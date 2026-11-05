کد خبر: 1388730
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تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۶
اقتصاد » اخبار کلی

هوش مصنوعی، سلاح جدید هکر‌ها برای سرقت رمزارز

3 مقام‌های هندی هشدار دادند هکر‌ها با استفاده از هوش مصنوعی، آسیب‌پذیری‌های امنیتی صرافی‌های رمزارز را شناسایی، به سامانه‌های آنها نفوذ و با دستکاری سامانه‌های پرداخت داخلی، اقدام به سرقت دارایی‌ها می‌کنند.

جوان آنلاین: این مقام‌ها همچنین از حملاتی خبر دادند که در روز‌های تعطیل رسمی و آخر هفته‌ها، زمانی که تعداد نیرو‌های امنیتی کمتر است، انجام می‌شوند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش وب‌سایت کوین‌تلگراف در روز پنجشنبه پنجم نوامبر، گروه «واکنش اضطراری رایانه‌ای هند» (CERT-In) جزئیات روش‌های مورد استفاده گروه هکری «کرافتی فالکون» (Crafty Falcon) را منتشر کرد و از صرافی‌ها و شرکت‌های مالی خواست هوشیاری خود را افزایش دهند. این نهاد پس از انتشار نخستین هشدار در اکتبر، این بار به‌طور مشخص صرافی‌های رمزارز را به‌عنوان اهداف این حملات معرفی کرد.

این حملات از طریق اپلیکیشن‌های دارای امنیت ضعیف یا سامانه‌های توسعه و آزمایش نرم‌افزار آغاز می‌شدند. هکر‌ها پس از نفوذ اولیه، دسترسی خود را به سامانه‌های عملیاتی اصلی گسترش می‌دادند و به‌طور مستقیم رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی (API) مربوط به پرداخت و برداشت وجه را فراخوانی می‌کردند. این کار به آنان امکان می‌داد پول را از سامانه‌ها خارج کنند. رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی، کانال‌هایی هستند که سامانه‌ها از طریق آنها اطلاعات و قابلیت‌های خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند. مهاجمان با سواستفاده از قابلیت‌های قانونی انتقال وجه، سرقت‌ها را انجام می‌دادند.

هوش مصنوعی برای سرعت بخشیدن به مراحل آماده‌سازی و اجرای حملات به کار گرفته می‌شد. هکر‌ها با تحلیل کد‌های برنامه‌نویسی شرکت‌های هدف، کد‌های مخرب مورد نیاز برای نفوذ را در مدت کوتاهی ایجاد یا اصلاح می‌کردند. مقام‌های هندی اعلام کردند که هوش مصنوعی باعث شده است حملات سایبری با سرعتی بسیار بیشتر از گذشته انجام شوند.

گزارش‌های مربوط به خسارت حتی از شرکت‌هایی ادامه دارد که پیش‌تر اقدامات امنیتی را اجرا کرده بودند. گروه واکنش اضطراری رایانه‌ای هند: اعلام کرد همچنان گزارش‌هایی از شرکت‌های مالی غیربانکی و شرکت‌های فناوری مالی دریافت می‌کند که قبلا هشدار‌های محدودی درباره این تهدید‌ها دریافت کرده و تدابیر امنیتی لازم را به اجرا گذاشته بودند.

بر اساس گزارش بلومینگ، مقام‌های هندی به شرکت‌ها توصیه کردند در روز‌های آخر هفته و تعطیلات رسمی، تعداد نیرو‌های مسئول نظارت بر سامانه‌ها را افزایش دهند و سامانه‌های هشدار خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که حتی ناهنجاری‌ها و تغییرات کوچک‌تر از حد معمول نیز شناسایی شوند.

برچسب ها: هوش مصنوعی ، هکرها ، رمز ارزها
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