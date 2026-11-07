معتمدیان: برنامه ای برای تعطیلی ادارات و مدارس استان تهران نداریم

جوان آنلاین: محمدصادق معتمدیان ظهر شنبه در یک گفتگوی رسانه ای با اعلام اینکه در حال حاضر برنامه‌ای برای تعطیلی مدارس و ادارات استان وجود ندارد، گفت: در صورت بروز شرایط خاص و احتمال تهدید ایمنی شهروندان، دانش‌آموزان و کارکنان، تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مراکز آموزشی و اداری در مناطق آسیب‌پذیر به‌صورت موردی انجام خواهد شد.

استاندار تهران، با اشاره به احتمال بروز شرایط مخاطره‌آمیز و لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه اظهار کرد: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای تعطیلی مدارس و ادارات استان تهران وجود ندارد.

وی افزود: با این حال، توصیه‌ها و هشدارهای لازم به فرمانداران و مسئولان آموزش‌وپرورش مناطق ابلاغ شده است تا وضعیت مدارس و ادارات واقع در حریم رودخانه‌ها، مسیرهای پرخطر و نقاط آسیب‌پذیر را با دقت بررسی کنند.

استاندار تهران تأکید کرد: چنانچه در منطقه‌ای شرایط خاصی ایجاد شود و احتمال بروز خطر برای دانش‌آموزان، کارکنان ادارات یا سایر شهروندان وجود داشته باشد، تصمیم‌گیری درباره تعطیلی به‌صورت موردی انجام خواهد شد.

معتمدیان در پایان خاطرنشان کرد: فرمانداران موظف شده‌اند در صورت مشاهده شرایط مخاطره‌آمیز، هشدارهای لازم را صادر و متناسب با وضعیت هر منطقه تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند.