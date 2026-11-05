کد خبر: 1388724
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۹
اقتصاد » اخبار کلی

سرشماری ۱۴۰۵؛ هشدار درباره پیامک‌های جعلی

3 رئیس مرکز آمار ایران با هشدار درباره پیامک‌های جعلی سرشماری ۱۴۰۵ اعلام کرد: پیامک‌های رسمی مرکز آمار بدون لینک ارسال می‌شوند و شهروندان برای تکمیل اطلاعات باید به سامانه دولت من مراجعه کنند.

جوان آنلاین: غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، با اشاره به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به روش ثبتی‌مبنا، این شیوه را تجربه‌ای جدید در نظام آماری کشور دانست و گفت: مطالعات این طرح پس از سرشماری سال ۱۳۹۵ آغاز شد و با صدور فرمان رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۳، عملیات اجرایی آن وارد مرحله جدیدی شد.

به گزارش مهر، وی افزود: برخلاف سرشماری‌های گذشته که ابتدا اطلاعات از طریق مراجعه به مردم جمع‌آوری می‌شد، در روش جدید ابتدا داده‌های دستگاه‌های اجرایی دریافت و با یکدیگر تطبیق داده شده است تا اطلاعات مربوط به جمعیت و خانوار استخراج شود.

پیامک به شهروندان برای تکمیل و راستی‌آزمایی اطلاعات

گودرزی با اشاره به آغاز مرحله سوم سرشماری از دوم آبان‌ماه اظهار کرد: در این مرحله برای سه گروه از شهروندان پیامک ارسال شده است؛ گروه نخست افرادی هستند که اطلاعات آنها کامل بوده و پیامک با هدف راستی‌آزمایی داده‌های ثبت‌شده برایشان ارسال شده است. گروه‌های دیگر شامل افرادی هستند که اطلاعات آنها ناقص است یا اطلاعاتشان در سامانه‌های مربوط ثبت نشده است.

رئیس مرکز آمار ایران تأکید کرد: شهروندانی که پیامک دریافت کرده‌اند، حتی اگر اطلاعات خود را قبلاً در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده‌اند، لازم است برای بررسی و راستی‌آزمایی به سامانه رسمی دولت من مراجعه و اطلاعات خود را کنترل یا تکمیل کنند.

وی در برنامه تلویزیونی تصریح کرد: در این سرشماری، اطلاعات از طریق دو سامانه املاک و اسکان و دولت من مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هشدار درباره پیامک‌های جعلی؛ پیامک مرکز آمار لینک ندارد

گودرزی برای اطمینان‌بخشی به شهروندان درباره صحت پیامک‌های ارسالی گفت: پیامک‌های اصلی درخواست مراجعه به سامانه دولت من، صرفاً از سرشماره مرکز آمار ایران ارسال می‌شود و هیچ‌گونه لینکی در متن این پیامک‌ها وجود ندارد.

وی افزود: شهروندان نباید به لینک‌های ارسالی از شماره‌ها یا منابع دیگر اعتماد کنند. حتی در اطلاع‌رسانی‌هایی که از طریق پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود، هیچ لینکی برای مراجعه به سامانه ارسال نخواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران درباره مراجعه حضوری مأموران نیز گفت: مأموران سرشماری با جلیقه و کارت شناسایی مشخص به خانوار‌ها مراجعه می‌کنند و شهروندان می‌توانند برای اطمینان از هویت مأموران، از شماره‌های اعلام‌شده در استان‌ها استفاده کنند.

مراجعه میدانی به یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار در سراسر کشور

وی با بیان اینکه در مرحله جدید نیازی به مراجعه به تمام خانوار‌های کشور نیست، اظهار کرد: پس از استخراج اطلاعات جمعیت و توزیع آن در کشور از طریق سامانه‌های اداری، اکنون باید ویژگی‌های جمعیتی و مسکن با دقت بیشتری بررسی شود.

گودرزی ادامه داد: در این مرحله اطلاعاتی درباره موضوعاتی مانند نرخ بیکاری، توزیع سنی جمعیت، وضعیت بافت‌های فرسوده و مصرف انرژی جمع‌آوری می‌شود که در مجموع حدود ۵۸ قلم اطلاعات را شامل می‌شود.

به گفته وی، بر اساس روش‌های آماری، حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار برای جمع‌آوری این اطلاعات انتخاب شده‌اند و مأموران مرکز آمار در شهرها، روستاها، آبادی‌ها و حتی مناطق صعب‌العبور کشور به این خانوار‌ها مراجعه می‌کنند.

سرشماری جدید با دقت بیشتر و اعلام سریع‌تر نتایج

رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ به پرسشی درباره میزان دقت سرشماری ثبتی‌مبنا گفت: این روش برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود و در سال‌های آینده نیز باید تداوم پیدا کند، اما به‌طور معمول از دقت بالاتری برخوردار است.

وی افزود: در سرشماری‌های گذشته مبنا بیشتر خوداظهاری افراد بود، اما در روش جدید اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های اداری مبنای اصلی کار قرار گرفته و همین موضوع می‌تواند کیفیت داده‌ها را افزایش دهد.

گودرزی همچنین سرعت بیشتر در انتشار نتایج را از دیگر مزایای این روش برشمرد و گفت: با توجه به دسترسی به داده‌های سامانه‌ای، پیش‌بینی می‌شود نتایج سرشماری نسبت به دوره‌های گذشته در زمان کوتاه‌تری اعلام شود؛ البته اولویت اصلی مرکز آمار، تکمیل و اطمینان از صحت اطلاعات است.

تنها آمار اعلامی مرکز آمار ایران معتبر است

رئیس مرکز آمار ایران در واکنش به انتشار برخی آمار‌های منتسب به نتایج سرشماری ۱۴۰۵ از سوی افراد یا نهاد‌های مختلف تأکید کرد: تنها آماری مورد تأیید است که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عملیات بررسی داده‌های دستگاه‌های اجرایی و جمع‌آوری اطلاعات میدانی همچنان ادامه دارد و نتایج نهایی پس از تکمیل مراحل سرشماری و اطمینان از صحت اطلاعات منتشر خواهد شد.

برچسب ها: مرکز آمار ایران ، سرشماری ، پیامک جعلی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

بدون شرح

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

توهم دانایی پسینی!

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

بمباران روانی میز مذاکره!

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

در جدال روزمرگی و اصالت؛ به ابدیت می‌رسیم؟

نقشه راهی برای پایان جنگ

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا

دکترین دفاع بومی را تعمیق دهید بدون محدودیت!

بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه

شب‌هایی در امتداد موسیقی و شعر ایرانی

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

شاخ امریکا را خواهیم شکست

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

روان‌شناسی یک خطای راهبردی در سایه تهدید

مهران مدیری در بن‌بست تکرار

قاتل شهردار جونقان دستگیر شد

مردمی که تسلیم کمونیست‌ها نشدند فشار علی اف را هم بر نمی‌تابند

چنان ضربه‌ای بزنیم که ۱۰۰ میلیارد یورو پیش آن هیچ است

تعبیر کابوس اقتصاد اروپا در جنگ ایران

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ

آمازون دوباره کارمندانش را بیکار کرد

از خدا شهادت را طلب می‌کردیم

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

زارع برنده جنگ روانی و فنی با امریکا

۱۵ سال سند بدون تحول!

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان را ما می‌نویسیم

پاسخ به هر تهدیدی فوری و بدون محدودیت جغرافیایی باشد

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهید عشق به وطن شد
ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد
۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا
سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود
تضمین با کیست؟
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار