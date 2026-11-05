بیت‌کوین با کاهش ابهام‌ها درباره انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، بار دیگر به محدوده ۸۰ هزار دلار بازگشت.

جوان آنلاین: افت شدید قیمت جهانی نفت، کاهش فشار‌های تورمی و نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ بهره، از دارایی‌های ریسک‌پذیر حمایت کرد، با این حال، احتمال به تعویق افتادن تصویب قوانین مربوط به دارایی‌های دیجیتال در صورت تسلط دموکرات‌ها بر کنگره، همچنان یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازار رمزارز‌ها است.

به گزارش ایسنا، بر اساس داده‌های کوین‌مارکت‌کپ، بیت‌کوین در روز پنجشنبه پنجم نوامبر، به محدوده ۸۰ هزار دلار رسید. بیت‌کوین در جریان واکنش بازار‌ها به نتایج انتخابات، برای مدت کوتاهی تا ۷۵ هزار دلار سقوط کرد، اما پس از آن بخش زیادی از افت قیمت خود را جبران کرد.

بازگشت قیمت بیت‌کوین عمدتا تحت تاثیر کاهش نگرانی‌ها پس از مشخص شدن نتایج انتخابات بود. بازار‌ها از پیش احتمال تسلط دموکرات‌ها بر هر دو مجلس سنا و نمایندگان را در قیمت‌ها لحاظ کرده بودند و پس از قطعی شدن نتایج، فضای روانی سرمایه‌گذاران بهبود یافت. همچنین، اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر پذیرش نتایج انتخابات، نگرانی‌ها درباره بروز تنش‌های سیاسی را کاهش داد.

کاهش قیمت نفت نیز شرایط مساعدتری برای دارایی‌های ریسک‌پذیر فراهم کرد. بازار سهام آمریکا نیز روندی صعودی داشت، با این حال، رشد دارایی‌های ریسک‌پذیر پس از انتخابات به معنای تغییر رویکرد فدرال رزرو نیست. در زمان انتشار این مطلب، ابزار دیده‌بان فدرال رزرو گروه CME نشان داد بازار‌ها احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را حدود ۸۳ درصد برآورد می‌کنند.

مسیر قانون‌گذاری در حوزه دارایی‌های دیجیتال نیز همچنان اهمیت دارد. دموکرات‌ها سال گذشته به‌صورت دوحزبی از تصویب قانون «جنیوس» (GENIUS) حمایت کردند، اما درباره تعارض منافع ناشی از فعالیت‌های تجاری مرتبط با رمزارز‌ها که به دونالد ترامپ و خانواده‌اش ارتباط دارد، ابراز نگرانی کرده‌اند.

بحث‌ها درباره قانون «شفافیت» (CLARITY Act) نیز ادامه خواهد یافت. این طرح در سپتامبر نتوانست رای لازم را در رای‌گیری اولیه مجلس سنا به دست آورد. از جمله موضوعات مورد اختلاف، مفاد اخلاقی این طرح است که فعالیت‌های تجاری رئیس‌جمهور و اعضای خانواده وی را محدود می‌کند.

بر اساس گزارش بلومینگ، کیم مین‌سونگ، رئیس بخش پژوهش شرکت «دیجیتال‌ایکس» (DigitalX) گفت: بازار‌ها تا حدی از پیش پیروزی دموکرات‌ها را پیش‌بینی کرده بودند و از آنجا که واکنش منفی بیت‌کوین محدود بود، به نظر می‌رسد جریان ورود سرمایه به این بازار از سر گرفته شده است. با این حال، نهادینه شدن صنعت دارایی‌های دیجیتال ممکن است در بلندمدت با تاخیر مواجه شود.

به‌روزرسانی قیمت رمزارز‌ها در روز پنجشنبه

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱-بیت‌کوین

قیمت: ۸۰ هزار و ۶۴۰ دلار و ۵۱ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۶۴ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: یک درصد افزایش

۲- اتریوم

قیمت: ۲۴۲۹ دلار و ۹۱ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۶ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۵.۲۲ درصد افزایش

۳- تتر

قیمت: ۰.۹۹۸۹ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۴ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۲ درصد افزایش

۴- بایننس کوین

قیمت: ۷۱۳ دلار و ۸۶ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۰۱ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۵.۰۵ درصد کاهش

۵- ریپل

قیمت: یک دلار و ۳۰ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۸۸ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱.۲۶ درصد افزایش

۶- یواس‌دی‌کوین

قیمت: ۰.۹۹۹۸ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: صفر درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۷- سولانا

قیمت: ۹۶ دلار و ۱۷ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۶۵ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۳.۷۹ درصد کاهش

۸- ترون

قیمت: ۰.۳۱۸۴ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: یک درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۳.۸۴ درصد کاهش

۹- زی‌کش

قیمت: ۱۳۲۴ دلار و ۲۴ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۴۵ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۶.۶۰ درصد افزایش

۱۰- هایپرلیکویید

قیمت: ۸۳ دلار و ۳۷ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۳۲ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۵.۵۹ درصد افزایش