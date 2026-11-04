دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکادر پی شکست تاریخی و سنگین حزب خود (جمهوری خواهان) در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره به دلیل جنگ با ایران، برکناری «پیت هگست» وزیر جنگ کابینه خود و از حامیان این تجاوز را بررسی می‌کند.

جوان آنلاین: شبکه خبری سی‌بی‌اس روز چهارشنبه به وقت محلی به نقل از چند منبع آگاه اعلام کرد که ترامپ، پس از شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات سه‌شنبه شب، در گفت‌و‌گو‌های حضوری و تلفنی از مشاوران خود پرسیده است که آیا پیت هگست باید در سمت وزارت جنگ باقی بماند یا خیر.

به گزارش ایرنا، برخی دستیاران کاخ سفید پیش‌بینی کرده‌اند که بخشی از مسئولیت شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای متوجه دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک نیرو‌های مسلح آمریکا، خواهد شد؛ دو مقامی که نقش مهمی در ارائه راهبرد‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به جنگ ایران داشته‌اند.

با این حال، منابع دیگری گفته‌اند که رئیس‌جمهور هنوز درباره جایگزینی هگست تصمیمی نگرفته است. پیش از انتخابات نیز دموکرات‌ها تلاش برای استیضاح هگست را آغاز کرده بودند و با در اختیار گرفتن اکثریت قابل‌توجه در هر دو مجلس کنگره، احتمال افزایش تلاش‌ها برای استیضاح او وجود دارد.

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، جنگ را عامل شکست جمهوری‌خواهان می‌داند. او صبح چهارشنبه در یادداشتی مفصل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دلیلی که ما شکست خوردیم، جنگ است.»

یک منبع به سی‌بی‌اس گفته است که نام «ران دی‌سانتیس»، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا، به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی جایگزینی هگست مطرح شده است.

استدلال مطرح‌شده این است که دی‌سانتیس می‌تواند در دوره انتقالی کنگره، پیش از آغاز به کار کنگره جدید، تاییدیه سنا را برای تصدی این سمت دریافت کند و پس از پایان دوره فرمانداری‌اش در پنجم ژانویه، کار خود را در این سمت آغاز کند.

«آنا کلی» سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به درخواست اظهارنظر درباره گزارش‌های منتشرشده پیرامون آینده هگست در سمت وزیر جنگ، در بیانیه‌ای ادعا کرد که ترامپ «اعتماد کامل به وزیر هگست دارد».

کلی همچنین در این بیانیه از تجاوز نظامی در ایران و ونزوئلا و تلاش‌های هگست برای بازگرداندن اولویت‌بندی‌های وزارت دفاع در دولت بایدن، که به گفته او بر «تنوع، برابری و شمول و ایدئولوژی بیدارگرایانه» متمرکز بوده است، تمجید کرد!