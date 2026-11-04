جوان آنلاین: ویارئال با دریافت چهار گل در هفت دقیقه، آن هم مقابل هوادارانش، زندگی را برای پاری‌سن‌ژرمن قهرمان اروپا راحت کرد. زلزله‌ای شدید ورزشگاه لاسرامیکا را در هفت دقیقه ویران کرد و رقم خوردن چنین نتیجه‌ای باورکردنی نبود.

وقتی حریفتان قهرمان اروپاست، حتی اگر چهار ستاره‌اش را نیز در اختیار نداشته باشد، باید برای هر توپ بجنگید و هر چقدر که می‌توانید بازی را در اختیار بگیرید، نه اینکه به این مرحله برسید و در مصاف با تیمی، چون پاری‌سن‌ژرمن بازی را رها کنید. این پاری‌سن‌ژرمن است که می‌درخشد و حریفانش را با گل‌های زیاد درهم می‌کوبد. پیروزی ۶ بر صفر برابر ویارئال با سرعت برق‌آسا و پرس فشرده و بی‌نقص بازیکنان این تیم به دست آمد. بله، شاگردان لوئیز انریکه اینگونه‌اند و هر فرصتی در محوطه جریمه را می‌توانند به گل تبدیل کنند. از دقیقه ۹ تا ۱۶، آنها از همه اشتباهات بازیکنان ویارئال استفاده کردند و چهار گل به ثمر رساندند.

هیچ‌کس از ویارئال انتظار درهم کوبیدن مدافع عنوان قهرمانی اروپا را نداشت، اما حتی بدبین‌ترین هوادار زیردریایی‌ها نیز تصور نمی‌کرد تیم محبوبش به این شکل به دست پاریسی‌ها منهدم شود. کابوس میزبانی خیلی زود شروع شد. با اینکه ویارئال حملاتش را روی دروازه پاریسی‌ها آغاز کرده بود، اما این سراب به سرعت از بین رفت و اولین ضربه کرنر به دست آمده به گل اول میهمان تبدیل شد. نوس بدون مزاحمت مدافعان پروژه فروپاشی ویارئال را کلید زد و دوئه، مایولو و رویس هم از همین اشتباهات برای گلزنی استفاده کردند. حتی لوئیز انریکه نیز انتظار چنین بازی آسانی را نداشت. هر بار که توپ وارد دروازه ویارئال می‌شد، غرور این تیم می‌شکست. اشتباهات مکرر یکی پس از دیگری از راه می‌رسید و گل‌ها پشت سر هم ثبت می‌شد. بازیکنان انریکه هر زمان اراده می‌کردند بازیکنان حریف سوتی می‌دادند و باز هم موقعیت گل خلق می‌کردند.

پیروزی‌های پرگل غول فرانسه ادامه دارد و به نظر می‌رسد شاگردان انریکه به سه، چهار گل کمتر رضایت نمی‌دهند. سرمربی پاریسی‌ها با اینکه از وضعیت تیمش راضی است، ولی نسبت به بازی‌های حساس مرحله حذفی به بازیکنانش هشدار می‌دهد: «شروع بازی از نظر من خوب و متفاوت بود. طبیعتاً تیمی که چهار گل خورده به سختی می‌تواند احیا شود و به بازی برگردد. همیشه به حریف احترام می‌گذاریم، ولی دست از تلاش نمی‌کشیم. فینال لیگ قهرمانان برابر اینتر را ببینید. هرگز سرعت بازی را کم نمی‌کنیم و به حملاتمان ادامه می‌دهیم. از رویکرد تیم، تلاش و انگیزه بازیکنان راضی هستیم، ولی جدال اصلی در اروپا در مرحله حذفی و از ماه فوریه و مارس سال آینده آغاز خواهد شد.»