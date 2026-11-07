کد خبر: 1389010
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۵
جامعه » اخبار كلی

معتمدیان: برنامه ای برای تعطیلی ادارات و مدارس استان تهران نداریم

5 استاندار تهران گفت: تعطیلی سراسری مدارس و ادارات در دستور کار نیست؛ تصمیم‌گیری در مناطق پرخطر موردی خواهد بود.

جوان آنلاین: محمدصادق معتمدیان ظهر شنبه در یک گفتگوی رسانه ای با اعلام اینکه در حال حاضر برنامه‌ای برای تعطیلی مدارس و ادارات استان وجود ندارد، گفت: در صورت بروز شرایط خاص و احتمال تهدید ایمنی شهروندان، دانش‌آموزان و کارکنان، تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مراکز آموزشی و اداری در مناطق آسیب‌پذیر به‌صورت موردی انجام خواهد شد.

استاندار تهران، با اشاره به احتمال بروز شرایط مخاطره‌آمیز و لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه اظهار کرد: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای تعطیلی مدارس و ادارات استان تهران وجود ندارد.

وی افزود: با این حال، توصیه‌ها و هشدارهای لازم به فرمانداران و مسئولان آموزش‌وپرورش مناطق ابلاغ شده است تا وضعیت مدارس و ادارات واقع در حریم رودخانه‌ها، مسیرهای پرخطر و نقاط آسیب‌پذیر را با دقت بررسی کنند.

استاندار تهران تأکید کرد: چنانچه در منطقه‌ای شرایط خاصی ایجاد شود و احتمال بروز خطر برای دانش‌آموزان، کارکنان ادارات یا سایر شهروندان وجود داشته باشد، تصمیم‌گیری درباره تعطیلی به‌صورت موردی انجام خواهد شد.

معتمدیان در پایان خاطرنشان کرد: فرمانداران موظف شده‌اند در صورت مشاهده شرایط مخاطره‌آمیز، هشدارهای لازم را صادر و متناسب با وضعیت هر منطقه تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند.

برچسب ها: تعطیلی ، تعطیلی رسمی ، مدارس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

توهم دانایی پسینی!

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

بمباران روانی میز مذاکره!

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

تضمین با کیست؟

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

ایران در امریکا انتخابات را برد!

مهران مدیری در بن‌بست تکرار

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

شاخ امریکا را خواهیم شکست

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

مشق مقاومت

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

طبق وصیت پدرم دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

آب در خوابگه شیطان!

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
بمب ساعتی در خزانه‌داری امریکا
خداحافظی، رونالدو؟ اینجوری هرگز
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار