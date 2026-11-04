استقلال با سهراب بختیاری‌زاده روز‌های خوبی را سپری می‌کند. روز‌هایی که حتی پنجره بسته نقل و انتقالات هم نمی‌تواند آن را خراب کند. قبل از این گفتیم فرصتی که چند سال پیش نصیب پرسپولیس شد و تا فینال آسیا رفت حالا نصیب استقلال شده و سهراب بختیاری‌زاده تا اینجا از این فرصت بهترین استفاده را کرده است. مردی که معتقد است نظم و انضباط حتی مهم‌تر از گلزنی است، چون اگر وجود داشته باشد گلزنی را به دنبال خود خواهد داشت.

سرمربی استقلال بعد از برتری مهم شاگردانش مقابل الشمال قطر در هفته چهارم لیگ نخبگان گفت: «چیزی که برای من در فوتبال مهم است و حتی مهم‌تر از گل زدن، منظم بازی و ایجاد موقعیت کردن است. شاید بزرگ‌ترین بازیکنان دنیا در زدن ضربه آخر دچار اشتباه شوند، اما چیزی که باید در تیم ما همیشگی باشد، این است که موقعیت به حریف ندهیم و موقعیت زیادی نیز خلق کنیم؛ کاری که امروز انجام دادیم. گل نشدن توپ، جزئی از فوتبال است. آنهایی که امروز بازی را دیدند حتماً از نوع بازی شجاعانه و با برنامه استقلال لذت برده‌اند و این از هر چیزی برای من مهم‌تر است.»

سرمربی استقلال به خوبی می‌داند که با بازیکنان جوان تیمش چگونه برخورد کند. بختیاری‌زاده که پیش از این با برخورد درست صالح حردانی را به مسیر درست هدایت کرد تا کاملاً در خدمت تیم باشد در مواجهه با محمدرضا آزادی هم همین رویه را به کار گرفت و چند بازی به او میدان نداد، اما مقابل الشمال آزادی را به میدان فرستاد: «مدتی به محمدرضا آزادی بازی ندادم تا بیشتر قدر جایگاهش را بداند. او جوان خوبی است و امروز احساس کردم وقت آن رسیده که وارد زمین شود. او ذوق زیادی برای بازی کردن داشت.»

استقلال حالا بعد از دو هفته دوباره به لیگ برتر برمی‌گردد و باید در یک بازی حساس مقابل استقلال خوزستان به میدان برود. بختیاری‌زاده با حواس کاملاً جمع به این بازی نگاه می‌کند: «تلاش می‌کنیم هر روز بهتر شویم. در اهواز مقابل تیم باانگیزه استقلال خوزستان بازی داریم. حق نداریم خوشحالی برد مقابل الشمال را به اهواز ببریم، همین حالا می‌توانیم لذت ببریم، ولی باید به فکر بازی بعدی باشیم.»