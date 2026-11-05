کد خبر: 1388710
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تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۰
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار رئیس رژیم صهیونیستی درباره وقوع جنگ داخلی

3 - «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی در نامه‌ای به «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر و «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ این رژیم، درباره احتمال وقوع جنگ داخلی به دلیل تجاوزات شهرک‌نشینان در کرانه باختری هشدار داد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «سما»، هرتزوگ در نامه‌ای به نتانیاهو و کاتس و شماری از دیگر مقامات ارشد رژیم شدیدا درباره احتمال وقوع جنگ داخلی در نتیجه تجاوزات شهرک‌نشینان هشدار داد. این نامه وی نیز پس از آن ارسال شد که هرتزوگ ۳۰ سپتامبر گذشته (هشتم مهر ماه) از مقر فرماندهی لشگر کرانه باختری ارتش اسرائیل بازدید و با «کوبی هلر» فرمانده آن و جمعی از افسران و مسئولان نیرو‌های امنیتی دیدار کرده بود.

به گزارش ایرنا، وی در این نامه اشاره کرد که در یک حادثه اخیر معروف به حادثه جالود، چیزی نمانده بود که نظامیان ارتش اسرائیل از گلوله جنگی علیه شهرک‌نشینان استفاده کنند و حتی نزدیک بود یکی از نیرو‌های گارد مرزی در پی پرتاب سنگ به سمت وی از مسافت نزدیک، کشته شود.

هرتزوگ افزود که صرف اینکه احتمال استفاده از سلاح جنگی علیه اسرائیلی‌ها یا احتمال کشته شدن یک نیروی امنیتی وجود داشت، می‌تواند عواقب خطرناکی داشته و به جنگ داخلی منجر شود.

وی گفت که تجاوزات شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان ساکن کرانه باختری به شدت افزایش یافته و ادامه دارد که شامل به آتش کشیدن خانه‌های فلسطینیان، ریشه‌کنی درختان، پرتاب سنگ و صخره، سرقت دام و سایر تجاوزات می‌شود.

در همین ارتباط، «بسام ابو عیشه» رئیس کمیته مردمی تل‌الرمیده گفت: شمار زیادی از شهرک‌نشینان صهیونیست هنگام برداشت زیتون به اعضای خانواده او حمله کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده و از اسپری فلفل علیه آنها استفاده کردند.

بنا به گزارش‌ها، رژیم اشغالگر صهیونیستی تنها در ماه اکتبر میلادی (۹ مهر تا ۹ آبان) ۶۰۰ شهروند فلسطینی از جمله چندین زن و کودک را در کرانه باختری و قدس اشغالی بازداشت کرد.

همزمان با تشدید خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری، در پی تیراندازی روز جمعه اول آبان ماه در ایست بازرسی «فرش الهو» در شهر الخلیل که بر اثر آن دو نظامی اسرائیلی کشته و سه تن دیگر زخمی شدند، رژیم صهیونیستی تحرکات نظامی و سرکوبگری را در کرانه باختری تشدید کرده و با ویران کردن خانه‌ها و مراکز کسب و کار مردم، دستکم دو هزار تن را آواره کرده است.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، جنگ داخلی ، اسحاق هرتزوگ
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