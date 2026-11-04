کد خبر: 1388703
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۲
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ، واکنش بازار سهام آمریکا را به نام خود زد و آن را موفقیت دولتش خواند

3 «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در پی شکست حزب خود (جمهوری‌خواهان) در انتخابات تاریخی میان‌دوره‌ای کنگره این کشور و واکنش بازار سهام، آن را باز هم به نام خود ثبت و ادعا کرد: بازار سهام کشورش بار دیگر رکورد تاریخی ثبت کرد.

جوان آنلاین: در ادامه تحولات سیاسی آمریکا پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، ترامپ تلاش کرد با برجسته کردن عملکرد بازار‌های مالی، تصویری مثبت از وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد و آن را به نام خود ثبت کند!

به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در شبکه تروث سوشال خود نوشت: «بازار سهام بار دیگر به رکوردی تاریخی رسید؛ ۹۱ بار ثبت رکورد در مدت زمانی کوتاه و کمتر از دو سال!»

ترامپ مدعی شد: حساب‌های بازنشستگی هم به‌شدت رشد کرده‌اند. همه‌چیز در حال ثبت رکورد‌های تاریخی است!

این در حالی است که بازار‌های مالی آمریکا روز چهارشنبه، چهارم نوامبر، در پی مشخص شدن نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای و پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس کنگره، با رشد قابل‌توجهی مواجه شدند.

شاخص داو جونز تا حوالی ظهر بیش از ۱۵۰۰ واحد، شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ حدود ۱.۸ درصد و شاخص نزدک حدود ۲.۱ درصد افزایش یافتند. با این حال، این رشد روزانه به‌تنهایی به معنای ثبت رکورد تاریخی جدید برای هر سه شاخص نیست.

همچنین رشد بازار سهام به‌تنهایی نمی‌تواند تصویری کامل از وضعیت معیشتی خانوارها، هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی آمریکایی‌ها ارائه دهد.

برچسب ها: ترامپ ، بازار سهام آمریکا ، دولت ترامپ
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