمت‌های چندگانه، تصمیم‌های غیرشفاف و تخصیص‌های گزینشی را حذف کرد. البته باید دقت کرد که حذف یک سیاست به‌تنهایی کافی نیست. برخی تحلیلگران معتقدند حتی با حذف ارز ترجیحی هم رانت به‌طور کامل از بین نمی‌رود. پس شفافیت، رقابت و نظارت مستقل باید همراه اصلاح قیمت‌ها پیش برود. اقتصادی که در آن سود از تلاش به دست بیاید تا رابطه، اقتصاد سالم‌تر و عادلانه‌تری خواهد بود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: پلیس ، رانت ، مقابله با رانت ، مقابله با فساد
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

توهم دانایی پسینی!

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

بمباران روانی میز مذاکره!

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

تضمین با کیست؟

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

ایران در امریکا انتخابات را برد!

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

مهران مدیری در بن‌بست تکرار

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

شاخ امریکا را خواهیم شکست

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

مشق مقاومت

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

طبق وصیت پدرم دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

آب در خوابگه شیطان!

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
بمب ساعتی در خزانه‌داری امریکا
خداحافظی، رونالدو؟ اینجوری هرگز
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار