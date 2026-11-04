آلمان: مساله ایران نقش مهمی در انتخابات کنگره آمریکا ایفا کرد

وزیر خارجه آلمان به دنبال مشخص شدن نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده، اعلام کرد که سیاست خارجی از جمله مساله ایران، نقش مهمی را در این رقابت ایفا کرد.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، یوهان وادفول امروز چهارشنبه در بیرون از ساختمان پارلمان آلمان گفت که نتیجه انتخابات آمریکا نشان‌دهنده تداوم و در عین حال تغییر در روابط برلین و واشنگتن است.

به گزارش ایرنا، او همچنین به نقش سیاست خارجی، از جمله مسائل مربوط به ایران، در شکل‌دهی به بحث‌های انتخاباتی آمریکا اشاره کرد و گفت که سیاست خارجی از جمله مسائل مربوط به ایران، نقش مهمی در انتخابات کنگره داشت.

وزیر خارجه آلمان ادامه داد: ما به تبادل نظر نزدیک با دولت و کنگره آمریکا ادامه خواهیم داد و موظفیم برای حفظ «مرکز سیاسی» تلاش کنیم. همکاری با ایالات متحده گسترده‌تر و شاید جذاب‌تر خواهد شد.

اظهارات وادفول نشان می‌دهد که تسلط دموکرات‌ها بر کنگره آمریکا به مذاق اروپایی‌ها خوش آمده است چرا که در دوره دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و تسلط جمهوری‌خواهان بر سنا و مجلس نمایندگان روابط واشنگتن با اتحادیه اروپا فضای متشنج و پرتنشی را تجربه کرده است.

سیاستمداران اروپایی روز چهارشنبه از شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا استقبال کردند و این نتیجه را فرصتی برای تعدیل تنش‌ها در روابط دو سوی اقیانوس اطلس دانستند.