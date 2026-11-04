آلمان: مساله ایران نقش مهمی در انتخابات کنگره آمریکا ایفا کرد

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، یوهان وادفول امروز چهارشنبه در بیرون از ساختمان پارلمان آلمان گفت که نتیجه انتخابات آمریکا نشاندهنده تداوم و در عین حال تغییر در روابط برلین و واشنگتن است.
به گزارش ایرنا، او همچنین به نقش سیاست خارجی، از جمله مسائل مربوط به ایران، در شکلدهی به بحثهای انتخاباتی آمریکا اشاره کرد و گفت که سیاست خارجی از جمله مسائل مربوط به ایران، نقش مهمی در انتخابات کنگره داشت.
وزیر خارجه آلمان ادامه داد: ما به تبادل نظر نزدیک با دولت و کنگره آمریکا ادامه خواهیم داد و موظفیم برای حفظ «مرکز سیاسی» تلاش کنیم. همکاری با ایالات متحده گستردهتر و شاید جذابتر خواهد شد.
اظهارات وادفول نشان میدهد که تسلط دموکراتها بر کنگره آمریکا به مذاق اروپاییها خوش آمده است چرا که در دوره دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و تسلط جمهوریخواهان بر سنا و مجلس نمایندگان روابط واشنگتن با اتحادیه اروپا فضای متشنج و پرتنشی را تجربه کرده است.
سیاستمداران اروپایی روز چهارشنبه از شکست سنگین جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای آمریکا استقبال کردند و این نتیجه را فرصتی برای تعدیل تنشها در روابط دو سوی اقیانوس اطلس دانستند.