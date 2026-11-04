نتایج هفته سوم لیگ والیبال؛ پیکان برنده بازی بزرگ

هفته سوم لیگ برتر والیبال در حالی به پایان رسید که در یکی از دیدار‌های مهم پیکان تهران موفق به شکست شهرداری تهران شد.

جوان آنلاین: هفته سوم لیگ برتر والیبال چهارشنبه، ۱۳ آبان با برگزاری هفت دیدار در شهرهای تهران (دو دیدار)، مشهد، چمستان، اردکان، اسلامشهر و ارومیه پیگیری شد.

در پایان این هفته تیم‌های فولاد سیرجان ایرانیان، استقلال مشهد، مهرگان مازندران، چادرملو اردکان، پیکان تهران، طبیعت اسلامشهر و صنعتگران امید به پیروزی رسیدند.

استقلال مشهد که در دو هفته اول لیگ به دلیل بدهی‌های مالی حاضر نبود، امروز در اولین مسابقه خود مقابل پاس گرگان به میدان رفت و سه بر صفر پیروز شد.

شاگردان عبدالرضا علیزاده در شهرداری ارومیه علی‌رغم میزبانی در این هفته سه بر دو مغلوب پیکان شدند تا جذاب‌ترین دیدار گروه دوم بین تیم‌های مدعی قهرمانی با برتری شاگردان پیمان اکبری به پایان برسد.

دیدار تیم‌های شهداب یزد و مس رفسنجان نیز برگزار نشد؛ مس به دلیل حل نکردن بخشی از مشکلات مالی خود و حاضر نشدن بازیکنانش در این هفته به یزد سفر نکرد و از طرف دیگر هم شهداب در اعتراض به تصمیم کمیته انضباطی در ماجرای پرونده امیر کرمی، تمامی فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورد.

نتایج کامل دیدارهای هفته سوم لیگ برتر به شرح زیر است:

گروه اول

رازین پلیمر صفر - ۳ فولاد سیرجان ایرانیان

۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۷ و ۲۰ بر۲۵

استقلال مشهد ۳ - صفر پاس گرگان

۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۰

تهران بیشه چمستان ۱ - ۳ مهرگان مازندران

۲۷ بر ۲۵، ۱۷ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵ و۲۰ بر ۲۵

چادرملو اردکان ۳ - صفر سپاهان اصفهان

۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۹ بر ۲۷

گروه دوم

شهرداری ارومیه ۲ - ۳ پیکان تهران

۲۱ بر ۲۵، ۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۲۲ و ۹ بر ۱۵

طبیعت اسلامشهر ۳ - صفر مس سونگون

۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱

صنعتگران امید ۳ - ۱ شهروند قزوین

۲۷ بر ۲۹، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۹

شهداب یزد - مس رفسنجان (برگزار نشد)