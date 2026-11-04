کد خبر: 1388674
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

حمایت از اسرائیل دیگر قاطعانه رأی‌ساز نیست

نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا در چند ایالت و حوزه انتخابیه نشان داد حمایت بی‌قیدوشرط از اسرائیل دیگر برای برخی نامزد‌ها تضمین‌کننده پیروزی نیست، چیزی که نظرسنجی‌ها هم پیش‌تر آن را تأیید کرده‌اند. چند نامزد منتقد سیاست‌های اسرائیل و مخالف ادامه کمک‌های نظامی امریکا به آن، در رقابت‌هایی مهم به پیروزی رسیدند؛ از جمله در دو کرسی سنا در ایالت‌های میشیگان و مین. 
در میشیگان، عبدالرحمن السید که با شکست مایک راجرز جمهوری‌خواه به سنا راه یافت، علاوه بر ویژگی مسلمان بودن، در کارزار انتخاباتی خود خواستار توقف کمک‌های نظامی امریکا به اسرائیل شده بود. گروه‌های حامی اسرائیل و کمیته‌های سیاسی مرتبط با آنها نیز میلیون‌ها دلار برای مقابله با او هزینه کردند؛ با این حال، این هزینه‌ها مانع پیروزی او نشد. در مین، تروی جکسون، نامزد دموکراتی که جنگ اسرائیل در غزه را نسل‌کشی خوانده و خواستار پایان کمک نظامی امریکا به اسرائیل شده بود، سوزان کالینز، سناتور جمهوری‌خواه و از دریافت‌کنندگان حمایت مالی آیپک، را شکست داد. روزنامه محلی «پرس هرالد» نوشته که آیپک و کمیته‌های مرتبط با آن حدود ۲.۸ میلیون دلار به کالینز و کمیته سیاسی او کمک کرده بودند. جکسون گفته بود کمک مالی آیپک را نمی‌پذیرد؛ هرچند از گروه جی‌استریت، سازمانی حامی اسرائیل با مواضع انتقادی‌تر نسبت به سیاست‌های آن، کمک دریافت کرد. در نیویورک نیز سه نامزد مورد حمایت زهران ممدانی، شهردار این شهر، در رقابت‌های انتخاباتی پیروز شدند: برد لندر، کلر والدز و داریالیزا آویلا شوالیه. این پیروزی‌ها نشانه‌ای از افزایش حضور جریان‌های منتقد سیاست اسرائیل در بخشی از پایگاه رأی حزب دموکرات بود. 
تغییر نگرش نسل جوان امریکا پیش از این هم در نظرسنجی‌ها بازتاب یافته بود. بر اساس نظرسنجی گالوپ در ژوئیه ۲۰۲۵، ۸۲ درصد پاسخ‌گویان ۱۸ تا ۳۴ساله با اقدامات نظامی اسرائیل در غزه مخالف بودند؛ رقمی که در میان افراد بالای ۵۵سال ۴۵ درصد بود. همچنین پژوهش مؤسسه کارنگی در سال ۲۰۲۵ نشان داد ۴۴درصد از نسل Z با حمایت نظامی امریکا از اسرائیل مخالف‌اند. در نظرسنجی بهار ۲۰۲۶ دانشگاه ییل نیز جوانان ۱۸ تا ۳۴ ساله نگرش منفی‌تری به اسرائیل نسبت به گروه‌های سنی بالاتر داشتند. این ارقام نشان می‌دهد شکاف نسلی در نگاه به اسرائیل عمیق‌تر شده، هرچند نگرش جوانان یکدست نیست و اختلاف‌های حزبی همچنان نقش مهمی دارد. 
البته نتایج انتخابات به معنای افول قطعی نفوذ آیپک نیست و داده‌های ردیاب مالی «چه کسی هزینه کارزارم را می‌دهد؟» نشان می‌دهد نامزد‌های مورد حمایت کمیته‌های حامی اسرائیل در شمار زیادی از رقابت‌ها همچنان پیروز شده‌اند؛ هرچند این داده‌ها رابطه علت و معلولی میان کمک مالی و نتیجه انتخابات را ثابت نمی‌کند. دشوارتر شدن تبدیل حمایت از سیاست‌های اسرائیل به امتیازی انتخاباتی، در انتخابات ۳ نوامبر ۲۰۲۶ به‌ویژه در میان بخشی از رأی‌دهندگان جوان و دموکرات جدی است. روزنامه عبری‌زبان «معاریو» نوشت که اگرچه حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا ضربه سختی متحمل شد، اما نتایج این انتخابات می‌تواند پیامد‌های بسیار مهمی نیز برای روابط امریکا و اسرائیل به همراه داشته باشد. این روزنامه نوشته که نتایج انتخابات نشان‌دهنده افزایش قدرت جریانی است که در پی تغییر سیاست امریکا در قبال اسرائیل است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: امریکا ، اسرائیل ، نظرسنجی
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