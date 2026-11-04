زندگی دوباره در اولدترافورد

جوان آنلاین: کامبک منچستریونایتد در اولدترافورد هم تیم مایکل کریک را از بحران خارج کرد و هم نتایج دیگر بازی‌های شب اول هفته چهارم لیگ قهرمانان را تحت تأثیر قرار داد.

با شرایط بحرانی که شیاطین سرخ داشتند و با توجه به برگزاری جدال حساس اتلتیکومادرید با بایرن‌مونیخ و بارسلونا با استون‌ویلا، نگاه‌ها به مدعیان معطوف بود، حتی می‌توان گفت نتیجه جدال خارج از خانه پاری‌سن‌ژرمن با ویارئال برای بسیاری از بازی منچستر مهم‌تر بود. اما بازگشت دوباره قرمز‌ها به بازی و کسب یک برد شیرین اروپایی برای یونایتد حکم بازگشت به زندگی را داشت.

چیزی نمانده بود من‌یونایتد دوباره در تئاتر رویا‌ها تحقیر شود. جدال با رم در اوج بحران مایکل کریک را در یک قدمی اخراج قرار داده بود و هواداران در نیمه اول و قبل از طوفان قرمز‌ها هم از خجالت بازیکنان درآمدند و هم مدیران باشگاه. بعد از یک نیمه افتضاح و دریافت دو گل از تیم گاسپرینی، شاگردان کریک با شعار‌های تند هواداران به سمت رختکن بدرقه شدند. این وضعیت اسفبار در نیمه دوم و بعد از مصدومیت بالبا و حتی مهار شدن پنالتی برونو فرناندز هم ادامه داشت، ولی دستور تکرار پنالتی از سوی داور آغازگر درخشش منچستر بود.

تیمی که در ۹ بازی متوالی حتی یک بار هم برنده نشده و در لیگ قهرمانان دو گل از میهمانش عقب باشد، جبران نتیجه قطعاً برایش آسان نیست. کاپیتان فرناندز با تکرار ضربه پنالتی و زدن گل اول، موتور منچستر را پس از هفته‌ها ناکامی روشن کرد. دبل ماتئوس کنیا در فاصله سه دقیقه از هم معجزه اولدترافورد را رقم زد.

از زمین برخاستن منچستر یونایتد و برد شیرین اروپایی، شروعی دوباره برای شیاطین سرخ است. تصور می‌شد بعد از حواشی اظهارنظر کاپیتان و نیمکت‌نشینی، برونو فرناندز در اولین فرصت از خجالت سرمربی دربیاید و از فرصت به دست آمده به سود خود استفاده کند، ولی کاپیتان پرتغالی بعد از برد حیاتی برابر رم ثابت کرد شایستگی بستن بازوبند کاپیتانی تیم ریشه‌دار منچستر را دارد: «باشگاه به این پیروزی نیاز داشت. بازیکنان به این پیروزی نیاز داشتند. این چیزی بود که ما به‌عنوان یک گروه از بازیکنان و اعضای کادر فنی به آن احتیاج داشتیم. دوران دشواری بود و گمانه‌زنی‌های زیادی در رسانه‌ها مطرح شده است. در مورد رابطه من و سرمربی، دروغ‌های زیادی منتشر شده است. اصلاً چنین اتفاقی نیفتاده است. سرمربی تصمیم گرفت من را روی نیمکت بنشاند، چون عملکرد خوبی نداشتم. این تصمیم منصفانه بود. همه تصور کردند این تصمیم به دلیل صحبت‌هایی بود که من پس از بازی مقابل کومو انجام دادم و نوعی تنبیه محسوب می‌شد. اگر واقعاً چنین قصدی وجود داشت، تصمیم درستی بود. سرمربی تصمیم‌گیرنده است و من باید آن را بپذیرم و به مسیرم ادامه دهم. این موضوع هیچ تغییری در اعتقادی که به سرمربی، کادر فنی و تک‌تک بازیکنان این باشگاه دارم، ایجاد نمی‌کند.»

مایکل کریک هم مثل همیشه تأکید کرد قصد رفتن ندارد و باید به بازی بعدی منچستر فکر کند: «بازی دشواری بود و شکست دادن رم کار بزرگی بود. شروع بدی نداشتیم، اما گل حریف ناگهان از راه رسید. بین دو نیمه به بازیکنان گفتم باید با روحیه مثبت به زمین برگردند. فقط به یک اتفاق مثبت نیاز داشتیم تا شرایط به سودمان تغییر کند. بازیکنان ناامید نشدند و در نهایت دقیقاً به چیزی رسیدند که شایستگی‌اش را داشتند. پیشگو نیستم که آینده را پیش‌بینی کنم. باید به مسابقه بعدی فکر کنیم.»