جوان آنلاین: دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور ۲۳۴ فقره کیفرخواست در پرونده‌های کیفری حوزه جنگ و ارسال آنها به دادگاه خبر داد و تأکید کرد که رسیدگی به پرونده‌های جنگ‌های اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، با قاطعیت، سرعت، دقت و در چارچوب قوانین در دستور کار دادسرای تهران قرار دارد.

علی صالحی با اشاره به فرمایش رهبر شهید انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان عالی قوه قضاییه مبنی بر اینکه یقه این جنایتکاران را بگیرید حتی اگر ۲۰ سال طول بکشد، اظهار کرد: در اجرای منویات امام و قائد عظیم‌الشأن شهیدمان و دستور اکید ریاست قوه قضائیه، دادسرای تهران مأمور رسیدگی به پرونده‌های کیفری در حوزه جنگ در سراسر کشور شد. وی افزود: در این راستا جلسات متعددی برگزار شد، مقدمات لازم فراهم و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌هایی که در این حوزه فعالیت داشتند و همچنین با ضابطان قضایی انجام گرفت. این پرونده‌ها به صورت جدی در دادسرای ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت و اکنون بالغ بر ۲۳۴ فقره کیفرخواست صادر و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.



صدور کیفرخواست پرونده حمله به تأسیسات هسته‌ای نطنز و فوردو

دادستان تهران در تشریح مهم‌ترین پرونده‌های رسیدگی‌شده، گفت: با توجه به اینکه تأسیسات هسته‌ای کشور در نطنز و فوردو در خردادماه و اسفندماه ۱۴۰۴ مورد اصابت قرار گرفت، این پرونده به صورت ویژه رسیدگی شد و برای عوامل و کسانی که در این رابطه نقش داشتند، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.

وی ادامه داد: در رابطه با پرونده پل B۱ کرج نیز علیه سران رژیم صهیونیستی و امریکای جنایتکار با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. پرونده ورزشگاه شهر لامرد نیز که مورد مطالبه مردم متدین و انقلابی بود، منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست شد.

صالحی افزود: پرونده مربوط به شهادت فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پرونده مربوط به اماکن، تجهیزات و امکانات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، و پرونده مربوط به زندان اوین نیز با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. دادستان تهران با اشاره به پرونده شهادت شهید لاریجانی و همراهانش تصریح کرد: در این پرونده قرار جلب به دادرسی صادر شده و کیفرخواست آن طی یکی دو روز آینده صادر خواهد شد. صالحی یادآور شد: پرونده مربوط به شهدای شورای عالی دفاع و ناو دنا نیز با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. وی از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده مربوط به شکایت ارتش جمهوری اسلامی در خصوص اماکن مورد اصابت قرار گرفته و شهدای گران‌قدر ارتش به دادگاه خبر داد.



رسیدگی به پرونده‌های جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه

دادستان تهران در پاسخ به پرسشی درباره دامنه پرونده‌ها گفت: رسیدگی صرفاً متمرکز بر جنگ ۴۰ روزه نیست و پرونده‌های مرتبط با جنگ ۱۲ روزه نیز در دستور کار ما قرار دارد. با قاطعیت، سرعت و دقت و در چارچوب قوانین، پرونده‌ها را رسیدگی کرده و به دادگاه ارسال کرده‌ایم و رسیدگی به پرونده‌های سراسری کشور در این حوزه ادامه دارد.