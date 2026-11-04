جوان آنلاین: فدراسیون فوتبال باید برنامه‌ریزی‌های خود برای حضور در جام ملت‌های آسیا را تغییر دهد. قرار بر این بود که جام ملت‌های آسیا امسال برگزار شود، اما حالا تعویق یک‌ساله این مسابقات شرایط تازه‌ای را رقم زده است، شرایطی که فدراسیون فوتبال برای ورود به آن باید برنامه‌ریزی جدیدی داشته باشد.

تعیین تکلیف کادر فنی و سرمربی تیم ملی، بازی‌های تدارکاتی و فیفادی‌های پیش‌رو و البته تقویم بازی‌های لیگ و جام حذفی مواردی است که فدراسیون فوتبال باید در مورد آنها تصمیم‌گیری کند. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در اولین واکنش به این تعویق یک‌ساله جام ملت‌های آسیا گفت: «من قبلاً پیش‌بینی کرده بودم بازی‌ها به تعویق می‌افتد که این اتفاق هم افتاد. ضمن اینکه انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز به تعویق افتاده است.»

مسئله قرارداد سرمربی تیم ملی از جمله مواردی است که این روز‌ها سؤالات زیادی را ایجاد کرده است. رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه قلعه‌نویی تا پایان جام ملت‌ها سرمربی ایران است، گفت: «امیر قلعه‌نویی تا پایان جام ملت‌های آسیا قرارداد دارد و امروز جلسه‌ای با ایشان درباره بازی‌های فیفادی برگزار کردیم. جلسه خوبی نیز با یحیی گل‌محمدی برگزار کردیم و قرار است فردا جلسه‌ای هم بین این دو عزیز برگزار شود که ممکن است من نیز در آن شرکت کنم. باید بتوانیم تیم فوتبال امید را با تیم ملی بزرگسالان هماهنگ کنیم. مطمئن هستیم تیم ملی ما جوانگرایی جدی خواهد داشت، چون یک سال تا جام ملت‌های آسیا فرصت داریم.»

مسئله مهم دیگری که باید در طول یک‌سال فرصت پیش آمده در مورد آن تصمیم‌گیری و عمل شود موضوع بازی‌های تدارکاتی و استفاده مناسب از فرصت فیفادی‌های پیش‌روست. رئیس فدراسیون فوتبال در این خصوص هم گفت: «حتماً برنامه‌ریزی خواهیم کرد. فراهم کردن بازی‌های تدارکاتی خیلی سخت شده است. هزینه‌ها نیز هنگفت است. تیم ملی فوتسال بانوان در حالی راهی چین می‌شود که ۳۰۰، ۴۰۰ میلیون هزینه هر نفر شده است. ما در حال حاضر شش اردو و رویداد داریم که از جمله آنها فوتبال و فوتسال است که وزارت ورزش و جوانان و در واقع کل کشور کمک می‌کنند. کسانی که دنبال تعطیلی کشور بودند اکنون باید شاهد حضور شش تیم ما در رویداد جهانی و آسیایی در حوزه فوتبال باشند. تیم‌های کشتی ایران هم به نوعی قهرمان جهان شده‌اند که نشان‌دهنده اقتدار کشور است.»

تاج با اشاره به در پیش بودن تورنمنت چندجانبه عراق و حضور حتمی تیم ملی ایران در آن افزود: «این تورنمنت سر جای خودش هست و اسامی بازیکنان تیم ملی توسط قلعه‌نویی اعلام می‌شود. فیفادی تیم امید را داریم که اسامی این بازیکنان نیز توسط گل‌محمدی اعلام خواهد شد. به سازمان لیگ هم اعلام کردیم جام حذفی را برگزار کنند.»