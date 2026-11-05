ترامپ احتمال برکناری هگست را رد کرد

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌و‌گو با خبرنگاران ضمن تمجید از عملکرد پیت هگست، وزیر جنگ این کشور، تاکید کرد که به فکر جایگزین کردن او نیست.

به گزارش مهر، وی گفت: هگست کارش را بسیار خوب انجام می‌دهد و به برکناری او فکر نمی‌کنم.

پیش از این نیز آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، وجود هرگونه بحران اعتماد میان ترامپ و وزیر جنگ او را رد و تأکید کرده بود که رئیس‌جمهور «اعتماد کامل» به هگست دارد. او در بیانیه‌ای از عملیات نظامی آمریکا در ایران و ونزوئلا و همچنین تلاش‌های این وزیر برای عقب‌گرد از سیاست‌هایی که وزارت دفاع در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، اتخاذ کرده بود، تمجید کرد.

اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که شبکه آمریکایی «سی‌بی‌اس نیوز» گزارش داد رئیس‌جمهور آمریکا رایزنی‌هایی را درباره آینده هگست و احتمال برکناری او از سمتش آغاز کرده است. این تحولات در پی شکست سنگین حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره رخ داده است؛ انتخاباتی که به تسلط دموکرات‌ها بر هر دو مجلس نمایندگان و سنا انجامید. این اتفاق در شرایطی رخ داده که انتقاد‌ها از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران و پیامد‌های آن برای وضعیت داخلی آمریکا رو به افزایش است.

این شبکه به نقل از چندین منبع آگاه از این گفت‌و‌گو‌ها گزارش داد که ترامپ در جریان دیدار‌ها و تماس‌های تلفنی، پرسش‌هایی را درباره لزوم ابقای هگست در سمت خود با مشاوران نزدیکش مطرح کرده است.

این گزارش می‌افزاید که برخی از دستیاران کاخ سفید پیش‌بینی می‌کنند بخشی از مسئولیت شکست جمهوری‌خواهان متوجه دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، شود؛ افرادی که نقش مهمی در ارائه مشاوره‌های نظامی درباره جنگ علیه ایران داشته‌اند.

بر اساس گفته منابع، ترامپ تاکنون تصمیمی برای برکناری هگست اتخاذ نکرده است. در همین حال، نام ران دی‌سانتیس، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا، به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی جانشینی او مطرح شده است.

یکی از منابع گفته است که ممکن است روند تأیید صلاحیت دی‌سانتیس در مجلس سنا، در دوره انتقالی کنگره انجام شود و او پس از پایان دوره فرمانداری‌اش در فلوریدا، در پنجم ژانویه سال آینده، مسئولیت وزارت جنگ را بر عهده بگیرد.