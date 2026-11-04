جوان آنلاین: رشیده طلیب و کورتز کرسی‌های مجلس خود را حفظ کردند؛ ایلهان عمر نیز در حوزه پنجم مینه‌سوتا پیروز شد.

آیووا: پس از ۲۰ سال فرمانداری به دموکرات‌ها رسید؛ جاش تورک دموکرات در ایالت شدیداً جمهوری‌خواه آیووا کرسی سنا را برد و دموکرات‌ها به ۵۳ رسیدند.

‌اوهایو: ایمی اکتون دموکرات با شکست ویوک راماسوامی فرمانداری را گرفت؛ کرسی سنای خالی‌شده ونس نیز به سود دموکرات‌ها است.

کانزاس: پس از ۹۴ سال سنای ایالت به دموکرات‌ها رسید؛ پیش‌تر نیز آدام همیلتون سناتور جمهوری‌خواه راجر مارشال را شکست داد و تقریباً یک قرن سلطه جمهوری‌خواهان پایان یافت.

تگزاس: تالاریکو اولین دموکرات از ۱۹۸۸ در سنای تگزاس پیروز شد؛ جینا هینوجوسا نیز با شکست ابوت فرمانداری تگزاس را گرفت. ابوت به ترامپ و ماسک نزدیک بود و از لابی‌های نفتی و آیپک حمایت می‌شد.

مین: تروی جکسون با شکست سوزان کالینز به ۳۰سال سناتوری او پایان داد؛ دموکرات‌ها به ۵۴رسیدند.

جورجیا: جان آساف پیروز شد و گفت مردم «تباهی اخلاقی، فساد و بی‌کفایتی ترامپ» را محکوم کردند؛ کیشا لنس باتمز نخستین زن سیاه‌پوست فرماندار امریکا شد.

میشیگان: عبدال السید با شکست دادن هزینه ۴۲میلیون دلاری آیپک، اولین مسلمان راه‌یافته به سنا شد؛ دموکرات‌ها روی ۵۴ ماندند.

نبراسکا: کرسی سنا با اختلاف کم به جمهوری‌خواهان رسید؛ دموکرات‌ها ۵۴ به ۴۴ برتری دارند و فقط آلاسکا و میسی‌سیپی مانده‌اند.

نیومکزیکو: دب هالند اولین فرماندار بومی تاریخ امریکا خواهد بود.

نیویورک: ابر کواس، فعال فلسطینی‌امریکایی، با حمایت ممدانی به مجلس ایالتی راه یافت.

کارولینای جنوبی: دریاسالاری که پیت هگست برکنارش کرده بود، کرسی را از جمهوری‌خواهان گرفت.

ترامپ و کاخ سفید

ترامپ: «نام من در برگه رأی نبود؛ اگر بودم با اختلافی قاطع و پیروزی خیره‌کننده برنده می‌شدیم.»

ترامپ به دموکرات‌ها تبریک گفت و از همکاری استقبال کرد؛ گفت دموکرات‌ها قبلاً با او تماس گرفته‌اند.

ترامپ پرونده سقط جنین و پرونده ایران را از عوامل شکست جمهوری‌خواهان دانست و گفت امریکایی‌ها دستاورد‌ها را درک می‌کنند، اما شاید برای پیامد کوتاه‌مدت یعنی گرانی بنزین آماده نبودند: «این را درک می‌کنم، موافق نیستم، حیف شد.» همچنین گفت: «مأموریت در ایران تمام نشده؛ ممکن است انجام دهیم و ممکن است ندهیم.»

ترامپ فاکس‌نیوز را مسئول شکست‌ها دانست، چون به‌طور مداوم دیدگاه‌های دموکرات‌ها و «مسائلی بدتر» را بازتاب داده است.

سی‌ان‌ان: ترامپ محرمانه پرسیده «چطور به اینجا رسیدیم؟» و مشاوران جنگ ایران را عامل خروج برنامه انتخاباتی از مسیر و واکنش اقتصادی شدید می‌دانند. یک مشاور گفت «بسیاری نمی‌دانند چرا نیاز به این کار بود» و متحدی گفت کاخ سفید «واکنش پایگاه مردمی را دست کم گرفت.»

ترامپ به نیویورک‌تایمز: فکر می‌کند «دارلین گراهام» باخت و نمی‌داند اگر لیندسی نامزد می‌شد چه می‌شد.

ایران، جنگ و پیامد‌های منطقه‌ای

تریتا پارسی: اسرائیل سال‌ها خط تبلیغاتی برنامه هسته‌ای ایران را پیش برد تا بین امریکا و ایران بحران بسازد و اکنون ادعای تسلیحات شیمیایی را مطرح کرده است. او همچنین گفت «دموکرات‌ها پیروز نشدند؛ ایران پیروز شد.» او در تحلیل دوم هشدار داد شکست ترامپ و ناکامی احتمالی دوحه، خطر ازسرگیری جنگ با ایران را افزایش می‌دهد؛ دو ماه باقی‌مانده تا کنگره جدید فرصت جریان‌های حامی جنگ است و پایان بودجه در ۱۱ دسامبر و انگیزه‌های شخصی ترامپ نیز مؤثرند.

جان بولتون: ترامپ در خلیج فارس هیچ هدف راهبردی مشخصی ندارد و این از ابتدای جنگ مشکل اصلی بوده است.

جو کنت: امریکا با کشتن چهره‌های میانه‌رو ایرانی «طعمه اسرائیلی‌ها را بلعید» و استدلال سلیمانی را اثبات کرد که نمی‌توان با امریکا و اسرائیل مذاکره کرد؛ مردم ایران حق را به جریان تندرو می‌دهند.

وال استریت ژورنال: میراث ترامپ با جنگ به همراه اسرائیل علیه ایران گره خواهد خورد.

واشینگتن‌پست: جمهوری‌خواهان یکی از بد‌ترین شب‌های انتخاباتی تاریخ را تجربه کردند؛ «نتایج بسیار بدتر از تصور هر کسی است.»

یدیعوت آحارونوت از «ضربه سنگین» به ترامپ نوشت؛ اوسینت اسرائیلی گفت ترامپ «شکست سختی» خورد؛ لوک رودکوفسکی جنگ ایران و لاپوشانی پرونده اپستین را عامل باخت دانست؛ دن باستیک جنگ ایران را «بزرگ‌ترین اشتباه سیاسی تمام دوران زندگی‌اش» خواند؛ مت والش آن را «خیانتی نابخشودنی به اصول اول امریکا» دانست؛ فیلیپس اوبراین گفت مورخان آن را «بد‌ترین تصمیم تاریخ امریکا برای آغاز جنگ» خواهند دانست.

مکس بلومنتال: ترامپ به خاطر اسرائیل جنگ شکست‌خورده علیه ایران راه انداخت و پیامد‌ها به داخل امریکا برگشت؛ کنترل ایران بر تنگه هرمز به حلقه فشار دور جمهوری‌خواهان تبدیل شده و قیمت گازوئیل ۷۰درصد افزایش یافته است.

مایکل شرکین: «این همان انتقام آیت‌الله است.»

الکساندر دوگین: شکست ترامپ به دلیل لیندزی گراهام، مارک لوین، میریام آدلسون، نتانیاهو و لورا لومر است که او را در جهت اشتباه هدایت کردند.

الجزیره: پنج پرونده دموکرات‌ها برای پاسخگو کردن ترامپ: جنگ با ایران، تلاش برای برکناری هگست، ثروت ترامپ و خانواده‌اش، و پرونده مهاجرت.

ساندیپ مانوذانه: مقاومت ایران و تسلیم نشدن مانند ونزوئلا باعث «شکست کامل اردوگاه جمهوری‌خواهان در امریکا و نتانیاهو در اسرائیل» شد.

‌گاردین: «ناقوس مرگ ترامپیسم بالاخره به صدا درآمد.»

چهره‌ها، حاشیه‌ها و تحلیل‌های سیاسی

ماریو نوفل: بعد از این انتخابات «ترامپ بسیار متفاوتی» خواهیم دید؛ پرسش این است فروتن‌تر می‌شود یا انتقام‌جوتر.

برادرزاده ترامپ خطاب به او: بابت بی‌کفایتی، فساد، خیانت به کشور و پشت‌کردن به مردم متشکریم که مطمئن شدی دموکرات‌ها دو سال آینده زندگی‌ات را به جهنم تبدیل کنند.

لورا لومر: «رؤیای امریکا مرده است... امریکا تمام شده است... جشن ۲۵۰ سالگی امریکا یک مراسم تشییع جنازه بود.»

پولیتیکو: ماسک با حدود ۴۴۶ میلیون دلار هزینه، یکی از بزرگ‌ترین بازندگان بود و نامزدهایش تقریباً همه‌جا شکست خوردند.

دیوید میلر: به‌ندرت دیده شده یک رئیس‌جمهور به‌تنهایی حزب خودش را به سقوط بکشاند و به مخالفان جان تازه بدهد.

تحلیلگرتی‌وای‌تی: پیام انتخابات روشن است: «دیگر جنگ نمی‌خواهیم»؛ همین حالا از جنگ ایران خارج شوید و سربازان را برگردانید.

مقام‌های کاخ سفید (به نقل فعال/روزنامه‌نگار): فضای کاخ سفید «تیره‌وتار و شبیه مراسم تشییع جنازه» است؛ «نباید ایران را بمباران می‌کردند.»

‌فایننشال تایمز: جمهوری‌خواهان ترامپ را مقصر شکست می‌دانند؛ سنای تگزاس نیز ضربه سیاسی بزرگی به ماسک زد.

واشینگتن‌پست: رأی‌دهندگان به ترامپ ضربه‌ای تاریخی زدند که از سال ۱۹۷۴ بی‌سابقه بود.

نیویورک‌تایمز: دموکرات‌ها جمهوری‌خواهان را «درهم کوبیدند.»

‌مفسر سیاسی/پادکستر بریتانیایی: ترامپ باخت نه، چون جنگ با ایران را شروع کرد، «چون آن را تمام نکرد.»