جوان آنلاین: در ادامه مسابقات جهانی وزنه‌برداری به میزبانی چین، علی عالیپور در گروه A دسته ۹۵ کیلوگرم رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ وزنه‌برداری که در شهر نینگبو چین در حال برگزاری است با ۱۰ وزنه‌بردار دیگر به روی تخته رفت. علی عالیپور در حرکت یکضرب با مهار وزنه ۱۸۱ کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شد.

کارلوس ناسار نابغه بلغاری نیز با قهرمانی در المپیک ۲۰۲۴ پاریس و سه عنوان قهرمانی جهان به عنوان یکی از چهره‌های شاخص وزنه‌برداری جهان در این گروه وزنه زد و با رکورد ۱۸۴ کیلوگرم صاحب مدال طلای یک ضرب شد. ناسار در المپیک پاریس با ثبت مجموع ۴۰۴ کیلوگرم در دسته ۸۹ کیلوگرم به مدال طلا رسید و سپس در مسابقات قهرمانی اروپا در سال ۲۰۲۵، رکورد خیره‌کننده ۴۱۷ کیلوگرم را در دسته ۹۶ کیلوگرم به ثبت رساند؛ رکوردی شامل ۱۸۸ کیلوگرم در یک‌ضرب و ۲۲۹ کیلوگرم در دوضرب که نشان‌دهنده توانایی فوق‌العاده اوست.

علی عالی‌پور، وزنه‌بردار ۲۲ ساله ایران نیز چندی پیش در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در ۹۵ کیلوگرم با مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرم در یک‌ضرب و ۲۱۸ کیلوگرم در دوضرب، مجموع ۳۹۸ کیلوگرم را ثبت کرد و علاوه بر کسب مدال طلا، رکورد مجموع جهان را نیز به نام خود نوشت.