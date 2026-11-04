۶ نفر کاندیدای ریاست فدراسیون بسکتبال شدند

مهلت ثبت‌نام از نامزد‌های انتخابات فدراسیون بسکتبال در حالی به پایان رسید که ۶ نفر برای تصدی ریاست و ۵ نفر برای نمایندگی منتخب استان‌ها اعلام آمادگی کردند.

جوان آنلاین: ثبت‌نام از داوطلبان احراز پست ریاست و اعضای هیأت رئیسه فدراسیون بسکتبال برای انتخابات سال ۱۴۰۵، از تاریخ ۲ تا ۱۳ آبان انجام شد و در پایان ۶ نفر کاندیدا شدند.

در آخرین روز مهلت ثبت‌نام از نامزد‌های انتخابات فدراسیون بسکتبال، کرم احمدیان، فرامرز خالقی، رضا رضازاده، جواد داوری، بهنام شاهسوند و مصطفی هاشمی برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون ثبت‌نام کردند.

هم‌چنین محسن روشن‌ضمیر، مجید درویش، جعفر محمدپور، علیرضا فتحی‌نیا و فریدون رئیسی به‌عنوان داوطلبان نمایندگی منتخب استان‌ها در انتخابات فدراسیون بسکتبال نام‌نویسی کردند.

مهلت ریاست جواد داوری در فدراسیون بسکتبال ۹ اسفند ۱۴۰۴ بود که بعد از آن به دلیل بازی‌های آسیایی و پنجره‌های انتخابی جهان جواد داوری به عنوان سرپرست امور فدراسیون را به دست گرفت و هم‌چنان فعالیتش به عنوان سرپرست ادامه خواهد داد.