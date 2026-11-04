از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

جوان آنلاین: قتل مرد بنگاه‌دار با پنج گلوله در خانه‌اش، قتل پسر جوانی که قربانی حسادت رقیب عشقی‌اش شد و کشف جسد مردی چاقوخورده در خودروی تیبا در شهرری، سه پرونده جنایی است که کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت تحقیقات خود را برای دستگیری و فاش کردن انگیزه قاتلان آغاز کرده‌اند.

ساعت ۲۰ شامگاه سه‌شنبه دوازدهم آبان‌ماه، فریاد‌های کمک‌خواهی زنی از طبقه چهارم یک ساختمان مسکونی در تهرانپارس، توجه همسایه‌ها را جلب کرد. صدای گریه و فریاد فرزندان این زن نیز به گوش می‌رسید که با نگرانی فریاد می‌زدند پدرشان به قتل رسیده است. همسایه‌ها سراسیمه خود را به طبقه چهارم رساندند و با صحنه هولناکی روبه‌رو شدند. صاحبخانه، مردی ۶۰ ساله به نام ابراهیم، در اتاق خواب افتاده بود و آثار اصابت گلوله به بدنش نشان می‌داد که به قتل رسیده است. خون مقتول روی فرش‌ها و کف خانه جاری شده بود و اعضای خانواده در شوک و وحشت فریاد می‌کشیدند.

دقایقی بعد، تیمی از مأموران کلانتری تهرانپارس در محل حاضر شدند و موضوع به قاضی رضا علایی، بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران، گزارش شد. با حضور بازپرس جنایی و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی، تحقیقات برای کشف راز این قتل آغاز شد.

بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول که در زمینه معاملات ملکی فعالیت داشت، در اتاق خواب خانه‌اش زمانی که همسر و فرزندانش در خانه نبودند با شلیک پنج گلوله به قتل رسیده است. همسر مقتول در تحقیقات گفت: «برای خرید همراه فرزندانم از خانه بیرون رفته بودیم. وقتی برگشتیم، متوجه شدیم در خانه باز است. وارد شدیم و شوهرم را صدا زدیم، اما جوابی نداد. وقتی به اتاق خواب رفتیم، با جسد او روبه‌رو شدیم.»

بررسی‌های تخصصی نشان داد قتل حدود ساعت ۱۷، یعنی سه ساعت پیش از کشف جسد، اتفاق افتاده است. از سوی دیگر، همسایه‌ها در تحقیقات گفتند حوالی ساعت پنج عصر، یک زن و مرد را دیده‌اند که وارد ساختمان شده و پس از مدتی از آنجا خارج شده‌اند.

اعضای خانواده مقتول نیز اعلام کردند ابراهیم با کسی اختلاف و درگیری نداشته است. در ادامه، بازبینی دوربین‌های مداربسته ساختمان نشان داد پس از خروج اعضای خانواده، دو نفر وارد خانه مقتول شده‌اند که یکی از آنها با پوشش زنانه ظاهر شده است. اما بررسی‌های فنی نشان داد هر دو فردی که وارد خانه مقتول شده‌اند مرد بودند که یکی از آنها برای فریب مأموران لباس زنانه پوشیده است. با مشخص شدن این موضوع، همزمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عاملان قتل مرد بنگاه‌دار ادامه دارد.



جنایت عشقی در بوستان هنرمندان

در حالی که تحقیقات درباره قتل مرد بنگاه‌دار ادامه داشت، ساعت ۲۲ همان شب، خبر دومین قتل به بازپرس جنایی اعلام شد. این بار حادثه در بوستان هنرمندان در محله ایرانشهر رخ داده بود و پسر جوانی در جریان درگیری با ضربات چاقو به قتل رسیده بود.

بررسی‌های اولیه و اظهارات شاهدان نشان داد مقتول همراه دختری جوان در بوستان حضور داشت که ناگهان پسر جوان دیگری به آنها نزدیک شد. او پس از مشاهده این دو نفر، مایعی به سمت پسر جوان پاشید و همین موضوع به درگیری میان آنها منجر شد. در ادامه، پسر مهاجم چاقویی بیرون آورد و سه ضربه به مقتول وارد کرد و سپس از محل گریخت.

تحقیقات نشان داد متهم که با دختر جوان رابطه عاطفی داشت، وقتی او را در کنار پسر دیگری دید، تصور کرد با رقیب عشقی خود روبه‌رو شده است. او ابتدا مقداری بنزین به سمت مقتول پاشید و پس از مشاجره و درگیری، با سه ضربه چاقو او را به قتل رساند و فرار کرد.

دختر جوان نیز در تحقیقات گفت: «با قاتل از مدتی قبل رابطه دوستی داشتم، اما آن شب با یکی از دوستان قدیمی‌ام در پارک صحبت می‌کردم. پسر مورد علاقه‌ام از راه رسید و وقتی ما را کنار هم دید، تصور کرد او رقیب عشقی‌اش است و به همین دلیل با هم درگیر شدند و به او حمله کرد.»

تحقیقات برای دستگیری قاتل فراری از سوی مأموران آغاز شده است و دختر جوان نیز برای روشن شدن جزئیات حادثه در بازداشت شد.

کشف جسد مردی در خودروی تیبا

سومین قتل شامگاه سه‌شنبه در منطقه دولت‌آباد شهرری رخ داد. در این حادثه، یکی از رهگذران با مشاهده جسد خونین مردی داخل یک خودروی تیبا که کنار خیابان پارک شده بود، موضوع را به پلیس اطلاع داد.

با حضور مأموران در محل، جسد مردی در حالی پشت فرمان خودرو کشف شد که آثار ضربات چاقو روی بدنش وجود داشت و بررسی‌های اولیه نشان می‌داد او به قتل رسیده است.

با اعلام موضوع به بازپرس جنایی، تحقیقات برای شناسایی هویت و بررسی حادثه از سوی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت آغاز شد. کارآگاهان همچنین با بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل و تحقیق از اعضای خانواده وی در تلاش هستند سرنخی از عامل یا عاملان این قتل را به دست آورند.

تحقیقات پلیس و دستگاه قضایی درباره هر سه پرونده برای شناسایی انگیزه قتل‌ها و دستگیری متهمان ادامه دارد.