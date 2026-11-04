کد خبر: 1388651
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۲
جامعه » اخبار كلی

قصاص ۳ قاتل در زندان قزل‌حصار

آرمین بینا

جوان آنلاین: سحرگاه دیروز، هفت محکوم به قصاص که در پرونده‌های جداگانه مرتکب قتل شده بودند، برای اجرای حکم به پای چوبه دار در زندان قزل‌حصار کرج رفتند و سه نفر از آنها قصاص شدند. 
نخستین محکومی که سحرگاه دیروز چهارشنبه سیزدهم آبان‌ماه حکم قصاصش اجرا شد، مرد جوانی به نام کامیار بود که سه سال قبل با همدستی همسر مقتول، مردی را در خانه‌اش به قتل رسانده بود. حادثه بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاد و کامیار بعد از بازداشت گفت: «آن شب زن مورد علاقه‌ام به شوهرش قرص دیازپام داده و شیر گاز را هم باز کرده بود. او از من خواست به خانه‌اش بروم و پس از اطمینان از مرگ شوهرش، موضوع را به او خبر بدهم. وقتی وارد خانه شدم، به مرد میانسال آمپول کتأمین تزریق کردم.» با تکمیل تحقیقات، هر دو متهم در دادگاه به قصاص محکوم شدند. سرانجام حکم قصاص کامیار سحرگاه چهارشنبه اجرا شد و پرونده زن جوان نیز در نوبت اجرای حکم قرار گرفت. 
 قتل همسر به خاطر مهریه
دومین محکومی که حکم قصاصش اجرا شد، مرد جوانی بود که چهار سال قبل همسرش را به خاطر اختلاف بر سر مهریه به قتل رسانده بود. متهم بعد از بازداشت گفت: «با همسرم اختلاف داشتم. او قصد داشت مهریه‌اش را به اجرا بگذارد و همین موضوع باعث عصبانیت من شد. در جریان درگیری با چاقو به او حمله کردم و او را به قتل رساندم.» متهم پس از محاکمه به قصاص محکوم شد و سرانجام سحرگاه دیروز حکم مجازاتش اجرا شد. 


 قتل همسایه مادر به خاطر صدای تلویزیون
سومین محکومی که به دار مجازات آویخته شد، مردی بود که سال ۱۴۰۰ همسایه مادرش را به قتل رسانده بود. متهم پس از دستگیری به قتل اعتراف کرد و درباره انگیزه‌اش گفت: «مقتول همسایه مادرم بود و همیشه صدای تلویزیون خانه‌اش را بلند می‌کرد. افراد زیادی هم به خانه او رفت‌وآمد داشتند. چند بار به او اعتراض کردم، اما این موضوع به درگیری کشید و در نهایت او را به قتل رساندم.» با تکمیل تحقیقات و صدور حکم قصاص، این متهم نیز سحرگاه چهارشنبه به دار مجازات آویخته شد. 
 ۴ قاتل مهلت گرفتند
همزمان با اجرای حکم قصاص سه محکوم، چهار قاتل دیگر نیز که قرار بود سحرگاه دیروز پای چوبه دار بروند، با درخواست و موافقت اولیای دم مهلت گرفتند و به سلول‌های خود بازگشتند. قرار است اولیای دم در فرصت تعیین‌شده درباره بخشش یا اجرای حکم قصاص این چهار محکوم تصمیم‌گیری کنند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: زندان ، قصاص ، قتل
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