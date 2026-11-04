یک صدر و ۳ مدعی

جوان آنلاین:‌ هفته دوازدهم لیگ برتر عصر امروز با برگزاری تک‌دیدار شمس‌آذر قزوین و نفت آبادان آغاز می‌شود. رقابت‌هایی که عصر جمعه با انجام چهار مصاف حساس پیگیری می‌شود که طی آن، سپاهان ساعت ۱۵:۳۰ میزبان ملوان است. همزمان با این دیدار، آلومینیوم هم از مس شهربابک پذیرایی می‌کند. فجرسپاسی ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهرقدس به میهمانی پرسپولیس می‌رود و دست‌آخر نیز ساعت ۱۷:۳۰ فولاد با چادرملو در اردکان دیدار می‌کند.

پرسپولیس پس از شکست مقابل فولاد، هفته گذشته نساجی را در قائم‌شهر از پیش‌رو برداشت تا با ۲۳ امتیاز و به لطف گل‌های خورده کمتر نسبت به سپاهان، صدر جدول را حفظ کند. شاگردان تارتار، اما برای حفظ جایگاه خود در صدر جدول چاره‌ای ندارند جز کسب هر سه امتیاز این بازی خانگی، آن هم برابر فجر. تیمی که با ۱۴ امتیاز در رده نهم ایستاده و اگرچه با ۱۲ گل خورده خط دفاع مطمئنی ندارد، اما در فاز هجومی با ۱۰ گل زده حرف‌هایی برای گفتن دارد.

نکته مهم برای پرسپولیس در این بازی حساس که کوچک‌ترین لغزشی در آن به قیمت از دست رفتن صدرنشینی خواهد بود، زدن ضربات آخر است. شاگردان تارتار در ایجاد موقعیت در مصاف با حریفان، خصوصاً آنهایی که، چون فجر به لحاظ دفاعی حرف زیادی برای گفتن ندارند با مشکل مواجه نیستند، اما مهاجمان این تیم به‌رغم تعداد گل‌های زده، در زدن ضربات آخر اصلاً عملکرد خوبی ندارند و همین مسئله در بازی‌های زیادی در فصل جاری به ضرر سرخپوشان تمام شده است. از سوی دیگر فجر تیمی است که خوب می‌داند چطور روی ضدحملات از فضا‌های پشت خط دفاعی حریف بهره ببرد. به همین دلیل شاگردان تارتار باید ضمن حفظ تعادل بین خطوط، مراقب انتقال‌های سریع حریف شیرازی باشند تا آنچه که در مصاف با فولاد در این ورزشگاه تجربه کردند برایشان تکرار نشود، خصوصاً که پرسپولیس فصل گذشته در بازی دور رفت مقابل این تیم چهار امتیاز مهم را از دست داد.

نبرد صدرنشینی قبل از آنکه پرسپولیس به میدان برود، در اصفهان آغاز می‌شود، درست جایی که یاران نویدکیا پذیرای شاگردان مازیار زارع هستند. تیمی که با توجه به کسر دو امتیاز بابت اتفاقات رخ داده در جریان بازی با تراکتور، با کسب ۱۰ امتیاز در رده سیزدهم قرار گرفته است. حریفی که سپاهان کوچک‌ترین اهمیتی به آمار و ارقام آن نمی‌دهد و صرفاً به شکست دادنش می‌اندیشد برای به زیر کشیدن پرسپولیس از صدر جدول. شاگردان نویدکیا که با پیروزی مقابل خیبر فاصله خود را با پرسپولیس به حداقل رساندند، حالا کافیست تعداد گل‌های زده خود را افزایش دهند برای رسیدن به صدر، خصوصاً که انزلی‌چی‌ها این فصل به لحاظ دفاعی عملکرد چندان جالب توجهی هم نداشته‌اند.

اما رقابت برای صدرنشینی فقط به پرسپولیس و سپاهان محدود نمی‌شود. فولاد هم که با ۲۲ امتیاز و تنها یک امتیاز فاصله با دو تیم بالای جدول، در رده سوم قرار گرفته، عصر جمعه با هدف صدرنشینی (در صورت لغزش پرسپولیس و سپاهان) در اردکان به مصاف چادرملو می‌رود. شاگردان مطهری با شش برد، چهار تساوی و تنها یک شکست، یکی از تیم‌های باثبات این فصل بودند. تیمی که با پنج گل خورده، در کنار تراکتور و پرسپولیس یکی از بهترین خطوط دفاعی لیگ را در اختیار دارد و توانایی غیرقابل انکاری در تغییر موقعیت از فاز دفاعی به هجومی. البته چادرملو هم حریف دست و پا بسته‌ای نیست، اما بی‌تردید نبرد یاران مطهری با شاگردان سعید اخباری می‌تواند یکی از بازی‌های جذاب این هفته باشد، هفته‌ای که باید دید صدر آن دست به دست می‌شود یا نه.