ایران در امریکا انتخابات را برد!

شمار حساب‌های تحلیلگران خارجی که دیروز مدعی شدند «این دموکرات‌ها نبودند که انتخابات را بردند، ایران بود که انتخابات را برد»، از شمارش خارج شد! یک فهم‌جمعی که نتیجه خردجمعی جهان است. روزنامه جوان دو شب پیش نوشت که در ۱۳ آبان ۵۸ ما با انقلاب دوم (تسخیر لانه جاسوسی) انتخابات امریکا را کاملاً دگرگون کردیم و دموکرات‌ها (کارتر) نتوانستند دوباره به کاخ سفید وارد شوند، امری نادر در یک‌دوره‌ای شدن رئیس‌جمهور تا آن زمان؛ و در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ نیز بار دیگر این ما هستیم که در امریکا انتخابات را می‌بریم و این‌بار بدهی جمهوری‌خواهان به دموکرات‌ها را برای‌شان پاس می‌کنیم! همین‌قدر اثرگذار و عینی! البته واضح و مبرهن است که برای ایران دموکرات و جمهوری‌خواه دو روی شیطان هستند و هیچ‌یک را بر دیگری ترجیح نمی‌دهد. آنچه مهم است قدرت تغییر از تنگه تا دروازه است، تنگه‌هرمز و دروازه کنگره و کاخ سفید! راهپیمایی ۱۳ آبان در کشور گواهی بود بر زنده‌بودن این مقاومت ملی و این استکبارستیزی که حالا به استکبارزدایی نزدیک شده است

جوان آنلاین: شمار حساب‌های تحلیلگران خارجی که دیروز مدعی شدند «این دموکرات‌ها نبودند که انتخابات را بردند، ایران بود که انتخابات را برد»، از شمارش خارج شد! یک فهم‌جمعی که نتیجه خردجمعی جهان است. روزنامه جوان دو شب پیش نوشت که در ۱۳ آبان ۵۸ ما با انقلاب دوم (تسخیر لانه جاسوسی) انتخابات امریکا را کاملاً دگرگون کردیم و دموکرات‌ها (کارتر) نتوانستند دوباره به کاخ سفید وارد شوند، امری نادر در یک‌دوره‌ای شدن رئیس‌جمهور تا آن زمان؛ و در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ نیز بار دیگر این ما هستیم که در امریکا انتخابات را می‌بریم و این‌بار بدهی جمهوری‌خواهان به دموکرات‌ها را برای‌شان پاس می‌کنیم! همین‌قدر اثرگذار و عینی! البته واضح و مبرهن است که برای ایران دموکرات و جمهوری‌خواه دو روی شیطان هستند و هیچ‌یک را بر دیگری ترجیح نمی‌دهد. آنچه مهم است قدرت تغییر از تنگه تا دروازه است، تنگه‌هرمز و دروازه کنگره و کاخ سفید! راهپیمایی ۱۳ آبان در کشور گواهی بود بر زنده‌بودن این مقاومت ملی و این استکبارستیزی که حالا به استکبارزدایی نزدیک شده است.

امریکایی‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، مخالفت با جنگ با ایران را پای صندوق‌ها بردند. تلاش‌های دقیقه‌نودی رئیس‌جمهور امریکا برای مهار قیمت نفت و کاهش هزینه‌های اقتصادی جنگ، نتوانست مانع شکست جمهوری‌خواهان شود و دموکرات‌ها به یمن نارضایتی از ترامپ، انتخاباتی را بردند که برخی اتفاقات آن طی چند دهه گذشته بی‌سابقه است. بسته ماندن تنگه هرمز و پیامد‌های اقتصادی درگیری، به یکی از محور‌های نارضایتی رأی‌دهندگان تبدیل شد و کنترل هر دو مجلس کنگره از دست جمهوری‌خواهان خارج شد. ترامپ ناچار شد اثر جنگ با ایران بر نتیجه انتخابات را بپذیرد. او دیروز گفت که «فکر می‌کنم بخشی از آن [نتیجه انتخابات]به ایران مربوط بود» ولی متعصبانه تأکید کرد که «من کار درست را انجام دادم. اگر دوباره هم لازم بود، همین کار را می‌کردم.» اگر تغییر رژیم را به معنای ترامپی‌اش در نظر بگیریم که او گفته تا الان دو بار در ایران تغییر رژیم انجام داده، همان‌طور که سی‌بی‌اس نوشته، دونالد ترامپ قصد داشت در ایران تغییر رژیم ایجاد کند، اما در نهایت، خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، باعث تغییر رژیم در ایالات متحده شد. کاخ سفید در یک توئیت به امریکایی‌ها یادآوری کرد: «توجه: ترامپ همچنان پرزیدنت شماست.»

دونالد ترامپ با جنگ ایران، عملاً کنگره و سنا را به دموکرات‌ها تقدیم کرد. در چرخه انتخاباتی امسال تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا به رأی گذاشته شد. در کنار این رقابت‌ها، انتخابات فرمانداری در ۳۶ ایالت و انتخابات متعدد ایالتی و محلی برگزار شد. براساس نتایج اعلام‌شده رقابت بر سر کنترل کنگره، در مجلس نمایندگان دموکرات‌ها ۲۲۸ کرسی و جمهوری‌خواهان ۱۳۹کرسی را به دست آوردند. در سنا هم، دموکرات‌ها ۵۴ کرسی و جمهوری‌خواهان ۴۴ کرسی را به چنگ آوردند. همچنین در رقابت برای فرمانداری‌ها، دموکرات‌ها با کسب ۲۷ کرسی در برابر ۲۰ کرسی جمهوری‌خواهان، چهار کرسی نسبت به دوره قبل افزایش داشته‌اند، در حالی که جمهوری‌خواهان چهار کرسی را از دست داده‌اند. جنگ با ایران و پیامد‌های اقتصادی آن، از جمله افزایش هزینه سوخت، مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر نتایج انتخابات بود که شکست جمهوری‌خواهان را رقم زد. طبق نظرسنجی شبکه ان‌بی‌سی از رأی‌دهندگان بعد از خروج از محل رأی‌گیری، حدود ۷۴ درصد رأی‌دهندگان گفتند که جنگ علیه ایران از عوامل «تعیین‌کننده یا مهم» در تصمیم آنها هنگام انتخاب نامزد‌ها بوده است. از میان این رأی‌دهندگان ۶۳ درصد به نامزد‌های دموکرات رأی دادند. تنها ۲۶ درصد از رأی‌دهندگان گفتند که جنگ با ایران در تصمیم انتخاباتی آنها «تأثیر اندکی داشته یا اصلاً تأثیری نداشته است.»

تهدید و توئیت ترامپ

نتیجه انتخابات برای کاخ سفید به قدری سنگین آمد که کاخ سفید عصر دیروز در یک توئیت به امریکایی‌ها یادآوری کرد: «توجه: ترامپ همچنان پرزیدنت شماست.» شرایط بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای طوری رقم خورد که برای رئیس‌جمهور امریکا چاره‌ای نماند غیر از اینکه به تأثیرگذاری جنگ‌افروزی خود علیه ایران بر شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات این کشور اعتراف کند و گفت: «معتقدم پرونده ایران یکی از عوامل شکست جمهوری‌خواهان بود، اما امریکایی‌ها به اهمیت عملکرد ما در این خصوص آگاه هستند! مأموریت ما در قبال ایران تمام نشده و ممکن است در این خصوص اقدام کنیم یا نکنیم.» ترامپ متعصبانه با تکرار مواضع قبلی خود گفت: «جنگ با ایران زمانی به پایان خواهد رسید که من تصمیم بگیرم و بگویم به پایان رسیده است.» او با فرار رو به جلو برای کاهش بار سنگین شکست در انتخابات گفت: «من نتایج انتخابات را یک شکست شخصی برای خود نمی‌دانم. نتایج تمام رقابت‌های انتخاباتی را قبول می‌کنم و به دموکرات‌ها تبریک می‌گویم. معتقدم دموکرات‌ها تمایل دارند با من همکاری کنند در غیر این صورت هر چیزی را وتو خواهم کرد.» مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان امریکا در واکنش به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور گفت: «من نیز احساس ناامیدی می‌کنم.» او اضافه کرد: «می‌دانیم که محافظت از اکثریت ما در مجلس نمایندگان نیاز به تغییر منش تاریخی دارد که بیش از یک قرن ادامه داشته است.»

کمک ترامپ در امریکا نقد شد

شکست سوم نوامبر ۲۰۲۶ باعث شد ترامپ که با شعار تغییر رژیم، جنگ با ایران را آغاز کرده بود، حالا به مضحکه دموکرات‌ها تبدیل شود. ساگار انجتی تحلیلگر امریکایی در واکنش به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره این کشور، با کنایه به سیاست‌های دولت ترامپ در قبال ایران نوشت: «تلاش شکست‌خورده برای تغییر نظام در تهران، باعث تغییر نظام سیاسی در واشینگتن شد.» حکیم جفریز رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان که پیش‌تر به رئیس‌جمهور درباره «تغییر رژیم» هشدار داده بود، گفت: «امریکا بازگشته است.» صدوبیستمین کنگره امریکا از ۱۳ دی ۱۴۰۵ تا ۱۴ دی ۱۴۰۷ مشغول به کار خواهد بود و این قانونگذار ایالت نیویورک در مجلس نمایندگان امریکا در کنگره بعدی این کشور اولین رئیس سیاه‌پوست آن خواهد بود. جفریز، اول مرداد امسال، زمانی که رهبر اقلیت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان بود، به اظهارات ترامپ درباره «تغییر رژیم در ایران» طعنه تندی زد. او در صحن مجلس گفته بود: «پیغام من به مردم امریکا این است که ایمان‌تان را از دست ندهید، کمک در راه است، در ماه نوامبر تغییر رژیم به مجلس نمایندگان می‌آید.» تریتا پارسی معاون اندیشکده کوینسی برای حکمرانی مسئولانه در ایکس نوشت: «بیایید صریح باشیم؛ دموکرات‌ها انتخابات میان‌دوره‌ای را نبردند؛ ایران پیروز شد.» تری سالیوان کارشناس شبکه سی‌بی‌اس نیز در این مورد گفت: «دونالد ترامپ قصد داشت در ایران تغییر رژیم ایجاد کند، اما در نهایت، خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، باعث تغییر رژیم در ایالات متحده شد.»

پیامی روشن علیه جنگ با ایران

باراک اوباما رئیس‌جمهور اسبق امریکا به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور این‌طور واکنش نشان داد: «مردم امریکا شب پیام واضح و مشخصی را مخابره کردند. آنها خواهان سیاستی هستند که متحدشان کند نه آن که آنها را از هم جدا کند.» بن رودز مشاور پیشین امنیت ملی امریکا در دوران ریاست‌جمهوری اوباما، نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره این کشور را حامل پیامی روشن علیه جنگ با ایران دانست و از حزب دموکرات خواست موضعی جدی‌تر در مخالفت با جنگ اتخاذ کند. چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا پس از پیروزی حزبش در انتخابات و بازپس‌گیری اکثریت این مجلس، با بیان اینکه «آسایش در راه است» تأکید کرد که دموکرات‌ها باید بر مشکلات و نیاز‌های خانواده‌های امریکایی تمرکز کنند. پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات مجلس سنای امریکا و به دست آوردن یک کرسی از ایالت تگزاس نخستین پیروزی آنها از سال ۱۹۸۸ تاکنون به شمار می‌رود. علاوه بر این، دموکرات‌ها در ایالت کانزاس نیز یک پیروزی تاریخی محقق کردند. جاش تورک، نامزد حزب دموکرات در انتخابات مجلس سنای امریکا از ایالت آیووا، نتیجه انتخابات را پیروزی مردم بر فساد و میلیاردر‌ها ارزیابی کرد.

از تاریخ درس بگیرید

ابعاد انتخابات امریکا واکنش‌های جهانی هم داشت. اندی برنهام نخست‌وزیر انگلیس چهار‌شنبه گفته است نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره امریکا فرصتی برای جهان فراهم کرده تا بر پایان دادن به جنگ علیه ایران و کاهش هزینه‌های زندگی متمرکز شود. رهبر حزب کارگر بریتانیا گفت: «به نظر من، پیام رأی‌دهندگان در امریکا هم همین است.» یوهان واده فول، وزیر خارجه آلمان هم دیروز با اشاره به نتایج انتخابات گفت که سیاست خارجی، از جمله موضوع ایران، در شکل‌دهی به بحث‌های انتخاباتی و رقابت‌های کنگره نقش مهمی داشته است. او همچنین بر ادامه گفت‌وگوی نزدیک برلین با دولت و کنگره امریکا تأکید کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه خطاب به دولتمردان امریکا با بیان اینکه عواقب خطای محاسباتی درباره ایران بسیار فراتر از چیزی است که آنها دیده‌اند و غرور و تکبر مقدمه سقوط است، گفت: «مردم امریکا اکنون پیام روشنی به شما داده‌اند. اما اگر همچنان واقعیت را نادیده بگیرید، از درس‌های تاریخ چشم بپوشید و بر این مسیر خطرناک پافشاری کنید، پیامد‌های این خطای محاسباتی بزرگ، بسیار فراتر از آنچه تاکنون دیده‌اید، خواهد رفت.» بقایی تصریح کرد: «پس این کلمات را آن‌قدر تکرار کنید تا دیگر نتوانید معنای آنها را نادیده بگیرید؛ آن‌قدر بشنویدشان تا سرانجام حقیقت نهفته در آنها را دریابید: حمله به ایران، پیروزی به ارمغان نمی‌آورد؛ شکست نصیبتان می‌کند. ایران کشوری نیست که بتوان آن را با غرور و خودبزرگ‌بینی شناخت، با تهدید مرعوب کرد یا با تجاوز به زانو درآورد.»