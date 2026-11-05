تاکر کارلسون در واکنش به شکست سنگین حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا تاکید کرد دوران ترامپ و «ترامپیسم» به پایان رسیده است.

جوان آنلاین: تاکر کارلسون، مجری سابق شبکه فاکس نیوز و از مفسران و تحلیلگران شاخص محافظه‌کار آمریکا در واکنش به شکست حزب جمهوریخواه و نامزد‌های مورد حمایت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور متجاوز ایالات متحده در این انتخابات تأکید کرد که ریشه این شکست، اولویت دادن ترامپ به منافع یک طرف خارجی (رژیم صهیونیستی) بر منافع مردم آمریکا و همچنین جنگ تجاوزکارانه ایران بوده است.

به گزارش ایسنا، کارلسون در برنامه «شوی تاکر کارلسون» با اشاره به نتایج انتخابات روز سه‌شنبه گفت: «مردود شدن [جمهوری‌خواهان]تمام و کمال اتفاق افتاد. البته این مردود شدن، در واقع مردود شدن ترامپ بود؛ بنابراین می‌توانیم بدون اغراق یا شیفتگی بیش از حد به درستی بگوییم که شب گذشته، عصر ترامپ به پایان رسید. کار ما با او تمام شد.»

این مجری که پیش‌تر از اعضای حزب جمهوریخواه و متحدان نزدیک ترامپ بود، اما اکنون به منتقد سرسخت او و حزبش به ویژه از بابت جنگ‌افروزی علیه ایران تبدیل شده، افزود: «مهم نیست چه اتفاقی در داخل یا خارج از کشور می‌افتد، این پایان یک دوره است. می‌توانید آن را در تقویم خود علامت بزنید. ترامپیسم رفت.»

کارلسون در بخش دیگری از سخنانش، علت اصلی این شکست را سیاست‌های ترامپ در قبال ایران و رژیم صهیونیستی دانست و تصریح کرد: «همه می‌دانستند که به دلیل جنگ با ایران، یک شکست کامل برای جمهوری‌خواهان در راه است. همه این را می‌دانستند. ایالات متحده به خاطر آن جنگ‌ها ورشکسته است؛ و این یک تئوری توطئه یهودستیزانه نیست؛ این ریاضیات است.»

او با انتقاد شدید از اولویت‌دهی ترامپ به منافع رژیم صهیونیستی گفت: «این اشتباه است که رهبر یک کشور، افراد جای دیگری را به شما ترجیح دهد؛ درست همان‌قدر که اشتباه است که والدینی، بچه‌های همسایه را به دیزنی‌ورلد ببرند در حالی که بچه‌های خودشان گرسنه مانده‌اند. ترامپ دقیقاً همین کار را کرد. او اسرائیل را به جای ایالات متحده انتخاب کرد. افراد او درباره آن دروغ می‌گویند، اما همه می‌توانند آن را ببینند. فوق‌العاده واضح است؛ و این صرفاً اشتباه است.»

کارلسون در ادامه با اشاره به داده‌های نظرسنجی، این موضوع را غیرقابل انکار خواند و گفت: «دونالد ترامپ یک طرف خارجی، اسرائیل و منافعش را بر منافع کشور خودش ترجیح داد؛ و هیچ بحثی در این باره نیست. نظرسنجی‌های خروج از رأی‌گیری این را نشان می‌دهد. هیچ تفسیر دیگری وجود ندارد. این یک واقعیت است.»

این تحلیلگر محافظه‌کار همچنین با انتقاد از عدم موضع‌گیری جی‌دی ونس، معاون ترامپ، علیه سیاست‌های مخرب او گفت: «احتمالاً شما به اندازه دونالد ترامپ از جی‌دی ونس عصبانی نیستید. احتمالاً کاملاً عصبانی هستید که چرا او [ونس]موضع‌گیری نکرد؟ منصفانه است. کاملاً منصفانه است. این به هیچ وجه تلاشی برای احیای جی‌دی ونس یا استدلال برای نامزدی او در سال ۲۰۲۸ نیست.»

در پی این شکست، دموکرات‌ها کنترل هر دو مجلس کنگره شامل مجلس نمایندگان و سنا را از جمهوری‌خواهان بازپس گرفتند؛ نتیجه‌ای که تحلیلگران آن را بازتاب نارضایتی گسترده افکار عمومی آمریکا از سیاست‌های جنگ‌طلبانه و اقتصادی دولت ترامپ می‌دانند.