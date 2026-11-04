جان پاکبان مفت نیست

مرگ یا جراحت پاکبان‌ها در بزرگراه‌ها به دلیل غفلت‌های صورت‌گرفته در استفاده از خودرو‌های مکانیزه صورت می‌گیرد. موضوعی که با وجود منسوخ شدن این شیوه در معابر پرخطر همچنان در کشورمان قربانی می‌گیرد.

بار‌ها در اخبار خوانده یا شنیده‌ایم که پاکبان‌ها هنگام کار در برخورد خودرو‌های عبوری در بزرگراه‌ها دچار حادثه می‌شوند. وجود درختان و فضای سبز بین دو لاین بزرگراه‌ها موجب می‌شود پاکبان‌ها و کارگران فضای سبز برای انجام امور مربوط برای نظافت یا هرس درختان و سبزه‌ها وارد این محوطه شوند که به دلیل عبور خودرو‌ها با سرعت بالا وقتی به طور ناگهانی وارد بزرگراه می‌شوند، دچار حادثه مرگبار شوند. آمار‌ها نشان می‌دهد تنها در سال گذشته، ده نفر از پاکبانان در پایتخت جان خود را بر اثر این موضوع از دست دادند. این در حالی است که طبق پیوست پلیس راهور، سرپرستان این کارگران قبل از ورود آنها به این محوطه، باید نکات ایمنی از جمله قرار دادن فردی با پرچم قرمز یا نصب موانع و چراغ‌های چشمک‌زن را اجرا کرده تا رانندگان عبوری از این موضوع باخبر شوند، اما این مهم در برخی از موارد مورد غفلت قرار می‌گیرد.

از آنجا که برای این گونه اقدامات نیاز است تا از لوازم مکانیزه و البسه و علائم دارای شب‌رنگ استفاده شود، اما این موضوع مهم و حیاتی در بیشتر مواقع مورد غفلت قرار می‌گیرد.

همچنین از آنجا که در برنامه‌های خدمات شهری نقش آموزش بسیار کم‌رنگ است، لذا باید برای حل این مشکل به صورت مستمر و دوره‌ای دوره‌های آموزشی و توانمندسازی پاکبان‌ها مورد توجه قرار بگیرد. متأسفانه در شهرداری‌ها یکی از گروه‌هایی که به آنها بی‌توجهی می‌شود پاکبانان هستند.

این در حالی است که مسئول قرارداد شهرداری هنگام عقد قرارداد باید این موضوع مهم را از وظایف اصلی پیمانکاران دانسته و آنها را ملزم به رعایت آن کند و در صورت بی‌توجهی ضمن فسخ قرارداد او را جریمه کنند. اگرچه اغلب آنها تحت نظر پیمانکار فعالیت می‌کنند انتظار می‌رود شهرداری نظارت کافی در هنگام انعقاد قرارداد با پیمانکاران و بعد از آن داشته باشند.