کد خبر: 1388673
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۲
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اولین سناتور مسلمان امریکا: ان‌شاءالله را به الحمدلله تبدیل کردم

اولین سناتور مسلمان امریکا: ان‌شاءالله را به الحمدلله تبدیل کردم «امشب، ان‌شاءالله را به الحمدلله تبدیل خواهیم کرد»؛ این جمله عبدالرحمن السید، نامزد دموکرات پیروز انتخابات سنای میشیگان، به یکی از نماد‌های حضور برجسته مسلمانان در انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا تبدیل شد

جوان آنلاین: «امشب، ان‌شاءالله را به الحمدلله تبدیل خواهیم کرد»؛ این جمله عبدالرحمن السید، نامزد دموکرات پیروز انتخابات سنای میشیگان، به یکی از نماد‌های حضور برجسته مسلمانان در انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا تبدیل شد. السید با شکست مایک راجرز جمهوری‌خواه، نخستین مسلمان تاریخ این کشور شد که به مجلس سنا راه می‌یابد؛ پیروزی‌ای که در کنار موفقیت چند نامزد مسلمان دیگر، از افزایش حضور این جامعه در ساختار سیاسی امریکا حکایت دارد. 
السید ۴۲ ساله، پزشک و مدیر پیشین نهاد‌های بهداشت عمومی در دیترویت و شهرستان وین، در رقابتی نزدیک با حمایت دونالد ترامپ از رقیبش روبه‌رو بود. بر اساس نتایج اولیه، او بیش از ۵۲درصد آرا را به دست آورد و راجرز حدود ۴۵ درصد رأی کسب کرد. کارزار انتخاباتی او بر کاهش هزینه‌های زندگی، گسترش بیمه درمانی همگانی، مقابله با نفوذ پول‌های کلان در سیاست و پایان دادن به حمایت نظامی امریکا از اسرائیل متمرکز بود. حامیان اولین سناتور مسلمان کنگره امریکا دیروز با سر دادن خودجوش شعار «فلسطین آزاد»، جشن پیروزی او را به تجمعی در حمایت از فلسطین تبدیل کردند. 
مسلمان بودن السید نیز به یکی از محور‌های مناقشه انتخاباتی تبدیل شد. ترامپ او را «جهادگرا» خوانده بود و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، نیز با حملاتی شخصی به او تاخت. السید پس از پیروزی، خطاب به ونس گفت: «حبیبی! طنز دلپذیری در این واقعیت وجود دارد که طبق قانون اساسی موظفی در ژانویه مراسم تحلیف مرا برگزار کنی.» بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، دست‌کم هفت مسلمان در انتخابات امسال به کنگره راه یافتند؛ السید در سنا و شش نفر در مجلس نمایندگان. ایلهان عمر از مینه‌سوتا، رشیده طلیب از میشیگان، آندره کارسون از ایندیانا و لطیفه سایمون از کالیفرنیا کرسی‌های خود را حفظ کردند. در مقابل، آدم حماوی در نیوجرسی و داریالیزا آویلا شوالیه در نیویورک برای نخستین بار وارد مجلس نمایندگان شدند. حماوی، جراح و پزشک پیشین ارتش امریکا، در سال ۲۰۲۴ در بیمارستان اروپایی غزه به‌صورت داوطلبانه خدمت کرده بود. 
در سطح ایالتی نیز عبیر قواس، سیاستمدار فلسطینی‌تبار، به سنای ایالت نیویورک راه یافت و نبیله سید در ایلینوی پیروز شد. قواس نخستین زن مسلمان فلسطینی‌تبار است که به مجلس قانونگذاری ایالت نیویورک راه می‌یابد. این نتایج در شرایطی رقم خورد که شورای روابط امریکایی‌-‌اسلامی پیش از انتخابات، شمار مسلمانان صاحب‌منصب در امریکا را ۲۵۵ نفر در ۲۶ ایالت اعلام کرده بود. فهرست اولیه آناتولی نیز از دست‌کم هفت پیروز مسلمان در کنگره خبر می‌دهد؛ آماری که با نهایی شدن نتایج ممکن است تغییر کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: امریکا ، انتخابات ، میشیگان
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