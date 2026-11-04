کد خبر: 1388705
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۵
جامعه » اخبار كلی

زلزله ۳.۳ ریشتری دهرم را لرزاند

3 زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر حوالی شهر دهرم از توابع شهرستان فراشبند در استان فارس را لرزاند.

جوان آنلاین: زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۲۱:۱۸ شامگاه چهارشنبه ۱۳ آبان ماه حوالی شهر دهرم از توابع شهرستان فراشبند در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۹ کیلومتری زمین رخ داده است.

برچسب ها: زلزله ، استان فارس ، شهر دهرم
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

توهم دانایی پسینی!

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

بمباران روانی میز مذاکره!

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

بدون شرح

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

نیروی انسانی جوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه کشور است

نقشه راهی برای پایان جنگ

در جدال روزمرگی و اصالت؛ به ابدیت می‌رسیم؟

همراه با فیلم‌های آخر هفته تلویزیون؛ از «جی اف کی» تا «یه حبه قند»

تضمین با کیست؟

مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا

دکترین دفاع بومی را تعمیق دهید بدون محدودیت!

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

شب‌هایی در امتداد موسیقی و شعر ایرانی

بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه

شاخ امریکا را خواهیم شکست

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

روان‌شناسی یک خطای راهبردی در سایه تهدید

کره شمالی ۱۲ موشک بالستیک شلیک کرد

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

چنان ضربه‌ای بزنیم که ۱۰۰ میلیارد یورو پیش آن هیچ است

تعبیر کابوس اقتصاد اروپا در جنگ ایران

مردمی که تسلیم کمونیست‌ها نشدند فشار علی اف را هم بر نمی‌تابند

آمازون دوباره کارمندانش را بیکار کرد

قاتل شهردار جونقان دستگیر شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهید عشق به وطن شد
ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد
۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا
سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود
تضمین با کیست؟
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار