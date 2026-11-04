جوان آنلاین: به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، باشگاه پرسپولیس با طرح شکایت‌های جداگانه، پیگیری حقوقی اظهارات بهنام ابوالقاسم‌پور، مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان، را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایسنا، در نخستین اقدام، باشگاه پرسپولیس روز گذشته به وکالت از مهدی تارتار، شکایتی را علیه مدیرعامل استقلال خوزستان با عناوین توهین و نشر اکاذیب مطرح کرد.

در ادامه این پیگیری‌ها، امروز نیز باشگاه پرسپولیس به نمایندگی از پیمان حدادی، شکایتی را علیه بهنام ابوالقاسم‌پور با عناوین تشویش اذهان عمومی، توهین و اظهار خلاف واقع در دادسرا به ثبت رساند.

همچنین باشگاه پرسپولیس در اقدامی دیگر، شکایتی با مضامین نشر اکاذیب، توهین و اظهار خلاف واقع علیه مدیرعامل استقلال خوزستان در کمیته اخلاق مطرح کرد.

به این ترتیب، باشگاه پرسپولیس پیگیری شکایت‌های خود از بهنام ابوالقاسم‌پور را هم از مسیر قضایی در دادسرا و هم از طریق کمیته اخلاق دنبال خواهد کرد.