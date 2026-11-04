کد خبر: 1388700
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۹
ورزش » ساير

نتایج هفته سوم لیگ والیبال؛ پیکان برنده بازی بزرگ

3 هفته سوم لیگ برتر والیبال در حالی به پایان رسید که در یکی از دیدار‌های مهم پیکان تهران موفق به شکست شهرداری تهران شد.

جوان آنلاین: هفته سوم لیگ برتر والیبال چهارشنبه، ۱۳ آبان با برگزاری هفت دیدار در شهرهای تهران (دو دیدار)، مشهد، چمستان، اردکان، اسلامشهر و ارومیه پیگیری شد.

در پایان این هفته تیم‌های فولاد سیرجان ایرانیان، استقلال مشهد، مهرگان مازندران، چادرملو اردکان، پیکان تهران، طبیعت اسلامشهر و صنعتگران امید به پیروزی رسیدند.  

استقلال مشهد که در دو هفته اول لیگ به دلیل بدهی‌های مالی حاضر نبود، امروز در اولین مسابقه خود مقابل پاس گرگان به میدان رفت و سه بر صفر پیروز شد.  

شاگردان عبدالرضا علیزاده در شهرداری ارومیه علی‌رغم میزبانی در این هفته سه بر دو مغلوب پیکان شدند تا جذاب‌ترین دیدار گروه دوم بین  تیم‌های مدعی  قهرمانی با برتری شاگردان پیمان اکبری به پایان برسد.  

دیدار تیم‌های شهداب یزد و مس رفسنجان نیز برگزار نشد؛ مس به دلیل حل نکردن بخشی از مشکلات مالی  خود و حاضر نشدن بازیکنانش در این هفته به یزد سفر نکرد و از طرف دیگر هم شهداب در اعتراض به تصمیم کمیته انضباطی در ماجرای پرونده امیر کرمی، تمامی فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورد.  

نتایج کامل دیدارهای هفته سوم لیگ برتر به شرح زیر است: 

گروه اول 

رازین پلیمر صفر - ۳ فولاد سیرجان ایرانیان 

۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۷ و ۲۰ بر۲۵

استقلال مشهد ۳ - صفر پاس گرگان 

۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۰

تهران بیشه چمستان ۱ - ۳ مهرگان مازندران 

۲۷ بر ۲۵، ۱۷ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵ و۲۰ بر ۲۵

چادرملو اردکان ۳ - صفر سپاهان اصفهان 

۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۹ بر ۲۷

گروه دوم

شهرداری ارومیه ۲  - ۳ پیکان تهران 

۲۱ بر ۲۵، ۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۲۲ و ۹ بر ۱۵

طبیعت اسلامشهر ۳ - صفر مس سونگون 

۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱

صنعتگران امید ۳ - ۱ شهروند قزوین 

۲۷ بر ۲۹، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۹ 

شهداب یزد - مس رفسنجان (برگزار نشد)  

برچسب ها: لیگ برتر والیبال ، تیم پیکان ، شهرداری تهران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

توهم دانایی پسینی!

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

بمباران روانی میز مذاکره!

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

بدون شرح

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

نیروی انسانی جوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه کشور است

نقشه راهی برای پایان جنگ

در جدال روزمرگی و اصالت؛ به ابدیت می‌رسیم؟

همراه با فیلم‌های آخر هفته تلویزیون؛ از «جی اف کی» تا «یه حبه قند»

تضمین با کیست؟

مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا

دکترین دفاع بومی را تعمیق دهید بدون محدودیت!

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

شب‌هایی در امتداد موسیقی و شعر ایرانی

بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه

شاخ امریکا را خواهیم شکست

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

روان‌شناسی یک خطای راهبردی در سایه تهدید

کره شمالی ۱۲ موشک بالستیک شلیک کرد

مردمی که تسلیم کمونیست‌ها نشدند فشار علی اف را هم بر نمی‌تابند

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

تعبیر کابوس اقتصاد اروپا در جنگ ایران

آمازون دوباره کارمندانش را بیکار کرد

چنان ضربه‌ای بزنیم که ۱۰۰ میلیارد یورو پیش آن هیچ است

قاتل شهردار جونقان دستگیر شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهید عشق به وطن شد
ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد
۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا
سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود
تضمین با کیست؟
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار