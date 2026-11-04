کد خبر: 1388698
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۷
بين‌الملل » اخبار كلی

واکنش حماس به اقدامات سرکوبگرانه نظامیان اسرائیلی در کرانه باختری

3 حماس اعلام کرد که موج بازداشت‌ها در کرانه باختری بخشی از سیاست سرکوب و فشار اشغالگران برای کوچاندن فلسطینی هاست.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حماس، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: موج گسترده بازداشت‌هایی که نظامیان رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف کرانه باختری، به ویژه در الخلیل، نابلس و طولکرم انجام داده‌اند و با یورش به منازل، ایجاد رعب و وحشت میان خانواده‌ها و بازداشت ده‌ها فلسطینی از جمله زنان، اسرای آزاد شده، خبرنگاران و دانشجویان همراه بوده است، در چارچوب یک سیاست سرکوبگرانه و سازمان یافته برای آزار ملت فلسطین، اعمال فشار بر آن و سوق دادن فلسطینی‌ها به سوی کوچ اجباری صورت می‌گیرد.

حماس تاکید کرد: این بازداشت‌ها نمی‌تواند از پایداری و استقامت ملت فلسطین بکاهد و تنها عزم آنها را برای پایبندی به حقوق خود، دفاع از کرامتشان و ماندن در سرزمینشان افزایش خواهد داد.

این جنبش نسبت به تداوم سیاست‌های رژیم صهیونیستی مبتنی بر تعقیب، بازداشت و شکنجه هشدار داد و از جامعه بین‌المللی و آزادگان جهان خواست برای اعمال فشار فوری بر رژیم اشغالگر و بازخواست و مجازات رهبران آن به دلیل جنایاتی که مرتکب می‌شوند، وارد عمل شوند.

حماس همچنین خواستار اقدام برای نجات اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی شد که در معرض نقض‌های گسترده، شرایط غیرانسانی و محرومیت از ابتدایی‌ترین حقوق خود قرار دارند.

حماس همچنین از گروه‌های ملی و اسلامی و عموم ملت فلسطین خواست تلاش‌های خود را برای حمایت از اسرای فلسطینی و خانواده‌های آنان یکپارچه کنند و فعالیت‌های مردمی، حقوقی و رسانه‌ای را در حمایت از مسئله اسرا گسترش دهند تا این پرونده در محافل مختلف داخلی و بین‌المللی همچنان زنده و حاضر باقی بماند.

برچسب ها: حماس ، کرانه باختری ، نظامیان اسرائیلی
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